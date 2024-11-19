RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2446244724482449
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 14:48

  airmax78 написав:
  Bobua написав:
  Faceless написав:Вигорів може

Або... “Хто такий Джон Голт?”

Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?

а вам не сподобалось? такий собі зразок капреалізму :D

нуднуватий трошки, але ж ідея. популізм - шлях до рабства. бачите як одне з іншим поєднується? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7439
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"...
Правда, обійшовся той адвокат в кілька місячних зарплат...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4174
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:30

  Дюрі-бачі написав:Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"...

це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7439
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 23:57

  Бетон написав:почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.


У меня одного возникает едва ли не каждый день спонтанный вопрос- "Может это все таки не украинцы,а одичалые "буряты" заблукавшие еще в 22г в Киевских окрестностях, "натурализировались" и получили наконец работу?? :lol: :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 29.05.14
Подякував: 143 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
 
5
3
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 09:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила

Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...
Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4174
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 10:49

  osafly написав:
  Бетон написав:почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.


У меня одного возникает едва ли не каждый день спонтанный вопрос- "Может это все таки не украинцы,а одичалые "буряты" заблукавшие еще в 22г в Киевских окрестностях, "натурализировались" и получили наконец работу?? :lol: :mrgreen:

А кто их там под балаклавами разберёт

Лайфхак: видишь типа в балаклаве, подбегаешь, дёргаешь за чёрный презик и кричишь, снимай парик, я тебя узнал. Вот смеху будет
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:01

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила

Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...
Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...

є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.

якщо мінімізувати сплату податків в межах закону, то ніхто нічого не скаже. контроль над витратами в цьому разі покаже, що все ок. але він так швидко вивчив податкове законодавство Німеччини? бо за це навчені люди беруть гроші, й можуть бути нюанси. у випадку з дружиною - в нього зменшення доходів, в неї збільшення - де профіт? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7439
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.

А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"

  Shaman написав:швидко вивчив податкове законодавство Німеччини?

та щось пробує, напевно будуть якісь граблі, але платити податки не хочеться.
Ну і повне нерозуміння чому Німцям хочется.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 19 лис, 2024 11:21, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4174
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.

А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"
  Shaman написав:швидко вивчив податкове законодавство Німеччини?

та щось пробує, напевно будуть якісь граблі, але платити податки не хочеться.
Ну і повне нерозуміння чому Німці думають інакше...

самі себе обманюємо? якщо дружина водій - то напевне можна. а якщо просто пишемо, то це дрібне шахрайство. дроблення за ФОПи - це теж таке собі, насправді це теж шахрайство - як це пофіксити, треба вивчити досвід інших країн.

два нюанси.

перший, коли мій знайомий емігрував в Канаду, каже що спеціально для наших на курсах розповідали - хлопці, можна шахраювати на податках в бізнесі, - але якщо вас спіймають - від бізнесу не залишать навіть попелу. а з іншого боку - прийшов товар - сам оформив ВМД на терміналі, сам сплатив податки - від тієї процедури, що діє в нас. гадаю в Німеччині щось таке схоже - пару наступів на граблі - й приходе розуміння, що краще більше заробляти.

другий. хочеться якісну освіту, якісну медицину, якісну поліцію - але податки платити не хочеться. як це в голові укладається??? :shock: рівень посади кума підказує, що має розуміти... а потім в нас держава погана...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7439
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:22

Shaman
Каже, що написав на їх фінансовому форумі тему про "оптимізацію податків", туди прибігло 30% мігрантів, 25 яких з України, із закликами "давайте пробувати і писати що вийшло, а що ні" і 70% німців, які почали писати, що "то не правильно, Ви нехороші люди, навіть якщо то законно, то не треба так робити, про співчуття до інших біженців"...
  Shaman написав:краще більше заробляти.


Не платять стільки. В того ж кума через українського ФОП дохід 4kЄ в місяць, а витрати - 6kЄ, що буде при сплаті 40% податків замість 5-6% навіть не хоче думати . Ну і дружина пиляє, що хотілося б подвоїти витрати...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4174
З нами з: 29.07.22
Подякував: 736 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2446244724482449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4367)
19.11.2024 09:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.