а вам не сподобалось? такий собі зразок капреалізму
нуднуватий трошки, але ж ідея. популізм - шлях до рабства. бачите як одне з іншим поєднується?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:48
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"...
Правда, обійшовся той адвокат в кілька місячних зарплат...
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:30
це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:57
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