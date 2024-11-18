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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2446244724482449
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:38

  Bobua написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Ще мене здивувало, що один з цих 4 ІТ-шників, з багатьма роками досвіду JS, перейшов в сервіс по роботі з вентиляцією і кондиціонерами, де треба їздити на об'єкти і робити руками.
Вигорів може


Або... “Хто такий Джон Голт?”

Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:26

  airmax78 написав:
  Bobua написав:
Або... “Хто такий Джон Голт?”

Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?

Я читав.
Муть, але дещо корисне взяти можна. Яби сказа що частково описує процеси які зараз відбуваються в Америці.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:48

  airmax78 написав:
  Bobua написав:
  Faceless написав:Вигорів може

Або... “Хто такий Джон Голт?”

Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?

а вам не сподобалось? такий собі зразок капреалізму :D

нуднуватий трошки, але ж ідея. популізм - шлях до рабства. бачите як одне з іншим поєднується? :lol:
Shaman
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