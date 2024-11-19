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Shaman написав:це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила
Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми... Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...
В Испании тоже есть такая тема с наймом жены. Суть такая что ты зарабатываешь например 60к, у тебя первые 35к идут под 25%, остальное под 37% (прогресивная шкала). А так делишь пополам и получается зп у обоих 30к тоесть вы оба платите только 25%.
НО, хоть и выглядит оно мега выгодно - надо считать ) Так как ты сразу лишаешься скидки на безработную жену, в 2 раза урезается скидка за детей так как оба родителя работают, + фиксированный соц взнос ты должен за нее платить, а у нас это около 400евро в месяц.
Так что в налоговой тоже не дураки сидят и давно уже все за тебя посчитали ) Все вот такие серые схемы которые законом одобрены тебя особо не спасут от налогов.
У нас тут уже 100 раз все это пересчитали наши ушлые украинцы, и на выходе выходит что например с 60к зп разделив ее на двоих, налогов выйдет даже больше чем самому все платить даже с учетом тех 37% на которые ты попадаешь.
Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.
Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.
Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.
П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.
Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети. рушаться авторитети 😂
Розкрито 10 причин, через які багаті стають дедалі багатшими й багатшими https://www.unian.ua/curiosities/rozkri ... 95094.html "Всупереч поширеній думці, багато заможних людей досить ощадливі. Вони розуміють, як важливо жити не за коштами, що дає їм змогу заощаджувати та інвестувати значну частину своїх доходів, особливо на ранніх етапах побудови багатства. Ця звичка вкрай важлива, незалежно від рівня вашого доходу. Щоб впровадити її у своє життя, складіть бюджет, у якому пріоритетними будуть економія та інвестування. Шукайте області, де можна скоротити непотрібні витрати без шкоди для якості життя. Чим же вам картопля не догодила у цьому процесі??
Я пожартував звісно.
Але приведу приклад з життя. Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)
Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.
В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан
Твої фантазії неймовірно фантастичні . Ти , ( протівозачаточное средство ) пишеш тільки те що подобається таким же як і ти . Я навіть і не уявляю щоб ти написав щось позитивне , тому що вся твоя натура про ГІВНО , яким ти і Є .
Навіть не уявляю яким треба бути уебком щоб поставити тобі +
Бетон написав:Оце тобі й на. В сусідніх гілках розповіді про бороздіння кораблями просторів ринків, а тут картопля і акції на конхвети. рушаться авторитети 😂
Я пожартував звісно.
Але приведу приклад з життя. Один комерс зупинявся біля кожної пустої пляшки і збирав її, щоб здати. Бензину на простій витрачалось мабуть більше)
Я теж почав сповідувати скандинавську модель споживання. Скромність породжує гармонію і щастя.
В державній школі на днях, директорка замінила новий х5 на ще новіший Lexus rx 2024 року. І він стоїть посеред убогого шкільного двору сяє блиском, як ананас посеред старої хати. А я, маючи кошти на декілька таких - пересів на скромний старий седан
Твої фантазії неймовірно фантастичні . Ти , ( протівозачаточное средство ) пишеш тільки те що подобається таким же як і ти . Я навіть і не уявляю щоб ти написав щось позитивне , тому що вся твоя натура про ГІВНО , яким ти і Є .
Навіть не уявляю яким треба бути уебком щоб поставити тобі +