Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2450245124522453 Додано: Пон 25 лис, 2024 15:28 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Він: «Ну і як там французи?»

Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно! Він: «Ну і як там французи?»Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно!

Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.



Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".

А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка з Сицилії, на 2 роки старша... Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка з Сицилії, на 2 роки старша... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 лис, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4202 З нами з: 29.07.22 Подякував: 737 раз. Подякували: 521 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 15:47 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Він: «Ну і як там французи?»

Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно! Він: «Ну і як там французи?»Я: Поки ногою під дупу не даш - не пошевеляться. Ледачі аж страшно!

Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.



Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".

А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка, на 2 роки старша, батьки якої якось із Сицилійською мафією пов'язані ... Кум про німців каже, що "вони раби системи" і працюють чітко по правилам, як роботи. Спочатку думав, що фантазія в них взагалі відсутня, але якщо дати інструкцію придумати щось творче, то можуть і придумати, але самі ініціативу ніколи не проявляють.Зато хресна в гімназії влаштувала "свою банду" і тепер там як "хресна мама". Ця банда по кількості вже більша ніж у арабів, тому ті каже тепер "сидять нижче трави". Каже, що одного акту залякування їх лідера (облили свинячою кров'ю) було достатньо, щоб він зрозумів, що "україніці - відморозки, з ними краще не зв'язуватись".А ще, каже, що серед учнів достатньо "прихованих нацистів", які читають Майн Кампф і мріють бути як Брейвік, але нічого не роблять. Її туди кликали, але вона послала. От її найкраща подруга зараз Італійка, на 2 роки старша, батьки якої якось із Сицилійською мафією пов'язані ...

Якийсь паралельний світ, не дай боже, щоб власні діти були у такому середовищі Якийсь паралельний світ, не дай боже, щоб власні діти були у такому середовищі kyk Повідомлень: 1104 З нами з: 24.01.12 Подякував: 178 раз. Подякували: 176 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 17:30 akurt написав: Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…

...

смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».

Він: Треба взяти рандеву.

...

Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…...смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».Він: Треба взяти рандеву....

Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть The_Rebel

Повідомлень: 535 З нами з: 01.06.19 Подякував: 41 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 17:55 The_Rebel Справді, іноді європейці дивують. Наприклад? пояснюєш схему як грант можна розпилити при мінімальних трудозатратах, а вони починають "то не етично...". Хоча вже на другому-третьому проєкті звикають і втягуються... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 25 лис, 2024 18:02, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4202 З нами з: 29.07.22 Подякував: 737 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Кум про німців каже, що "вони раби системи" Кум про німців каже, що "вони раби системи"

Смішно виглядає, як "не раб системи" паше на "рабів системи" То хто раб системи? Смішно виглядає, якпаше наТо хто раб системи? BIGor

Повідомлень: 9615 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1377 раз. Подякували: 1787 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 19:05 rom_evge написав: Дюрі-бачі



Но он же все равно остается привязан к нашим предприятиям и их добыче. Просто я так понимаю завод в Италии - это возможность более масштабно выйти на европейские рынки Но он же все равно остается привязан к нашим предприятиям и их добыче. Просто я так понимаю завод в Италии - это возможность более масштабно выйти на европейские рынки

не зовсім. я вже на зеленій сталі зацікавився...



це інша технологія, яка в Україні використовується дуже обмежено - на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення. чи будуть возити брухт з України - подивимось, до цього основний потік експорту брухту йшов в Туреччину.



оце залізо прямого відновлення, DRI англійською - так нам ще треба побудувати виробництво, щоб його виробляти. хоча якраз це напевне Метінвест й планує.



так звісно завод в Італії - це зовсім інші ринки збуту. але й собівартість інша. чи впишуться вони в існуючі межі - подивимось. взагалі то в світі надлишок виробничих потужностей по виробництву сталі. а тут Туреччина під боком, та й Китай трошки давить. інвестиції в металургію зараз трошки ризиковані, можуть довго окупатися. не зовсім. я вже на зеленій сталі зацікавився...це інша технологія, яка в Україні використовується дуже обмежено - на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення. чи будуть возити брухт з України - подивимось, до цього основний потік експорту брухту йшов в Туреччину.оце залізо прямого відновлення, DRI англійською - так нам ще треба побудувати виробництво, щоб його виробляти. хоча якраз це напевне Метінвест й планує.так звісно завод в Італії - це зовсім інші ринки збуту. але й собівартість інша. чи впишуться вони в існуючі межі - подивимось. взагалі то в світі надлишок виробничих потужностей по виробництву сталі. а тут Туреччина під боком, та й Китай трошки давить. інвестиції в металургію зараз трошки ризиковані, можуть довго окупатися. Shaman

Повідомлень: 7445 З нами з: 29.09.19 Подякував: 690 раз. Подякували: 1541 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 22:44 The_Rebel написав: akurt написав: Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…

...

смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».

Він: Треба взяти рандеву.

...

Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…...смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».Він: Треба взяти рандеву....

Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть

Днями прикольне почули в Загребачка банка, хорватській філії креді агріколь. Мовляв давай свою українську прописку з завіреним перекладом, бо у вас там є підсанкійні регіони, вихідцям з яких ми не відкриваємо. Довго думали, що за фігня така. Напевно лугандон і Крим вони тепер сприймають як рашу, і тамтешнім не відкривають. Може хтось в курсі?) Днями прикольне почули в Загребачка банка, хорватській філії креді агріколь. Мовляв давай свою українську прописку з завіреним перекладом, бо у вас там є підсанкійні регіони, вихідцям з яких ми не відкриваємо. Довго думали, що за фігня така. Напевно лугандон і Крим вони тепер сприймають як рашу, і тамтешнім не відкривають. Може хтось в курсі?) gonchik74

Повідомлень: 897 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 22:58 Дюрі-бачі написав: The_Rebel Справді, іноді європейці дивують. Наприклад? пояснюєш схему як грант можна розпилити при мінімальних трудозатратах, а вони починають "то не етично...". Хоча вже на другому-третьому проєкті звикають і втягуються... Справді, іноді європейці дивують. Наприклад? пояснюєш схему як грант можна розпилити при мінімальних трудозатратах, а вони починають "то не етично...". Хоча вже на другому-третьому проєкті звикають і втягуються...

а що значить розпиляти? зробити звіт по гранту на ...?



напевне не всі європейці, а більше східні.



а такого варіанту, що спіймають на розпилі й потрапиш до чорного списку - не існує? а що значить розпиляти? зробити звіт по гранту на ...?напевне не всі європейці, а більше східні.а такого варіанту, що спіймають на розпилі й потрапиш до чорного списку - не існує? Shaman

Повідомлень: 7445 З нами з: 29.09.19 Подякував: 690 раз. Подякували: 1541 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 23:24 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Днями прикольне почули в Загребачка банка, хорватській філії креді агріколь. Мовляв давай свою українську прописку з завіреним перекладом, бо у вас там є підсанкійні регіони, вихідцям з яких ми не відкриваємо. Довго думали, що за фігня така. Напевно лугандон і Крим вони тепер сприймають як рашу, і тамтешнім не відкривають. Може хтось в курсі?) Днями прикольне почули в Загребачка банка, хорватській філії креді агріколь. Мовляв давай свою українську прописку з завіреним перекладом, бо у вас там є підсанкійні регіони, вихідцям з яких ми не відкриваємо. Довго думали, що за фігня така. Напевно лугандон і Крим вони тепер сприймають як рашу, і тамтешнім не відкривають. Може хтось в курсі?)

Меня уже и с Запорожской пропиской успели подоставать в 1 платежной системе - типа докажи что ты с не окупированной части ) Хотя в паспорте четко указано г. Запорожье. Так что да, бывает и такое. Меня уже и с Запорожской пропиской успели подоставать в 1 платежной системе - типа докажи что ты с не окупированной части ) Хотя в паспорте четко указано г. Запорожье. Так что да, бывает и такое. slonomag Повідомлень: 568 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 140 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2450245124522453 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор