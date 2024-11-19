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#<1 ... 2447244824492450 Додано: Вів 19 лис, 2024 12:45 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила

Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...

Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему... Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...



В Испании тоже есть такая тема с наймом жены. Суть такая что ты зарабатываешь например 60к, у тебя первые 35к идут под 25%, остальное под 37% (прогресивная шкала). А так делишь пополам и получается зп у обоих 30к тоесть вы оба платите только 25%.



НО, хоть и выглядит оно мега выгодно - надо считать ) Так как ты сразу лишаешься скидки на безработную жену, в 2 раза урезается скидка за детей так как оба родителя работают, + фиксированный соц взнос ты должен за нее платить, а у нас это около 400евро в месяц.



Так что в налоговой тоже не дураки сидят и давно уже все за тебя посчитали ) Все вот такие серые схемы которые законом одобрены тебя особо не спасут от налогов.



У нас тут уже 100 раз все это пересчитали наши ушлые украинцы, и на выходе выходит что например с 60к зп разделив ее на двоих, налогов выйдет даже больше чем самому все платить даже с учетом тех 37% на которые ты попадаешь.



Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.



Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.



Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.



П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании. В Испании тоже есть такая тема с наймом жены. Суть такая что ты зарабатываешь например 60к, у тебя первые 35к идут под 25%, остальное под 37% (прогресивная шкала). А так делишь пополам и получается зп у обоих 30к тоесть вы оба платите только 25%.НО, хоть и выглядит оно мега выгодно - надо считать ) Так как ты сразу лишаешься скидки на безработную жену, в 2 раза урезается скидка за детей так как оба родителя работают, + фиксированный соц взнос ты должен за нее платить, а у нас это около 400евро в месяц.Так что в налоговой тоже не дураки сидят и давно уже все за тебя посчитали ) Все вот такие серые схемы которые законом одобрены тебя особо не спасут от налогов.У нас тут уже 100 раз все это пересчитали наши ушлые украинцы, и на выходе выходит что например с 60к зп разделив ее на двоих, налогов выйдет даже больше чем самому все платить даже с учетом тех 37% на которые ты попадаешь.Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании. slonomag Повідомлень: 564 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2024 19:15 Бетон написав: ihorkyiv написав: Бетон написав: Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.

рушаться авторитети 😂 Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети.рушаться авторитети 😂

Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html

"Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя.

Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі?? Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими"Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якомута інвестування. Шукайте області, де можнаЧим же вам картопля не догодила у цьому процесі??

Я пожартував звісно.



Але приведу приклад з життя.

Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)



Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.



В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан Я пожартував звісно.Але приведу приклад з життя.Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан



Твої

фантазії неймовірно фантастичні .

Ти , ( протівозачаточное средство ) пишеш тільки те що подобається таким же як і ти .

Я навіть і не уявляю щоб ти написав щось позитивне , тому що вся твоя натура про ГІВНО , яким ти і Є .



Навіть не уявляю яким треба бути уебком щоб поставити тобі + Твоїфантазії неймовірно фантастичні .Ти , ( протівозачаточное средство ) пишеш тільки те що подобається таким же як і ти .Я навіть і не уявляю щоб ти написав щось позитивне , тому що вся твоя натура про ГІВНО , яким ти і Є .Навіть не уявляю яким треба бути уебком щоб поставити тобі + холява 2 Повідомлень: 4875 З нами з: 27.09.12 Подякував: 4133 раз. Подякували: 4509 раз. Профіль 5 22 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2447244824492450 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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