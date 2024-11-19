а вам не сподобалось? такий собі зразок капреалізму
нуднуватий трошки, але ж ідея. популізм - шлях до рабства. бачите як одне з іншим поєднується?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:48
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"...
Правда, обійшовся той адвокат в кілька місячних зарплат...
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:30
це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила
Додано: Пон 18 лис, 2024 23:57
Додано: Вів 19 лис, 2024 09:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...
Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...
Додано: Вів 19 лис, 2024 10:49
А кто их там под балаклавами разберёт
Лайфхак: видишь типа в балаклаве, подбегаешь, дёргаешь за чёрный презик и кричишь, снимай парик, я тебя узнал. Вот смеху будет
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:01
є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.
якщо мінімізувати сплату податків в межах закону, то ніхто нічого не скаже. контроль над витратами в цьому разі покаже, що все ок. але він так швидко вивчив податкове законодавство Німеччини? бо за це навчені люди беруть гроші, й можуть бути нюанси. у випадку з дружиною - в нього зменшення доходів, в неї збільшення - де профіт?
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:05
Re: Еміграція, заробітчанство
А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"
та щось пробує, напевно будуть якісь граблі, але платити податки не хочеться.
Ну і повне нерозуміння чому Німцям хочется.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 19 лис, 2024 11:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:18
самі себе обманюємо? якщо дружина водій - то напевне можна. а якщо просто пишемо, то це дрібне шахрайство. дроблення за ФОПи - це теж таке собі, насправді це теж шахрайство - як це пофіксити, треба вивчити досвід інших країн.
два нюанси.
перший, коли мій знайомий емігрував в Канаду, каже що спеціально для наших на курсах розповідали - хлопці, можна шахраювати на податках в бізнесі, - але якщо вас спіймають - від бізнесу не залишать навіть попелу. а з іншого боку - прийшов товар - сам оформив ВМД на терміналі, сам сплатив податки - від тієї процедури, що діє в нас. гадаю в Німеччині щось таке схоже - пару наступів на граблі - й приходе розуміння, що краще більше заробляти.
другий. хочеться якісну освіту, якісну медицину, якісну поліцію - але податки платити не хочеться. як це в голові укладається??? рівень посади кума підказує, що має розуміти... а потім в нас держава погана...
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:22
Shaman
Каже, що написав на їх фінансовому форумі тему про "оптимізацію податків", туди прибігло 30% мігрантів, 25 яких з України, із закликами "давайте пробувати і писати що вийшло, а що ні" і 70% німців, які почали писати, що "то не правильно, Ви нехороші люди, навіть якщо то законно, то не треба так робити, про співчуття до інших біженців"...
Не платять стільки. В того ж кума через українського ФОП дохід 4kЄ в місяць, а витрати - 6kЄ, що буде при сплаті 40% податків замість 5-6% навіть не хоче думати . Ну і дружина пиляє, що хотілося б подвоїти витрати...
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