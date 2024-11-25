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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2450245124522453
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Він: «Ну і як там французи?»
Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно!

Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.

Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".
А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка з Сицилії, на 2 роки старша...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 лис, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:47

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Він: «Ну і як там французи?»
Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно!

Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.

Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".
А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка, на 2 роки старша, батьки якої якось із Сицилійською мафією пов'язані ...

Якийсь паралельний світ, не дай боже, щоб власні діти були у такому середовищі :shock:
kyk
 
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