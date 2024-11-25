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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2449245024512452 Додано: Нед 24 лис, 2024 11:55 Дюрі-бачі



Но он же все равно остается привязан к нашим предприятиям и их добыче. Просто я так понимаю завод в Италии - это возможность более масштабно выйти на европейские рынки rom_evge

Повідомлень: 1 З нами з: 24.11.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 08:39 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada

(або якщо дуже хочеться - то щось і виходить!)



З 27 лютого 2024 року в Канаді, в місті Едмонтон мешкає родина племінниці: чоловік-від народження ледар, двоє синів 10 та 12 років.

Що станом на кінець листопада?



1. Умови життя фактично райські: неймовірно чудова квартира в двох рівнях, повний фарш.

Саме тут, на другому поверсі, цілодобово спить чоловік племінниці. Іноді виходить у власний дворик викурити цигарку та випити філіжанку пива. Діти то робити не заважають, бо вчаться в канадській школі. Я не можу вам викласти тут відео, але те, що у вас би відвисла щелепа від канадської школи - то 100%: неймовірно красиво, неймовірне обладнання, неймовірна атмосфера. За що переважна кількість учасників форуму платить по 5000€ на рік да «ліцеї» точно незрозуміло. Додам, що дітей в школі годують і безкоштовно. Крім англійської молодший вчить французьку мову. Старшого звільнили від французької: пізно починати.



2. На цьому позитив закінчується:

- оренда квартири 1660$ (канадських) на місяць.

- витрати на електричну енергію 100$;

- звʼязок 40$.

Разом всі витрати на місяць 1800$.

Зарплатня племінниці 2200$ на місяць. Працює в магазині Second Hand. Вже грамоту отримала, як кращій працівник. На роботу встає о 05:30 ранку. В 06:15, коли в чоловіка ще “morning wood”, вже по снігу та морозу біжить на роботу.



Таким чином вільних грошей на місяць залишається 2200-1800=400 CAD.



3. Здавалося б, можна їх взяти та піти в магазин та купити огірки по 410 гривень кіло, або на Привозі дешевше - по 150 гривень.

Але зробити це ніяк неможливо: практично всі харчі отримують безкоштовно: і мʼясо, і фарш, і каву, і тістечка, і все про все. Харчів дають так багато що - без жартів - частину відносять на вулицю віддають бомжам.

І це не тільки food bank - раз на тиждень - а ще і якась церква видає. Правда, там треба стояти в черзі з 9-00 до 14-00, але то нормально для жінки, поки чоловік спить.



4. Ну не зовсім спить: таксує та заробляє близько 1000$ на місяць. Чистими.

Все бурчить, що йому погано…

Племінниця йому дозволила взяти все, що у нього в його 40 років є, тобто труси та панчохи - купити авіаквиток - та летіти додому до мами.

Поки що не хоче… akurt

Повідомлень: 10295 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3809 раз. Подякували: 1337 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 09:38 akurt

Так нормально виходить. Гроші племінниці майже всі витрачаються, а ось саме чоловік може відкладати свої - на відпустку, на майбутнє навчання дітей, на перший взнос і тп The_Rebel

Повідомлень: 534 З нами з: 01.06.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 09:48 Re: Еміграція, заробітчанство Хм, подивився курс, то це на сім'ю вони заробляють трохи більше 2 тис Євро. Десь виходить порівнянно з Європою, якщо розглядати некваліфіковану працю The_Rebel

Повідомлень: 534 З нами з: 01.06.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 09:57 Re: Еміграція, заробітчанство Пора вже, напевно, видавати збірку анекдотів про німців. Кумові таки відкрили рахунок в банку, він на радощах забрав картку, поїхав додому за сумкою з грошима і приїхав в банк їх класти на рахунок. Попросив відвести його в окреме приміщення, бо в нього багато готівки. В результаті касирша злякалась, натисла тривожну кнопку, приїхала служба охорони.

А потім нова халепа: після внесення гроші "зависли" і тепер банк їх перевіряє, хоч до них кілька днів як прийшов лист з податкової, що ті все перевірили і кум виключений зі списку ризикованих і гроші чисті, з них сплачено всі податки. І ніхто не каже "скільки буде тривати перевірка" і порадили "не питати про перевірку, бо банк розірве угоду, хм не потрібні такі клієнти"...



P.S. За цей час кум вже поїхав в Швейцарію, відкрив там рахунки в кількох банках конвертанув готівку в франки і без проблем закинув по 8-9 тис. на них... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4199 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 11:45 The_Rebel написав: Хм, подивився курс, то це на сім'ю вони заробляють трохи більше 2 тис Євро. Десь виходить порівнянно з Європою, якщо розглядати некваліфіковану працю Хм, подивився курс, то це на сім'ю вони заробляють трохи більше 2 тис Євро. Десь виходить порівнянно з Європою, якщо розглядати некваліфіковану працю

В Канаді зарплати не дуже високі. Трохи нижче рівня UK, мені здається. В Канаді зарплати не дуже високі. Трохи нижче рівня UK, мені здається. Gastarbaiter Повідомлень: 3498 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 12:27 The_Rebel написав: akurt

Так нормально виходить. Гроші племінниці майже всі витрачаються, а ось саме чоловік може відкладати свої - на відпустку, на майбутнє навчання дітей, на перший взнос і тп Так нормально виходить. Гроші племінниці майже всі витрачаються, а ось саме чоловік може відкладати свої - на відпустку, на майбутнє навчання дітей, на перший взнос і тп



Там аби не чоловік-повний ледар, то було би нормально:

- нехай би заробляв не менше жінки - припустимо плюс 2500 С$.

- свою 3-к квартиру вони планували здавати - припустимо ще б було 500С$.



Але він по-своєму правий: навіщо працювати, як вже о 6:15 жінка біжить по морозу на роботу та не заважає жити…



P.S. Паралельно прийшло повідомлення від іншого українця, що за суботу-неділю на ремонті даху на якійсь фермі заробив 500С$.

Перший з цього оповідання подивився фото, відео та текст від другого та сказав, що «такий хокей» йому не підходить… Там аби не чоловік-повний ледар, то було би нормально:- нехай би заробляв не менше жінки - припустимо плюс 2500 С$.- свою 3-к квартиру вони планували здавати - припустимо ще б було 500С$.Але він по-своєму правий: навіщо працювати, як вже о 6:15 жінка біжить по морозу на роботу та не заважає жити…P.S. Паралельно прийшло повідомлення від іншого українця, що за суботу-неділю на ремонті даху на якійсь фермі заробив 500С$.Перший з цього оповідання подивився фото, відео та текст від другого та сказав, що «такий хокей» йому не підходить… akurt

Повідомлень: 10295 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3809 раз. Подякували: 1337 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 12:39 Дюрі-бачі

Вже б прямо йому сказали: "Не потрібні Німеччині ці брудні гроші з іноземних держав!" Хз, мені здається, що країна в яку приїхав емігрант, мала б бути зацікавлена у поповненні валюти. Якраз такі емігранти і потрібні (наприклад, Україні) - не голі босі, ще й падкі на соціалку. А те що кошти (можливо) отримані корупційним шляхом... ну це має бути головною біллю тієї країни, звідки приїхав емігрант.

П.с. Ну приїздили б в Україну багаті емігранти з умовної Молдови та навіть з Нігерії, нам би ж було все рівно звідки ті кошти в нього. Головне тут контролювати, щоб він поводився в межах закону. "Гроші не пахнуть" Вже б прямо йому сказали: "Не потрібні Німеччині ці брудні гроші з іноземних держав!" Хз, мені здається, що країна в яку приїхав емігрант, мала б бути зацікавлена у поповненні валюти. Якраз такі емігранти і потрібні (наприклад, Україні) - не голі босі, ще й падкі на соціалку. А те що кошти (можливо) отримані корупційним шляхом... ну це має бути головною біллю тієї країни, звідки приїхав емігрант.П.с. Ну приїздили б в Україну багаті емігранти з умовної Молдови та навіть з Нігерії, нам би ж було все рівно звідки ті кошти в нього. Головне тут контролювати, щоб він поводився в межах закону. "Гроші не пахнуть" The_Rebel

Повідомлень: 534 З нами з: 01.06.19 Подякував: 40 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 12:51 The_Rebel Так в тому то й проблема, що гроші чисті. Він багато років працює на німецьку фірму і сума менша, ніж та фірма йому заплатила зарплати... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4199 З нами з: 29.07.22 Подякував: 736 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2449245024512452 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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