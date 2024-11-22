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#<1 ... 2448244924502451 Додано: Чет 21 лис, 2024 17:52 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15. Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15. Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП

Такие расчеты не работают.

Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая. Такие расчеты не работают.Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7590 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6396 раз. Подякували: 21331 раз. Профіль 129 81 36 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 18:22 Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Так відрахування платяться 30 років, а пенсія 10-15. Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП Так все одно виходить що треба відкласти половину ЗП

Такие расчеты не работают.

Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая. Такие расчеты не работают.Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.

І так і ні.

Це номінально цифри виходять непогані.

По факту:

1) Не всі зі старту виходять на умовні 75к на рік. Перші роки і навіть перший десяток років внески скромні

2) Низькоризикові активи зазвичай низькодохідні

3) Інфляцію ніхто не скасовував. Це сьогодні 3к на рік хороша ЗП, через 10 років вже буде зовсім інакше, через 30 - може бути і мінімальна, навіть в євро.

Ну і навіть розраховуючи на пенсійні виплати протягом 15 років, навіть з тим, що за 30 років накопичення мають зрости, все одно, думаю, без певних бюджетних вливань, чисто з накопичувального ПФ вийти на пенсію еквівалентну заробітку, з якого були відрахування, не вийде. Хіба що відрахування близько третини доходу І так і ні.Це номінально цифри виходять непогані.По факту:1) Не всі зі старту виходять на умовні 75к на рік. Перші роки і навіть перший десяток років внески скромні2) Низькоризикові активи зазвичай низькодохідні3) Інфляцію ніхто не скасовував. Це сьогодні 3к на рік хороша ЗП, через 10 років вже буде зовсім інакше, через 30 - може бути і мінімальна, навіть в євро.Ну і навіть розраховуючи на пенсійні виплати протягом 15 років, навіть з тим, що за 30 років накопичення мають зрости, все одно, думаю, без певних бюджетних вливань, чисто з накопичувального ПФ вийти на пенсію еквівалентну заробітку, з якого були відрахування, не вийде. Хіба що відрахування близько третини доходу Faceless

Модератор Повідомлень: 35562 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8084 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лис, 2024 19:59 slonomag написав: Faceless написав: Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )

Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )



Так выход на пенсию в Испании в 60 или 66 ?

Вы написали сначала

это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем



И здесь что-то не сходится математика

у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к

600*12мес*30 = 216к Так выход на пенсию в Испании в 60 или 66 ?Вы написали сначалаИ здесь что-то не сходится математика600*12мес*30 = 216к vladimir07 Повідомлень: 1921 З нами з: 30.01.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:40 Re: Еміграція, заробітчанство vladimir07 написав: А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ? А сколько лет надо платить налоги с 75к евро в год дохода брутто, чтобы в 60 лет выйти на пенсию 3к евро ?

В різних країнах різні пенсійні системи, але переважно пенсія виходить від 1/3 до 1/2 зарплати при 30-40 роках платежів. В різних країнах різні пенсійні системи, але переважно пенсія виходить від 1/3 до 1/2 зарплати при 30-40 роках платежів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4180 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:26 vladimir07 написав: slonomag написав: Faceless написав: Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )

Так взносы тоже ведь не 3 копейки. Например у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к за 30 лет. Вкладывая их в какой-то фонд можно было бы наверное и без государства насобирать лет на 10 безбедной жизни на пенсии. При том что тут пенсия начинается в 66, то вот 66 - 76 ты мог бы и сам себе закрыть этими деньгами. А там и помирать пора )



Так выход на пенсию в Испании в 60 или 66 ?

Вы написали сначала

это больше жена должна настаивать на таком варианте, чтобы ты потом в 60 лет не сбежал никуда с 3к евро пенсией, а она не осталась ни с чем



И здесь что-то не сходится математика

у меня 600евро в месяц * 30 лет = 108к

600*12мес*30 = 216к Так выход на пенсию в Испании в 60 или 66 ?Вы написали сначалаИ здесь что-то не сходится математика600*12мес*30 = 216к

В Испании в 66. Я в общем написал после 60, думаю в каждой стране европы по разному, может где-то и в 60. Мы же пенсию в целом по европе обсуждаем. Ну и законы каждый год меняются, мне еще 28 лет до испанской пенсии - еще 100 раз все может измениться. Как вот взносы, до 22го года было фикс 270евро в месяц, а теперь сделали прогресивные и у меня получилось 600евро из-за зп выше средней.

И да, чето я лоханулся, на 180 месяцев умножил, а не на 360. Ну тем более теперь видно что пенсионый фонд лично в моем случае никак не убыточный даже с пенсией 3к евро: 216к евро + % за 30 лет которые они поимеют = 300к+, это как раз и будет +/- 10 лет по 3к в месяц. Ну конечно если не изобретут чудо средство чтобы все жили до 100 лет ) Правда в таком случае наверное и выход на пенсию будет не раньше чем в 80 лет... В Испании в 66. Я в общем написал после 60, думаю в каждой стране европы по разному, может где-то и в 60. Мы же пенсию в целом по европе обсуждаем. Ну и законы каждый год меняются, мне еще 28 лет до испанской пенсии - еще 100 раз все может измениться. Как вот взносы, до 22го года было фикс 270евро в месяц, а теперь сделали прогресивные и у меня получилось 600евро из-за зп выше средней.И да, чето я лоханулся, на 180 месяцев умножил, а не на 360. Ну тем более теперь видно что пенсионый фонд лично в моем случае никак не убыточный даже с пенсией 3к евро: 216к евро + % за 30 лет которые они поимеют = 300к+, это как раз и будет +/- 10 лет по 3к в месяц. Ну конечно если не изобретут чудо средство чтобы все жили до 100 лет ) Правда в таком случае наверное и выход на пенсию будет не раньше чем в 80 лет... slonomag Повідомлень: 567 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 139 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:09 Re: Еміграція, заробітчанство В нас преЗЕдента критикують за Вовину 1000, тим часом Трюдо роздає по 250 CAD і скасовує сплату податків з продаж (аналог скасування нашого ПДВ в магазині) до кінця року. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4180 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:17 Дюрі-бачі написав: В нас преЗЕдента критикують за Вовину 1000, тим часом Трюдо роздає по 250 CAD і скасовує сплату податків з продаж (аналог скасування нашого ПДВ в магазині) до кінця року. В нас преЗЕдента критикують за Вовину 1000, тим часом Трюдо роздає по 250 CAD і скасовує сплату податків з продаж (аналог скасування нашого ПДВ в магазині) до кінця року.

В Канаді теж війна і уряд просить грошей по всьому світу? В Канаді теж війна і уряд просить грошей по всьому світу? kyk Повідомлень: 1103 З нами з: 24.01.12 Подякував: 178 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:55

Канадці вважають власний будинок «розкішшю»: дані опитування https://glavcom.ua/world/observe/kanadt ... 32619.html

82% людей стурбовані тим, що недоступність житла у поєднанні з високими цінами на нього негативно позначаються на їхньому психічному здоров'ї та добробуті. 78% заявили, що неможливість купити житло посилює розрив у рівні добробуту, а 66% представників покоління Z замислювалися про те, щоб відкласти створення сім'ї через відсутність житла. За даними National Bank of Canada, середня ціна на житло в 10 найбільших містах Канади в третьому кварталі склала $795 540, при цьому виплати по іпотеці з'їдають 56,6% доходу при початковому внеску приблизно в 7%.

Не все "Добре там, де нас немає", як виявляється. Вільям Шекспір, "Гамлет" - "Негаразд щось у... канадському... королівстві".Канадці вважають власний будинок «розкішшю»: дані опитування82% людей стурбовані тим, що недоступність житла у поєднанні з високими цінами на нього. 78% заявили, що неможливість купити житло посилює розрив у рівні добробуту, а 66% представників покоління Z замислювалися про те, щоб. За даними National Bank of Canada,Не все "Добре там, де нас немає", як виявляється. ihorkyiv Повідомлень: 939 З нами з: 01.05.17 Подякував: 172 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2024 14:11 Re: Еміграція, заробітчанство

Метінвест побудує завод з виробництва "зеленої" сталі в Італії вартістю 2,5 млрд євро.

https://metinvestholding.com/ua/media/n ... -v-pjombno Емігрують і наші олігархи.Метінвест побудує завод з виробництва "зеленої" сталі в Італії вартістю 2,5 млрд євро. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4180 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2448244924502451 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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