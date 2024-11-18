RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2446244724482449
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:48

  airmax78 написав:
  Bobua написав:
  Faceless написав:Вигорів може

Або... “Хто такий Джон Голт?”

Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?

а вам не сподобалось? такий собі зразок капреалізму :D

нуднуватий трошки, але ж ідея. популізм - шлях до рабства. бачите як одне з іншим поєднується? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7435
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"...
Правда, обійшовся той адвокат в кілька місячних зарплат...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:30

  Дюрі-бачі написав:Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"...

це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7435
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:57

  Бетон написав:почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.


У меня одного возникает едва ли не каждый день спонтанный вопрос- "Может это все таки не украинцы,а одичалые "буряты" заблукавшие еще в 22г в Киевских окрестностях, "натурализировались" и получили наконец работу?? :lol: :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 29.05.14
Подякував: 143 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
 
5
3
  #<1 ... 2446244724482449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4364)
18.11.2024 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.