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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2450245124522453
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Він: «Ну і як там французи?»
Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно!

Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.

Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".
А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка з Сицилії, на 2 роки старша...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 лис, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:47

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Він: «Ну і як там французи?»
Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно!

Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.

Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".
А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка, на 2 роки старша, батьки якої якось із Сицилійською мафією пов'язані ...

Якийсь паралельний світ, не дай боже, щоб власні діти були у такому середовищі :shock:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:30

  akurt написав:Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…
...
смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».
Він: Треба взяти рандеву.
...

Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:55

The_Rebel Справді, іноді європейці дивують. Наприклад? пояснюєш схему як грант можна розпилити при мінімальних трудозатратах, а вони починають "то не етично...". Хоча вже на другому-третьому проєкті звикають і втягуються...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 лис, 2024 18:02, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Кум про німців каже, що "вони раби системи"

Смішно виглядає, як "не раб системи" паше на "рабів системи" :D То хто раб системи?
BIGor
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  #<1 ... 2450245124522453
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