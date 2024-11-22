Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:52
Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.
Додано: Чет 21 лис, 2024 18:22
Еміграція, заробітчанство
І так і ні.
Це номінально цифри виходять непогані.
По факту:
1) Не всі зі старту виходять на умовні 75к на рік. Перші роки і навіть перший десяток років внески скромні
2) Низькоризикові активи зазвичай низькодохідні
3) Інфляцію ніхто не скасовував. Це сьогодні 3к на рік хороша ЗП, через 10 років вже буде зовсім інакше, через 30 - може бути і мінімальна, навіть в євро.
Ну і навіть розраховуючи на пенсійні виплати протягом 15 років, навіть з тим, що за 30 років накопичення мають зрости, все одно, думаю, без певних бюджетних вливань, чисто з накопичувального ПФ вийти на пенсію еквівалентну заробітку, з якого були відрахування, не вийде. Хіба що відрахування близько третини доходу
Додано: Чет 21 лис, 2024 19:59
Так выход на пенсию в Испании в 60 или 66 ?
Вы написали сначала
И здесь что-то не сходится математика
600*12мес*30 = 216к
Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:26
В Испании в 66. Я в общем написал после 60, думаю в каждой стране европы по разному, может где-то и в 60. Мы же пенсию в целом по европе обсуждаем. Ну и законы каждый год меняются, мне еще 28 лет до испанской пенсии - еще 100 раз все может измениться. Как вот взносы, до 22го года было фикс 270евро в месяц, а теперь сделали прогресивные и у меня получилось 600евро из-за зп выше средней.
И да, чето я лоханулся, на 180 месяцев умножил, а не на 360. Ну тем более теперь видно что пенсионый фонд лично в моем случае никак не убыточный даже с пенсией 3к евро: 216к евро + % за 30 лет которые они поимеют = 300к+, это как раз и будет +/- 10 лет по 3к в месяц. Ну конечно если не изобретут чудо средство чтобы все жили до 100 лет ) Правда в таком случае наверное и выход на пенсию будет не раньше чем в 80 лет...
Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:09
Re: Еміграція, заробітчанство
В нас преЗЕдента критикують за Вовину 1000, тим часом Трюдо роздає по 250 CAD і скасовує сплату податків з продаж (аналог скасування нашого ПДВ в магазині) до кінця року.
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