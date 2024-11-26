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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2451245224532454
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 08:36

  Дюрі-бачі написав:Shaman основний прийом розпилу: на момент подачі гранту вже є результат. Після отримання гранту цей результат три роки видається дозами за графіком, а за цей час готується матеріали на наступні гранти.
Ну і приписування: я зробив роботу на одному гранті, приписав Вас у співавтори, а потім Ви приписали мене на іншому.

Наші люди мудрі винахідливі та кмітливі!
В мене один приятель добровільно пішов з посади завідувача кафедрою - бо то заважало саме такій «псевдонауковій роботі». Зараз працює просто доцентом та має дві «пилки» у вигляді подружжя дуже розумних представників одного самого розумного народу в світі - ті «намалюють» будь-які хВормули та будь-які графіки на будь-яку тему.
Там буде і дісперсія, і математичне очікування і навіть «результати експериментальних досліджень»…
От молодці!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 08:42

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Про банки та податки.
За досвідом моїх родичів.
Написали так з приводу отримання соціальної допомоги від Уряду Канади:

«Я відмовилася цього місяця від фінансової допомоги. Минулого місяця показала свої доходи 2200 С$ і вони нарахували мені 700 С$ і цього якби відправила теж нарахували б. Але я вирішила, що краще не потрібно.
Тому що чоловік на своєму UBER щось заробляє і боюся, що при подачі податків буде якась нитка негараздів. Краще без цієї допомоги…
І так вони нам платили скільки місяців по 2200 С$»….

(Кінець цитат)

Ну а наші люди НЕ в Канаді і кмітливі, і винахідливі…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 08:57

akurt А навіщо працювати за 2200, якщо дають допомоги 2200?

  akurt написав:бо то заважало саме такій «псевдонауковій роботі».

В тому то й різниця: псевдонаука в міжнародних грантах, як і плагіат, не пройде, та і якщо раз впіймають - то репутація буде замочена на все життя. А при рецензуванні до серйозних журналів часто ловлять вигадані формули. Це порушення закону.
А от в наших задачах часто буває 3 випадки. І чесні європейські науковці хочуть всі 3 випадки в 1 статтю написати. А ми пишемо 3 статті по кожному із випадків і а іноді ще одну підсумкову по всіх... При цьому по гранту заплановано 2 в рік - ми й видаємо 2 в рік, а не три...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 09:04

  Дюрі-бачі написав:akurt А навіщо працювати за 2200, якщо дають допомоги 2200?

Ваша правда.
Я щойно так і сказав жінці на тему того, чого чоловік племінниці не шукає роботу в Канаді.
А навіщо?
На днях зустрічав піктограми про те, який відсоток українців працевлаштувалося в Європі.
Так менше всього - здається 15% в Німеччині.
Воно ц зрозуміло: реальні виплати на родину з трьох осіб сягають 3000€ на місяць.
Так навіщо працювати?

Натомість приятельниця з Великої Британії написала, що за її дослідженнями 100% українців працевлаштовані.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 26 лис, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 09:06

  Дюрі-бачі написав:А от в наших задачах часто буває 3 випадки. І чесні європейські науковці хочуть всі 3 випадки в 1 статтю написати. А ми пишемо 3 статті по кожному із випадків і а іноді ще одну підсумкову по всіх... При цьому по гранту заплановано 2 в рік - ми й видаємо 2 в рік, а не три...

Щойно отримав думку кандидата фізико-математичних наук з цього приводу:

«А чого ти думаєш, що лише наші мухлюють з грантами? Природньо шукати недосканалість правил і повертати їх собі на користь. Вдосканалять правила, знайдуть щось інше - на то вони і науковці 🤣»
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 09:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Воно ц зрозуміло: реальні виплати на родину з трьох осіб сягають 3000€ на місяць.
Так навіщо працювати?

ИМХО неправильно сформульоване питання. Я б питав навіщо працювати менше ніж за 5-6 тис. Є., якщо втрачається 3 тис. допомоги.
  akurt написав:15% в Німеччині.

38% з усіх, половина із працездатних (не пенсіонерів і дітей)
https://www.dw.com/uk/ukrainci-v-nimecc ... a-70349948

  akurt написав:Природньо шукати недосканалість правил і повертати їх собі на користь.

Це як сьогодні бачив інтерв'ю війскового, який скаржиться, що підрядники неправильно окопи копають. Не розумію чому в нього претензії до підрядників, а не до тих, хто формулює технічне завдання. І чому військові не контролюють процес копання..
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 09:35

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.

А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"

  Shaman написав:швидко вивчив податкове законодавство Німеччини?

та щось пробує, напевно будуть якісь граблі, але платити податки не хочеться.
Ну і повне нерозуміння чому Німцям хочется.

там же є опція "розписати на домогосподарство дохід", для чого робити схему, в якій "від перестановки доданків сума не змінюється"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 09:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:там же є опція "розписати на домогосподарство дохід", для чого робити схему, в якій "від перестановки доданків сума не змінюється"?

Може я не правильно зрозумів, але ідея була в тому, що програміст не може витрати на бензин чи ремонт авто списати на "виробничі витрати", а водій - може. Відповідно списувати більшу частину доходу на такі витрати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 09:40

  akurt написав:
  Faceless написав:Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП

Відповідь на ці питання частково можна отримати з наведених нижче свіжих даних на прикладі Франції.
Дані отримані з першоджерел. Конкретні прізвища називати не буду.

Українець номер 1. Вік 35 років. Отримав безкоштовне житло на півдні Франції в місті Auch, яке славиться своїм собором схожої назви та розмірами із знаменитим "Собором Паризької Богоматері".
За допомогою української діаспори влаштувався на роботу в Соціальний центр - допомога біженцям та малозабезпеченим людям продуктами харчування. Французську мову практично не знає. Отримує мінімалку - 10 євро за годину. З цих 10 євро на руки припадає 7,5 євро.
Робочий тиждень у Франції - 35 годин. Таким чином, на руки за 4 тижня може отримати 35х7,5х4=1050 євро ЧИСТИМИ.
Не можу сказати, як саме він витрачає гроші, єдине що скажу: на харчі НЕ витрачає навіть 0,01 євро на місяць. Місце роботи таке. Специфічне. Є все: від бананів та артишоків до твердих сирів та ковбас.
Не думаю, що думає про пенсію.
Звісно, при таких прибутках не можна купити квартиру (орієнтир цін у Франції 300 000 євро - можна знайти невеличку квартиру за 100 000 євро. Ціна оренди квартири - приблизно 500 євро на місяць).


Українець номер 2. Надав докладну інформацію про витрати. Дуже цікаво.
- витрати на іпотеку - будинок куплено в 2021 році за 140 000 євро, термін іпотеки - 30 років. Щомісячний платіж 650 євро.
- витрати на кредит на авто (КІА KONA Electric) - 250 євро на місяць.
- витрати на електрику - 100 євро на місяць.
- витрати на бензин - 0 (нуль) - зарядка авто вдома.
- витрати на телефонію та інтернет - 50 євро на місяць.
- витрати на водопостачання та водовідведення - 10 євро на місяць.

Всього витрати на місяць: 1060 євро.

Витрати на харчування порахувати важко - то є свята та подорожі, то немає.
Мої респонденти оцінили загальні витрати на проживання родини двох осіб в цілому в 2000 євро на місяць. Звісно, таку суму треба мати ЧИСТИМИ.
В цій родині чоловік отримує приблизно 3000 євро, а жінка орієнтовно 1300 євро на місяць чистими.
Жінка того чоловіка сказала, що для отримання мінімальної пенсії достатньо мати стаж офіційний підтверджений на постійні роботі в 5 років.
Цифри двох протилежних варіантів чисто для інформації.

Українець номер 3, всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"
https://fi202x.blogspot.com/2024/11/118-2024.html
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:New’s from Canada

Випадково натрапив - висновок - країна лівацтва, комунізму, ісламізму і вседозволеності.
https://montrealgazette.com/news/local- ... n-montreal
Cars burned, windows smashed at pro-Palestinian, anti-NATO demonstration in Montreal
BIGor
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