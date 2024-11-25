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#<1 ... 2450245124522453 Додано: Пон 25 лис, 2024 15:28 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Він: «Ну і як там французи?»

Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно! Він: «Ну і як там французи?»Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно!

Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.



Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".

А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка з Сицилії, на 2 роки старша... Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка з Сицилії, на 2 роки старша... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 лис, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4201 З нами з: 29.07.22 Подякував: 737 раз. Подякували: 521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 15:47 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Він: «Ну і як там французи?»

Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно! Він: «Ну і як там французи?»Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно!

Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.



Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".

А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка, на 2 роки старша, батьки якої якось із Сицилійською мафією пов'язані ... Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка, на 2 роки старша, батьки якої якось із Сицилійською мафією пов'язані ...

Якийсь паралельний світ, не дай боже, щоб власні діти були у такому середовищі Якийсь паралельний світ, не дай боже, щоб власні діти були у такому середовищі kyk Повідомлень: 1104 З нами з: 24.01.12 Подякував: 178 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 17:30 akurt написав: Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…

...

смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».

Він: Треба взяти рандеву.

...

Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…...смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».Він: Треба взяти рандеву....

Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть The_Rebel

Повідомлень: 535 З нами з: 01.06.19 Подякував: 41 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 17:55 The_Rebel Справді, іноді європейці дивують. Наприклад? пояснюєш схему як грант можна розпилити при мінімальних трудозатратах, а вони починають "то не етично...". Хоча вже на другому-третьому проєкті звикають і втягуються... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 лис, 2024 18:02, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4201 З нами з: 29.07.22 Подякував: 737 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Кум про німців каже, що "вони раби системи" Кум про німців каже, що "вони раби системи"

Смішно виглядає, як "не раб системи" паше на "рабів системи" То хто раб системи? Смішно виглядає, якпаше наТо хто раб системи? BIGor

Повідомлень: 9615 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1377 раз. Подякували: 1787 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2450245124522453 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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