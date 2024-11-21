Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:52
Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.
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