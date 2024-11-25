Дюрі-бачі
Но он же все равно остается привязан к нашим предприятиям и их добыче. Просто я так понимаю завод в Италии - это возможность более масштабно выйти на европейские рынки
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Додано: Нед 24 лис, 2024 11:55
Дюрі-бачі
Но он же все равно остается привязан к нашим предприятиям и их добыче. Просто я так понимаю завод в Италии - это возможность более масштабно выйти на европейские рынки
Додано: Пон 25 лис, 2024 08:39
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
(або якщо дуже хочеться - то щось і виходить!)
З 27 лютого 2024 року в Канаді, в місті Едмонтон мешкає родина племінниці: чоловік-від народження ледар, двоє синів 10 та 12 років.
Що станом на кінець листопада?
1. Умови життя фактично райські: неймовірно чудова квартира в двох рівнях, повний фарш.
Саме тут, на другому поверсі, цілодобово спить чоловік племінниці. Іноді виходить у власний дворик викурити цигарку та випити філіжанку пива. Діти то робити не заважають, бо вчаться в канадській школі. Я не можу вам викласти тут відео, але те, що у вас би відвисла щелепа від канадської школи - то 100%: неймовірно красиво, неймовірне обладнання, неймовірна атмосфера. За що переважна кількість учасників форуму платить по 5000€ на рік да «ліцеї» точно незрозуміло. Додам, що дітей в школі годують і безкоштовно. Крім англійської молодший вчить французьку мову. Старшого звільнили від французької: пізно починати.
2. На цьому позитив закінчується:
- оренда квартири 1660$ (канадських) на місяць.
- витрати на електричну енергію 100$;
- звʼязок 40$.
Разом всі витрати на місяць 1800$.
Зарплатня племінниці 2200$ на місяць. Працює в магазині Second Hand. Вже грамоту отримала, як кращій працівник. На роботу встає о 05:30 ранку. В 06:15, коли в чоловіка ще “morning wood”, вже по снігу та морозу біжить на роботу.
Таким чином вільних грошей на місяць залишається 2200-1800=400 CAD.
3. Здавалося б, можна їх взяти та піти в магазин та купити огірки по 410 гривень кіло, або на Привозі дешевше - по 150 гривень.
Але зробити це ніяк неможливо: практично всі харчі отримують безкоштовно: і мʼясо, і фарш, і каву, і тістечка, і все про все. Харчів дають так багато що - без жартів - частину відносять на вулицю віддають бомжам.
І це не тільки food bank - раз на тиждень - а ще і якась церква видає. Правда, там треба стояти в черзі з 9-00 до 14-00, але то нормально для жінки, поки чоловік спить.
4. Ну не зовсім спить: таксує та заробляє близько 1000$ на місяць. Чистими.
Все бурчить, що йому погано…
Племінниця йому дозволила взяти все, що у нього в його 40 років є, тобто труси та панчохи - купити авіаквиток - та летіти додому до мами.
Поки що не хоче…
Додано: Пон 25 лис, 2024 09:38
akurt
Так нормально виходить. Гроші племінниці майже всі витрачаються, а ось саме чоловік може відкладати свої - на відпустку, на майбутнє навчання дітей, на перший взнос і тп
Додано: Пон 25 лис, 2024 09:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Хм, подивився курс, то це на сім'ю вони заробляють трохи більше 2 тис Євро. Десь виходить порівнянно з Європою, якщо розглядати некваліфіковану працю
Додано: Пон 25 лис, 2024 09:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Пора вже, напевно, видавати збірку анекдотів про німців. Кумові таки відкрили рахунок в банку, він на радощах забрав картку, поїхав додому за сумкою з грошима і приїхав в банк їх класти на рахунок. Попросив відвести його в окреме приміщення, бо в нього багато готівки. В результаті касирша злякалась, натисла тривожну кнопку, приїхала служба охорони.
А потім нова халепа: після внесення гроші "зависли" і тепер банк їх перевіряє, хоч до них кілька днів як прийшов лист з податкової, що ті все перевірили і кум виключений зі списку ризикованих і гроші чисті, з них сплачено всі податки. І ніхто не каже "скільки буде тривати перевірка" і порадили "не питати про перевірку, бо банк розірве угоду, хм не потрібні такі клієнти"...
P.S. За цей час кум вже поїхав в Швейцарію, відкрив там рахунки в кількох банках конвертанув готівку в франки і без проблем закинув по 8-9 тис. на них...
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