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Дюрі-бачі написав:Shaman основний прийом розпилу: на момент подачі гранту вже є результат. Після отримання гранту цей результат три роки видається дозами за графіком, а за цей час готується матеріали на наступні гранти. Ну і приписування: я зробив роботу на одному гранті, приписав Вас у співавтори, а потім Ви приписали мене на іншому.
Наші люди мудрі винахідливі та кмітливі! В мене один приятель добровільно пішов з посади завідувача кафедрою - бо то заважало саме такій «псевдонауковій роботі». Зараз працює просто доцентом та має дві «пилки» у вигляді подружжя дуже розумних представників одного самого розумного народу в світі - ті «намалюють» будь-які хВормули та будь-які графіки на будь-яку тему. Там буде і дісперсія, і математичне очікування і навіть «результати експериментальних досліджень»… От молодці!
Про банки та податки. За досвідом моїх родичів. Написали так з приводу отримання соціальної допомоги від Уряду Канади:
«Я відмовилася цього місяця від фінансової допомоги. Минулого місяця показала свої доходи 2200 С$ і вони нарахували мені 700 С$ і цього якби відправила теж нарахували б. Але я вирішила, що краще не потрібно. Тому що чоловік на своєму UBER щось заробляє і боюся, що при подачі податків буде якась нитка негараздів. Краще без цієї допомоги… І так вони нам платили скільки місяців по 2200 С$»….
(Кінець цитат)
Ну а наші люди НЕ в Канаді і кмітливі, і винахідливі…
akurt А навіщо працювати за 2200, якщо дають допомоги 2200?
akurt написав:бо то заважало саме такій «псевдонауковій роботі».
В тому то й різниця: псевдонаука в міжнародних грантах, як і плагіат, не пройде, та і якщо раз впіймають - то репутація буде замочена на все життя. А при рецензуванні до серйозних журналів часто ловлять вигадані формули. Це порушення закону. А от в наших задачах часто буває 3 випадки. І чесні європейські науковці хочуть всі 3 випадки в 1 статтю написати. А ми пишемо 3 статті по кожному із випадків і а іноді ще одну підсумкову по всіх... При цьому по гранту заплановано 2 в рік - ми й видаємо 2 в рік, а не три...
Дюрі-бачі написав:akurt А навіщо працювати за 2200, якщо дають допомоги 2200?
Ваша правда. Я щойно так і сказав жінці на тему того, чого чоловік племінниці не шукає роботу в Канаді. А навіщо? На днях зустрічав піктограми про те, який відсоток українців працевлаштувалося в Європі. Так менше всього - здається 15% в Німеччині. Воно ц зрозуміло: реальні виплати на родину з трьох осіб сягають 3000€ на місяць. Так навіщо працювати?
Натомість приятельниця з Великої Британії написала, що за її дослідженнями 100% українців працевлаштовані.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 26 лис, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:А от в наших задачах часто буває 3 випадки. І чесні європейські науковці хочуть всі 3 випадки в 1 статтю написати. А ми пишемо 3 статті по кожному із випадків і а іноді ще одну підсумкову по всіх... При цьому по гранту заплановано 2 в рік - ми й видаємо 2 в рік, а не три...
Щойно отримав думку кандидата фізико-математичних наук з цього приводу:
«А чого ти думаєш, що лише наші мухлюють з грантами? Природньо шукати недосканалість правил і повертати їх собі на користь. Вдосканалять правила, знайдуть щось інше - на то вони і науковці 🤣»
akurt написав:Природньо шукати недосканалість правил і повертати їх собі на користь.
Це як сьогодні бачив інтерв'ю війскового, який скаржиться, що підрядники неправильно окопи копають. Не розумію чому в нього претензії до підрядників, а не до тих, хто формулює технічне завдання. І чому військові не контролюють процес копання..
Shaman написав:є біла оптимізація, є чорна оптимізація. різниця між ними є чітка.
А є сіра, яка найбільш цікава. В Україні це дроблення на ФОП, в Німеччині свої схеми. Я не вникав в деталі, але там щось в дусі "якщо дружина - твій водій, то гроші витрачені на бензин і ремонт авто можна списати і не платити за відповідну суму податок на прибуток"
flyman написав:там же є опція "розписати на домогосподарство дохід", для чого робити схему, в якій "від перестановки доданків сума не змінюється"?
Може я не правильно зрозумів, але ідея була в тому, що програміст не може витрати на бензин чи ремонт авто списати на "виробничі витрати", а водій - може. Відповідно списувати більшу частину доходу на такі витрати...
Faceless написав:Які ж там відрахування на соц страхування? Якось математика плохо сходиться, пенсія майже дорівнює ЗП
Відповідь на ці питання частково можна отримати з наведених нижче свіжих даних на прикладі Франції. Дані отримані з першоджерел. Конкретні прізвища називати не буду.
Українець номер 1. Вік 35 років. Отримав безкоштовне житло на півдні Франції в місті Auch, яке славиться своїм собором схожої назви та розмірами із знаменитим "Собором Паризької Богоматері". За допомогою української діаспори влаштувався на роботу в Соціальний центр - допомога біженцям та малозабезпеченим людям продуктами харчування. Французську мову практично не знає. Отримує мінімалку - 10 євро за годину. З цих 10 євро на руки припадає 7,5 євро. Робочий тиждень у Франції - 35 годин. Таким чином, на руки за 4 тижня може отримати 35х7,5х4=1050 євро ЧИСТИМИ. Не можу сказати, як саме він витрачає гроші, єдине що скажу: на харчі НЕ витрачає навіть 0,01 євро на місяць. Місце роботи таке. Специфічне. Є все: від бананів та артишоків до твердих сирів та ковбас. Не думаю, що думає про пенсію. Звісно, при таких прибутках не можна купити квартиру (орієнтир цін у Франції 300 000 євро - можна знайти невеличку квартиру за 100 000 євро. Ціна оренди квартири - приблизно 500 євро на місяць).
Українець номер 2. Надав докладну інформацію про витрати. Дуже цікаво. - витрати на іпотеку - будинок куплено в 2021 році за 140 000 євро, термін іпотеки - 30 років. Щомісячний платіж 650 євро. - витрати на кредит на авто (КІА KONA Electric) - 250 євро на місяць. - витрати на електрику - 100 євро на місяць. - витрати на бензин - 0 (нуль) - зарядка авто вдома. - витрати на телефонію та інтернет - 50 євро на місяць. - витрати на водопостачання та водовідведення - 10 євро на місяць.
Всього витрати на місяць: 1060 євро.
Витрати на харчування порахувати важко - то є свята та подорожі, то немає. Мої респонденти оцінили загальні витрати на проживання родини двох осіб в цілому в 2000 євро на місяць. Звісно, таку суму треба мати ЧИСТИМИ. В цій родині чоловік отримує приблизно 3000 євро, а жінка орієнтовно 1300 євро на місяць чистими. Жінка того чоловіка сказала, що для отримання мінімальної пенсії достатньо мати стаж офіційний підтверджений на постійні роботі в 5 років. Цифри двох протилежних варіантів чисто для інформації.