Дюрі-бачі написав:
Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...
Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...
В Испании тоже есть такая тема с наймом жены. Суть такая что ты зарабатываешь например 60к, у тебя первые 35к идут под 25%, остальное под 37% (прогресивная шкала). А так делишь пополам и получается зп у обоих 30к тоесть вы оба платите только 25%.
НО, хоть и выглядит оно мега выгодно - надо считать ) Так как ты сразу лишаешься скидки на безработную жену, в 2 раза урезается скидка за детей так как оба родителя работают, + фиксированный соц взнос ты должен за нее платить, а у нас это около 400евро в месяц.
Так что в налоговой тоже не дураки сидят и давно уже все за тебя посчитали ) Все вот такие серые схемы которые законом одобрены тебя особо не спасут от налогов.
У нас тут уже 100 раз все это пересчитали наши ушлые украинцы, и на выходе выходит что например с 60к зп разделив ее на двоих, налогов выйдет даже больше чем самому все платить даже с учетом тех 37% на которые ты попадаешь.
Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.
Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.
Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.
П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.