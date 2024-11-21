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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2448244924502451
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:52

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15.
Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП

Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.
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  #<1 ... 2448244924502451
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