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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 лис, 2024 12:45
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила
Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...
Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...
В Испании тоже есть такая тема с наймом жены. Суть такая что ты зарабатываешь например 60к, у тебя первые 35к идут под 25%, остальное под 37% (прогресивная шкала). А так делишь пополам и получается зп у обоих 30к тоесть вы оба платите только 25%.
НО, хоть и выглядит оно мега выгодно - надо считать ) Так как ты сразу лишаешься скидки на безработную жену, в 2 раза урезается скидка за детей так как оба родителя работают, + фиксированный соц взнос ты должен за нее платить, а у нас это около 400евро в месяц.
Так что в налоговой тоже не дураки сидят и давно уже все за тебя посчитали ) Все вот такие серые схемы которые законом одобрены тебя особо не спасут от налогов.
У нас тут уже 100 раз все это пересчитали наши ушлые украинцы, и на выходе выходит что например с 60к зп разделив ее на двоих, налогов выйдет даже больше чем самому все платить даже с учетом тех 37% на которые ты попадаешь.
Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.
Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.
Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.
П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.
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slonomag
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Додано: Чет 21 лис, 2024 13:53
slonomag написав:
Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.
Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.
Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.
П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.
А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ?
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vladimir07
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:31
vladimir07 написав: slonomag написав:
Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.
Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.
Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.
П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.
А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ?
Хз, я не считал. Ну так на вскидку 2е работающих 30 лет (полная пенсия в Испании после 30 лет соц взносов, если раньше выходишь, то там что-то около -3% за каждый год что тебе не хватает) с зп 2к у каждого (25к/год) будут иметь где-то 1250евро пенсии. Тоесть 2500 на 2х.
При повышенной зп например 3к евро в месяц у каждого (72к/год на двоих) пенсия выйдет около 3.5к (суммарно).
Поэтому думаю что 30 лет с зп 75к где-то 3к евро пенсии и дадут 1му человеку.
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slonomag
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Додано: Чет 21 лис, 2024 15:43
slonomag написав: vladimir07 написав: slonomag написав:
Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.
Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.
Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.
П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.
А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ?
Хз, я не считал. Ну так на вскидку 2е работающих 30 лет (полная пенсия в Испании после 30 лет соц взносов, если раньше выходишь, то там что-то около -3% за каждый год что тебе не хватает) с зп 2к у каждого (25к/год) будут иметь где-то 1250евро пенсии. Тоесть 2500 на 2х.
При повышенной зп например 3к евро в месяц у каждого (72к/год на двоих) пенсия выйдет около 3.5к (суммарно).
Поэтому думаю что 30 лет с зп 75к где-то 3к евро пенсии и дадут 1му человеку.
Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП
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Faceless
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Додано: Чет 21 лис, 2024 16:04
Faceless написав:
Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП
Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 21 лис, 2024 16:07
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП
Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15.
А есть сравнения платишь 10 лет- пенсия % от з/п, платишь 20 лет - % от з/п?
Я знаю реальность Канада 10 лет стажа. Люди работают дальше активно и более осознанно )
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stm
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Додано: Чет 21 лис, 2024 16:28
Faceless написав:
Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП
Відповідь на ці питання частково можна отримати з наведених нижче свіжих даних на прикладі Франції.
Дані отримані з першоджерел. Конкретні прізвища називати не буду.Українець номер 1.
Вік 35 років. Отримав безкоштовне житло на півдні Франції в місті Auch
, яке славиться своїм собором схожої назви та розмірами із знаменитим "Собором Паризької Богоматері
".
За допомогою української діаспори влаштувався на роботу в Соціальний центр - допомога біженцям та малозабезпеченим людям продуктами харчування. Французську мову практично не знає. Отримує мінімалку - 10 євро за годину. З цих 10 євро на руки припадає 7,5 євро.
Робочий тиждень у Франції - 35 годин. Таким чином, на руки за 4 тижня може отримати 35х7,5х4=1050 євро ЧИСТИМИ.
Не можу сказати, як саме він витрачає гроші, єдине що скажу: на харчі НЕ витрачає навіть 0,01 євро на місяць. Місце роботи таке. Специфічне. Є все: від бананів та артишоків до твердих сирів та ковбас. Не думаю, що думає про пенсію.
Звісно, при таких прибутках не можна купити квартиру (орієнтир цін у Франції 300 000 євро - можна знайти невеличку квартиру за 100 000 євро. Ціна оренди квартири - приблизно 500 євро на місяць).Українець номер 2.
Надав докладну інформацію про витрати. Дуже цікаво.
- витрати на іпотеку - будинок куплено в 2021 році за 140 000 євро, термін іпотеки - 30 років. Щомісячний платіж 650 євро.
- витрати на кредит на авто (КІА KONA Electric
) - 250 євро на місяць.
- витрати на електрику - 100 євро на місяць.
- витрати на бензин - 0 (нуль) - зарядка авто вдома.
- витрати на телефонію та інтернет - 50 євро на місяць.
- витрати на водопостачання та водовідведення - 10 євро на місяць.
Всього витрати на місяць: 1060 євро.
Витрати на харчування порахувати важко - то є свята та подорожі, то немає.
Мої респонденти оцінили загальні витрати на проживання родини двох осіб в цілому в 2000 євро на місяць. Звісно, таку суму треба мати ЧИСТИМИ.
В цій родині чоловік отримує приблизно 3000 євро, а жінка орієнтовно 1300 євро на місяць чистими.
Жінка того чоловіка сказала, що для отримання мінімальної пенсії достатньо мати стаж офіційний підтверджений на постійні роботі в 5 років.
Цифри двох протилежних варіантів чисто для інформації.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 16:56
stm написав:
А есть сравнения платишь 10 лет- пенсия % от з/п, платишь 20 лет - % от з/п?
Я знаю реальность Канада 10 лет стажа. Люди работают дальше активно и более осознанно )
У Польщі суму, накопичену на пенсійному рахунку, ділять на прогнозовану тривалість життя (22 роки для 60-річних та 18 років для 65-річних). Внески у ПФ 19.5%. Тобто з кожної з/п отримаєш 0.074%/0.09% майбутньої пенсії. Відповідно, кожен відпрацьований рік дає пенсію приблизно 1% від з/п.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:41
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП
Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15.
Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП
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Faceless
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:49
Faceless написав:
Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП
Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )
Так что такое, я бы не сказал что прям такой уж дисбаланс.
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slonomag
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