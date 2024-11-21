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#<1 ... 2448244924502451> Додано: Вів 19 лис, 2024 12:45 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила це Німеччина - там багато що зроблено так, щоб навіть думки не виникало порушувати правила

Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...

Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему... Кум каже, що в нього 10005000 ідей як мінімізувати сплату податків, але чомусь в Німців дуже мало відео / статей на ці теми...Буде пробувати з Нового року найняти дружину собі в працівники і списувати податки через виробничі витрати і якщо вийде, то заведе канал на цю тему...



В Испании тоже есть такая тема с наймом жены. Суть такая что ты зарабатываешь например 60к, у тебя первые 35к идут под 25%, остальное под 37% (прогресивная шкала). А так делишь пополам и получается зп у обоих 30к тоесть вы оба платите только 25%.



НО, хоть и выглядит оно мега выгодно - надо считать ) Так как ты сразу лишаешься скидки на безработную жену, в 2 раза урезается скидка за детей так как оба родителя работают, + фиксированный соц взнос ты должен за нее платить, а у нас это около 400евро в месяц.



Так что в налоговой тоже не дураки сидят и давно уже все за тебя посчитали ) Все вот такие серые схемы которые законом одобрены тебя особо не спасут от налогов.



У нас тут уже 100 раз все это пересчитали наши ушлые украинцы, и на выходе выходит что например с 60к зп разделив ее на двоих, налогов выйдет даже больше чем самому все платить даже с учетом тех 37% на которые ты попадаешь.



Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.



Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.



Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.



П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании. В Испании тоже есть такая тема с наймом жены. Суть такая что ты зарабатываешь например 60к, у тебя первые 35к идут под 25%, остальное под 37% (прогресивная шкала). А так делишь пополам и получается зп у обоих 30к тоесть вы оба платите только 25%.НО, хоть и выглядит оно мега выгодно - надо считать ) Так как ты сразу лишаешься скидки на безработную жену, в 2 раза урезается скидка за детей так как оба родителя работают, + фиксированный соц взнос ты должен за нее платить, а у нас это около 400евро в месяц.Так что в налоговой тоже не дураки сидят и давно уже все за тебя посчитали ) Все вот такие серые схемы которые законом одобрены тебя особо не спасут от налогов.У нас тут уже 100 раз все это пересчитали наши ушлые украинцы, и на выходе выходит что например с 60к зп разделив ее на двоих, налогов выйдет даже больше чем самому все платить даже с учетом тех 37% на которые ты попадаешь.Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании. slonomag Повідомлень: 566 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 139 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 13:53 slonomag написав:

Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.



Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.



Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.



П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании. Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.



А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ? А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ? vladimir07 Повідомлень: 1920 З нами з: 30.01.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 15:31 vladimir07 написав: slonomag написав:

Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.



Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.



Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.



П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании. Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.



А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ? А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ?

Хз, я не считал. Ну так на вскидку 2е работающих 30 лет (полная пенсия в Испании после 30 лет соц взносов, если раньше выходишь, то там что-то около -3% за каждый год что тебе не хватает) с зп 2к у каждого (25к/год) будут иметь где-то 1250евро пенсии. Тоесть 2500 на 2х.



При повышенной зп например 3к евро в месяц у каждого (72к/год на двоих) пенсия выйдет около 3.5к (суммарно).



Поэтому думаю что 30 лет с зп 75к где-то 3к евро пенсии и дадут 1му человеку. Хз, я не считал. Ну так на вскидку 2е работающих 30 лет (полная пенсия в Испании после 30 лет соц взносов, если раньше выходишь, то там что-то около -3% за каждый год что тебе не хватает) с зп 2к у каждого (25к/год) будут иметь где-то 1250евро пенсии. Тоесть 2500 на 2х.При повышенной зп например 3к евро в месяц у каждого (72к/год на двоих) пенсия выйдет около 3.5к (суммарно).Поэтому думаю что 30 лет с зп 75к где-то 3к евро пенсии и дадут 1му человеку. slonomag Повідомлень: 566 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 139 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 15:43 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: vladimir07 написав: slonomag написав:

Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.



Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.



Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.



П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании. Единственный плюс от такой схемы, это если ты имеешь ~75к евро в год, то разделив их, ты по налогам выйдешь примерно в 0, но зато через 20 лет твоей жене вроде как будет полагаться пенсия так как она типа работала.Хотя опять же надо считать, так как когда ты сам платишь повышенные налоги, то тебе и пенсия потом будет х2, а когда делишь на двоих зп, то и пенсия будет чуть больше минимальной.Так что я бы не назвал это оптимизацией, это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем.П.С. Ну конечно может в Германии не так. Эта вся инфа по Испании.



А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ? А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ?

Хз, я не считал. Ну так на вскидку 2е работающих 30 лет (полная пенсия в Испании после 30 лет соц взносов, если раньше выходишь, то там что-то около -3% за каждый год что тебе не хватает) с зп 2к у каждого (25к/год) будут иметь где-то 1250евро пенсии. Тоесть 2500 на 2х.



При повышенной зп например 3к евро в месяц у каждого (72к/год на двоих) пенсия выйдет около 3.5к (суммарно).



Поэтому думаю что 30 лет с зп 75к где-то 3к евро пенсии и дадут 1му человеку. Хз, я не считал. Ну так на вскидку 2е работающих 30 лет (полная пенсия в Испании после 30 лет соц взносов, если раньше выходишь, то там что-то около -3% за каждый год что тебе не хватает) с зп 2к у каждого (25к/год) будут иметь где-то 1250евро пенсии. Тоесть 2500 на 2х.При повышенной зп например 3к евро в месяц у каждого (72к/год на двоих) пенсия выйдет около 3.5к (суммарно).Поэтому думаю что 30 лет с зп 75к где-то 3к евро пенсии и дадут 1му человеку. Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Faceless

Модератор Повідомлень: 35555 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8084 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 16:04 Faceless написав: Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15. Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15. Gastarbaiter Повідомлень: 3497 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 16:07 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15. Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15.

А есть сравнения платишь 10 лет- пенсия % от з/п, платишь 20 лет - % от з/п?

Я знаю реальность Канада 10 лет стажа. Люди работают дальше активно и более осознанно ) А есть сравнения платишь 10 лет- пенсия % от з/п, платишь 20 лет - % от з/п?Я знаю реальность Канада 10 лет стажа. Люди работают дальше активно и более осознанно ) stm

Повідомлень: 5351 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 16:28 Faceless написав: Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Відповідь на ці питання частково можна отримати з наведених нижче свіжих даних на прикладі Франції.

Дані отримані з першоджерел. Конкретні прізвища називати не буду.



Українець номер 1. Вік 35 років. Отримав безкоштовне житло на півдні Франції в місті Auch, яке славиться своїм собором схожої назви та розмірами із знаменитим "Собором Паризької Богоматері".

За допомогою української діаспори влаштувався на роботу в Соціальний центр - допомога біженцям та малозабезпеченим людям продуктами харчування. Французську мову практично не знає. Отримує мінімалку - 10 євро за годину. З цих 10 євро на руки припадає 7,5 євро.

Робочий тиждень у Франції - 35 годин. Таким чином, на руки за 4 тижня може отримати 35х7,5х4=1050 євро ЧИСТИМИ.

Не можу сказати, як саме він витрачає гроші, єдине що скажу: на харчі НЕ витрачає навіть 0,01 євро на місяць. Місце роботи таке. Специфічне. Є все: від бананів та артишоків до твердих сирів та ковбас.

Не думаю, що думає про пенсію.

Звісно, при таких прибутках не можна купити квартиру (орієнтир цін у Франції 300 000 євро - можна знайти невеличку квартиру за 100 000 євро. Ціна оренди квартири - приблизно 500 євро на місяць).





Українець номер 2. Надав докладну інформацію про витрати. Дуже цікаво.

- витрати на іпотеку - будинок куплено в 2021 році за 140 000 євро, термін іпотеки - 30 років. Щомісячний платіж 650 євро.

- витрати на кредит на авто (КІА KONA Electric) - 250 євро на місяць.

- витрати на електрику - 100 євро на місяць.

- витрати на бензин - 0 (нуль) - зарядка авто вдома.

- витрати на телефонію та інтернет - 50 євро на місяць.

- витрати на водопостачання та водовідведення - 10 євро на місяць.



Всього витрати на місяць: 1060 євро.



Витрати на харчування порахувати важко - то є свята та подорожі, то немає.

Мої респонденти оцінили загальні витрати на проживання родини двох осіб в цілому в 2000 євро на місяць. Звісно, таку суму треба мати ЧИСТИМИ.

В цій родині чоловік отримує приблизно 3000 євро, а жінка орієнтовно 1300 євро на місяць чистими.

Жінка того чоловіка сказала, що для отримання мінімальної пенсії достатньо мати стаж офіційний підтверджений на постійні роботі в 5 років.

Цифри двох протилежних варіантів чисто для інформації. Відповідь на ці питання частково можна отримати з наведених нижче свіжих даних на прикладі Франції.Дані отримані з першоджерел. Конкретні прізвища називати не буду.Вік 35 років. Отримав безкоштовне житло на півдні Франції в місті Auch, яке славиться своїм собором схожої назви та розмірами із знаменитим "Собором Паризької Богоматері".За допомогою української діаспори влаштувався на роботу в Соціальний центр - допомога біженцям та малозабезпеченим людям продуктами харчування. Французську мову практично не знає. Отримує мінімалку - 10 євро за годину. З цих 10 євро на руки припадає 7,5 євро.Робочий тиждень у Франції - 35 годин. Таким чином, на руки за 4 тижня може отримати 35х7,5х4=1050 євро ЧИСТИМИ.Не можу сказати, як саме він витрачає гроші, єдине що скажу: на харчі НЕ витрачає навіть 0,01 євро на місяць. Місце роботи таке. Специфічне. Є все: від бананів та артишоків до твердих сирів та ковбас.Звісно, при таких прибутках не можна купити квартиру (орієнтир цін у Франції 300 000 євро - можна знайти невеличку квартиру за 100 000 євро. Ціна оренди квартири - приблизно 500 євро на місяць).Надав докладну інформацію про витрати. Дуже цікаво.- витрати на іпотеку - будинок куплено в 2021 році за 140 000 євро, термін іпотеки - 30 років. Щомісячний платіж 650 євро.- витрати на кредит на авто (КІА KONA Electric) - 250 євро на місяць.- витрати на електрику - 100 євро на місяць.- витрати на бензин - 0 (нуль) - зарядка авто вдома.- витрати на телефонію та інтернет - 50 євро на місяць.- витрати на водопостачання та водовідведення - 10 євро на місяць.Всього витрати на місяць: 1060 євро.Витрати на харчування порахувати важко - то є свята та подорожі, то немає.Мої респонденти оцінили загальні витрати на проживання родини двох осіб в цілому в 2000 євро на місяць. Звісно, таку суму треба мати ЧИСТИМИ.В цій родині чоловік отримує приблизно 3000 євро, а жінка орієнтовно 1300 євро на місяць чистими.Жінка того чоловіка сказала, що для отримання мінімальної пенсії достатньо мати стаж офіційний підтверджений на постійні роботі в 5 років.Цифри двох протилежних варіантів чисто для інформації. akurt

Повідомлень: 10280 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3809 раз. Подякували: 1335 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 16:56 stm написав: А есть сравнения платишь 10 лет- пенсия % от з/п, платишь 20 лет - % от з/п?

Я знаю реальность Канада 10 лет стажа. Люди работают дальше активно и более осознанно ) А есть сравнения платишь 10 лет- пенсия % от з/п, платишь 20 лет - % от з/п?Я знаю реальность Канада 10 лет стажа. Люди работают дальше активно и более осознанно )

У Польщі суму, накопичену на пенсійному рахунку, ділять на прогнозовану тривалість життя (22 роки для 60-річних та 18 років для 65-річних). Внески у ПФ 19.5%. Тобто з кожної з/п отримаєш 0.074%/0.09% майбутньої пенсії. Відповідно, кожен відпрацьований рік дає пенсію приблизно 1% від з/п. У Польщі суму, накопичену на пенсійному рахунку, ділять на прогнозовану тривалість життя (22 роки для 60-річних та 18 років для 65-річних). Внески у ПФ 19.5%. Тобто з кожної з/п отримаєш 0.074%/0.09% майбутньої пенсії. Відповідно, кожен відпрацьований рік дає пенсію приблизно 1% від з/п. Gastarbaiter Повідомлень: 3497 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15. Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15. Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП Faceless

Модератор Повідомлень: 35555 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8084 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 17:49 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )



Так что такое, я бы не сказал что прям такой уж дисбаланс. Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )Так что такое, я бы не сказал что прям такой уж дисбаланс. slonomag Повідомлень: 566 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 139 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2448244924502451> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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