Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2446244724482449 Додано: Пон 18 лис, 2024 14:48 airmax78 написав: Bobua написав: Faceless написав: Вигорів може Вигорів може

Або... “Хто такий Джон Голт?” Або... “Хто такий Джон Голт?”

Xтось ще читає цю графоманську хрєнь? Xтось ще читає цю графоманську хрєнь?

а вам не сподобалось? такий собі зразок капреалізму



нуднуватий трошки, але ж ідея. популізм - шлях до рабства. бачите як одне з іншим поєднується? а вам не сподобалось? такий собі зразок капреалізмунуднуватий трошки, але ж ідея. популізм - шлях до рабства. бачите як одне з іншим поєднується? Shaman

Повідомлень: 7439 З нами з: 29.09.19 Подякував: 689 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2024 23:25 Re: Еміграція, заробітчанство Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"...

Правда, обійшовся той адвокат в кілька місячних зарплат... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4174 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2024 23:30 Дюрі-бачі написав: Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"... Таки німецька податкова, під тиском його адвоката, який їм щотижня писав 3-5 листів, признала кума "чесною людиною, витрати якої відповідають її доходам", дала папірець, він той папірець поніс в банк, щоб відкрили йому картку, а йому кажуть "приходіть через кілька тижнів, коли до нас дійде лист з податкової"...

це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила Shaman

Повідомлень: 7439 З нами з: 29.09.19 Подякував: 689 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2024 23:57 Бетон написав: почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах. почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.



У меня одного возникает едва ли не каждый день спонтанный вопрос- "Может это все таки не украинцы,а одичалые "буряты" заблукавшие еще в 22г в Киевских окрестностях, "натурализировались" и получили наконец работу?? У меня одного возникает едва ли не каждый день спонтанный вопрос- "Может это все таки не украинцы,а одичалые "буряты" заблукавшие еще в 22г в Киевских окрестностях, "натурализировались" и получили наконец работу?? osafly

Повідомлень: 1812 З нами з: 29.05.14 Подякував: 143 раз. Подякували: 694 раз. Профіль 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2024 09:54 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила

Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...

Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему... Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4174 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2024 10:49 osafly написав: Бетон написав: почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах. почему я в Украине? ты у своих дружков спроси в пикселе на бусах.



У меня одного возникает едва ли не каждый день спонтанный вопрос- "Может это все таки не украинцы,а одичалые "буряты" заблукавшие еще в 22г в Киевских окрестностях, "натурализировались" и получили наконец работу?? У меня одного возникает едва ли не каждый день спонтанный вопрос- "Может это все таки не украинцы,а одичалые "буряты" заблукавшие еще в 22г в Киевских окрестностях, "натурализировались" и получили наконец работу??

А кто их там под балаклавами разберёт



Лайфхак: видишь типа в балаклаве, подбегаешь, дёргаешь за чёрный презик и кричишь, снимай парик, я тебя узнал. Вот смеху будет А кто их там под балаклавами разберётЛайфхак: видишь типа в балаклаве, подбегаешь, дёргаешь за чёрный презик и кричишь, снимай парик, я тебя узнал. Вот смеху будет Бетон

Повідомлень: 3901 З нами з: 17.12.22 Подякував: 109 раз. Подякували: 270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2024 11:01 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила

Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...

Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему... Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...

є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.



якщо мінімізувати сплату податків в межах закону, то ніхто нічого не скаже. контроль над витратами в цьому разі покаже, що все ок. але він так швидко вивчив податкове законодавство Німеччини? бо за це навчені люди беруть гроші, й можуть бути нюанси. у випадку з дружиною - в нього зменшення доходів, в неї збільшення - де профіт? є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.якщо мінімізувати сплату податків в межах закону, то ніхто нічого не скаже. контроль над витратами в цьому разі покаже, що все ок. але він так швидко вивчив податкове законодавство Німеччини? бо за це навчені люди беруть гроші, й можуть бути нюанси. у випадку з дружиною - в нього зменшення доходів, в неї збільшення - де профіт? Shaman

Повідомлень: 7439 З нами з: 29.09.19 Подякував: 689 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2024 11:05 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка. є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.

А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"



Shaman написав: швидко вивчив податкове законодавство Німеччини? швидко вивчив податкове законодавство Німеччини?

та щось пробує, напевно будуть якісь граблі, але платити податки не хочеться.

Ну і повне нерозуміння чому Німцям хочется. А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"та щось пробує, напевно будуть якісь граблі, але платити податки не хочеться.Ну і повне нерозуміння чому Німцям хочется. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 19 лис, 2024 11:21, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4174 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2024 11:18 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка. є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.

А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"

Shaman написав: швидко вивчив податкове законодавство Німеччини? швидко вивчив податкове законодавство Німеччини?

та щось пробує, напевно будуть якісь граблі, але платити податки не хочеться.

Ну і повне нерозуміння чому Німці думають інакше... А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"та щось пробує, напевно будуть якісь граблі, але платити податки не хочеться.Ну і повне нерозуміння чому Німці думають інакше...

самі себе обманюємо? якщо дружина водій - то напевне можна. а якщо просто пишемо, то це дрібне шахрайство. дроблення за ФОПи - це теж таке собі, насправді це теж шахрайство - як це пофіксити, треба вивчити досвід інших країн.



два нюанси.



перший, коли мій знайомий емігрував в Канаду, каже що спеціально для наших на курсах розповідали - хлопці, можна шахраювати на податках в бізнесі, - але якщо вас спіймають - від бізнесу не залишать навіть попелу. а з іншого боку - прийшов товар - сам оформив ВМД на терміналі, сам сплатив податки - від тієї процедури, що діє в нас. гадаю в Німеччині щось таке схоже - пару наступів на граблі - й приходе розуміння, що краще більше заробляти.



другий. хочеться якісну освіту, якісну медицину, якісну поліцію - але податки платити не хочеться. як це в голові укладається??? рівень посади кума підказує, що має розуміти... а потім в нас держава погана... самі себе обманюємо? якщо дружина водій - то напевне можна. а якщо просто пишемо, то це дрібне шахрайство. дроблення за ФОПи - це теж таке собі, насправді це теж шахрайство - як це пофіксити, треба вивчити досвід інших країн.два нюанси.перший, коли мій знайомий емігрував в Канаду, каже що спеціально для наших на курсах розповідали - хлопці, можна шахраювати на податках в бізнесі, - але якщо вас спіймають - від бізнесу не залишать навіть попелу. а з іншого боку - прийшов товар - сам оформив ВМД на терміналі, сам сплатив податки - від тієї процедури, що діє в нас. гадаю в Німеччині щось таке схоже - пару наступів на граблі - й приходе розуміння, що краще більше заробляти.другий. хочеться якісну освіту, якісну медицину, якісну поліцію - але податки платити не хочеться. як це в голові укладається???рівень посади кума підказує, що має розуміти... а потім в нас держава погана... Shaman

Повідомлень: 7439 З нами з: 29.09.19 Подякував: 689 раз. Подякували: 1539 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2024 11:22 Shaman

Каже, що написав на їх фінансовому форумі тему про "оптимізацію податків", туди прибігло 30% мігрантів, 25 яких з України, із закликами "давайте пробувати і писати що вийшло, а що ні" і 70% німців, які почали писати, що "то не правильно, Ви нехороші люди, навіть якщо то законно, то не треба так робити, про співчуття до інших біженців"...

Shaman написав: краще більше заробляти. краще більше заробляти.



Не платять стільки. В того ж кума через українського ФОП дохід 4kЄ в місяць, а витрати - 6kЄ, що буде при сплаті 40% податків замість 5-6% навіть не хоче думати . Ну і дружина пиляє, що хотілося б подвоїти витрати... Каже, що написав на їх фінансовому форумі тему про "оптимізацію податків", туди прибігло 30% мігрантів, 25 яких з України, із закликами "давайте пробувати і писати що вийшло, а що ні" і 70% німців, які почали писати, що "то не правильно, Ви нехороші люди, навіть якщо то законно, то не треба так робити, про співчуття до інших біженців"...Не платять стільки. В того ж кума через українського ФОП дохід 4kЄ в місяць, а витрати - 6kЄ, що буде при сплаті 40% податків замість 5-6% навіть не хоче думати . Ну і дружина пиляє, що хотілося б подвоїти витрати... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4174 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2446244724482449 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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