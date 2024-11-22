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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2448244924502451
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:52

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15.
Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП

Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 18:22

Еміграція, заробітчанство

Сибарит написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15.
Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП

Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.

І так і ні.
Це номінально цифри виходять непогані.
По факту:
1) Не всі зі старту виходять на умовні 75к на рік. Перші роки і навіть перший десяток років внески скромні
2) Низькоризикові активи зазвичай низькодохідні
3) Інфляцію ніхто не скасовував. Це сьогодні 3к на рік хороша ЗП, через 10 років вже буде зовсім інакше, через 30 - може бути і мінімальна, навіть в євро.
Ну і навіть розраховуючи на пенсійні виплати протягом 15 років, навіть з тим, що за 30 років накопичення мають зрости, все одно, думаю, без певних бюджетних вливань, чисто з накопичувального ПФ вийти на пенсію еквівалентну заробітку, з якого були відрахування, не вийде. Хіба що відрахування близько третини доходу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 19:59

  slonomag написав:
  Faceless написав:Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )


Так выход на пенсию в Испании в 60 или 66 ?
Вы написали сначала
это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем


И здесь что-то не сходится математика
у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к

600*12мес*30 = 216к
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  vladimir07 написав:А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ?

В різних країнах різні пенсійні системи, але переважно пенсія виходить від 1/3 до 1/2 зарплати при 30-40 роках платежів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:26

  vladimir07 написав:
  slonomag написав:
  Faceless написав:Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )


Так выход на пенсию в Испании в 60 или 66 ?
Вы написали сначала
это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем


И здесь что-то не сходится математика
у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к

600*12мес*30 = 216к

В Испании в 66. Я в общем написал после 60, думаю в каждой стране европы по разному, может где-то и в 60. Мы же пенсию в целом по европе обсуждаем. Ну и законы каждый год меняются, мне еще 28 лет до испанской пенсии - еще 100 раз все может измениться. Как вот взносы, до 22го года было фикс 270евро в месяц, а теперь сделали прогресивные и у меня получилось 600евро из-за зп выше средней.
И да, чето я лоханулся, на 180 месяцев умножил, а не на 360. Ну тем более теперь видно что пенсионый фонд лично в моем случае никак не убыточный даже с пенсией 3к евро: 216к евро + % за 30 лет которые они поимеют = 300к+, это как раз и будет +/- 10 лет по 3к в месяц. Ну конечно если не изобретут чудо средство чтобы все жили до 100 лет ) Правда в таком случае наверное и выход на пенсию будет не раньше чем в 80 лет...
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:09

Re: Еміграція, заробітчанство

В нас преЗЕдента критикують за Вовину 1000, тим часом Трюдо роздає по 250 CAD і скасовує сплату податків з продаж (аналог скасування нашого ПДВ в магазині) до кінця року.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:17

  Дюрі-бачі написав:В нас преЗЕдента критикують за Вовину 1000, тим часом Трюдо роздає по 250 CAD і скасовує сплату податків з продаж (аналог скасування нашого ПДВ в магазині) до кінця року.

В Канаді теж війна і уряд просить грошей по всьому світу?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:55

Вільям Шекспір, "Гамлет" - "Негаразд щось у... канадському... королівстві".
Канадці вважають власний будинок «розкішшю»: дані опитування https://glavcom.ua/world/observe/kanadt ... 32619.html
82% людей стурбовані тим, що недоступність житла у поєднанні з високими цінами на нього негативно позначаються на їхньому психічному здоров'ї та добробуті. 78% заявили, що неможливість купити житло посилює розрив у рівні добробуту, а 66% представників покоління Z замислювалися про те, щоб відкласти створення сім'ї через відсутність житла. За даними National Bank of Canada, середня ціна на житло в 10 найбільших містах Канади в третьому кварталі склала $795 540, при цьому виплати по іпотеці з'їдають 56,6% доходу при початковому внеску приблизно в 7%.
Не все "Добре там, де нас немає", як виявляється.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:11

Re: Еміграція, заробітчанство

Емігрують і наші олігархи.
Метінвест побудує завод з виробництва "зеленої" сталі в Італії вартістю 2,5 млрд євро.
https://metinvestholding.com/ua/media/n ... -v-pjombno
Дюрі-бачі
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