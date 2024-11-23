Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.
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Додано: Чет 21 лис, 2024 17:52
Такие расчеты не работают.
Отложенные в ПФ деньги не лежат там просто так, а вкладываются в низкорисковые активы. Даже при очень небольшом проценте за 15 лет (средняя продолжительность оборота средств) прибавка получается весьма немалая.
Додано: Чет 21 лис, 2024 18:22
Еміграція, заробітчанство
І так і ні.
Це номінально цифри виходять непогані.
По факту:
1) Не всі зі старту виходять на умовні 75к на рік. Перші роки і навіть перший десяток років внески скромні
2) Низькоризикові активи зазвичай низькодохідні
3) Інфляцію ніхто не скасовував. Це сьогодні 3к на рік хороша ЗП, через 10 років вже буде зовсім інакше, через 30 - може бути і мінімальна, навіть в євро.
Ну і навіть розраховуючи на пенсійні виплати протягом 15 років, навіть з тим, що за 30 років накопичення мають зрости, все одно, думаю, без певних бюджетних вливань, чисто з накопичувального ПФ вийти на пенсію еквівалентну заробітку, з якого були відрахування, не вийде. Хіба що відрахування близько третини доходу
Додано: Чет 21 лис, 2024 19:59
Так выход на пенсию в Испании в 60 или 66 ?
Вы написали сначала
И здесь что-то не сходится математика
600*12мес*30 = 216к
Додано: П'ят 22 лис, 2024 10:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:26
В Испании в 66. Я в общем написал после 60, думаю в каждой стране европы по разному, может где-то и в 60. Мы же пенсию в целом по европе обсуждаем. Ну и законы каждый год меняются, мне еще 28 лет до испанской пенсии - еще 100 раз все может измениться. Как вот взносы, до 22го года было фикс 270евро в месяц, а теперь сделали прогресивные и у меня получилось 600евро из-за зп выше средней.
И да, чето я лоханулся, на 180 месяцев умножил, а не на 360. Ну тем более теперь видно что пенсионый фонд лично в моем случае никак не убыточный даже с пенсией 3к евро: 216к евро + % за 30 лет которые они поимеют = 300к+, это как раз и будет +/- 10 лет по 3к в месяц. Ну конечно если не изобретут чудо средство чтобы все жили до 100 лет ) Правда в таком случае наверное и выход на пенсию будет не раньше чем в 80 лет...
Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:09
Re: Еміграція, заробітчанство
В нас преЗЕдента критикують за Вовину 1000, тим часом Трюдо роздає по 250 CAD і скасовує сплату податків з продаж (аналог скасування нашого ПДВ в магазині) до кінця року.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:17
Додано: П'ят 22 лис, 2024 23:55
Вільям Шекспір, "Гамлет" - "Негаразд щось у... канадському... королівстві".
Канадці вважають власний будинок «розкішшю»: дані опитування
82% людей стурбовані тим, що недоступність житла у поєднанні з високими цінами на нього негативно позначаються на їхньому психічному здоров'ї та добробуті. 78% заявили, що неможливість купити житло посилює розрив у рівні добробуту, а 66% представників покоління Z замислювалися про те, щоб відкласти створення сім'ї через відсутність житла. За даними National Bank of Canada, середня ціна на житло в 10 найбільших містах Канади в третьому кварталі склала $795 540, при цьому виплати по іпотеці з'їдають 56,6% доходу при початковому внеску приблизно в 7%.
Не все "Добре там, де нас немає", як виявляється.
Додано: Суб 23 лис, 2024 14:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Емігрують і наші олігархи.
Метінвест побудує завод з виробництва "зеленої" сталі в Італії вартістю 2,5 млрд євро.
Додано: Суб 23 лис, 2024 16:11
Поки панове мріють про пенсію, трохи «юнацького»: я вже писав про досвід навчання нашого хлопця в університеті «Варшавська політехніка» - зараз вже на другому курсі. Був евакуйований в перші дні війни у віці 15,5 років з мамою в Прагу. В Празі закінчив чеську школу та паралельно - дистанційну українську. В Празі не прижилися, виїхали в Україну, з України - в Польщу. Зараз вчиться на другому курсі.
Цього разу розказав про умови життя в гуртожитку:
- гуртожиток через дорогу від навчальних корпусів: їздити не треба;
- блок гуртожитка: це «двокімнатна квартира». Є кухня та санвузол;
- в одній кімнаті живуть два студента з арабів;
- він - так сталося - живе в кімнаті один. І ліжко встановлено одне. (Ну, якщо чесно, то живе не зовсім один, є дівчина «з наших»).
- оплата за гуртожиток становить в переводі на гривні 4000 гривень на місяць (350-400 злотих, курс злотого трохи «просів»).
Гадаю інформація пригодиться батькам майбутніх студентів.
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