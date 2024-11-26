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Це ж виходить всього 115 Євро на місяць. Українець№3 може сміло ВЖЕ іти на пенсію і байдикувати все життя . Наприклад, якщо ще планується прожити 30 років, то необхідна сума: 115 * 12 * 30 = всього 41400 Євро. Я думаю, така сума в українця№3 точно є, як мінімум в оточених Києва кавалірках. А плюс в 65 ще додасться укр. пенсія, що перекриє можливу єврову інфляцію. То навіщо це українцю№3 стільки грошей? Який стимул продовжувати працювати?
Та то журналюги так пишуть. Країна як країна - не гірша за інші. За розвитком економіки та життям людей - краще за інші. Не даремно ж тільки громадян Індії заїхало за останні роки майже 1 500 000. Я ж влітку минулого року був там 2 тижня - то ледь не найкращі 2 тижня за останні 2 роки. Люди як люди. Демонстрації всюди бувають.
Я он у Франції поїхав у справах: демонстранти-селяни перекрили дорогу. Прямо на перехресті з круговим рухом палять тюки із соломою та стоять трактори - перегородили дорогу. Вимагають скасувати якийсь там закон, який мали ухвалити на G20. Щось там про сільське господарство. Правда - беззлобно. Я показую на свої українські номери авто серії «ВС» - типу я іноземець, мені ваша забастовка до української сраки, пропустіть праворуч. Не пропустили, але дуже чемно розказали секрет, що треба проіхати 2 км в зворотньому напрямку та там повернути ліворуч - попадеш куди треба. Граються… Ще прикольно: позамазували фарбою «очі» радарів на трасах. Досить зручно.
Так що в Канаді люди як люди. Такі, як і раніше. Навіть «квартирне питання» їх не зіпсувало…
Дюрі-бачі написав:BIGor навіть в маленькій Україні життя у Львові, Київі, Одесі і Донецьку кардинально відрізняється. Що вже казати про величезну Канаду чи Китай
Чиста правда! От якби учасники форуму ще навчилися б жити, як вище написав пан flyman - за рецептом «Українець номер 3» - на 5000 гривень на місяць - то взагалі б горя не було.
Цифра в «5000» змусила поритися в памʼяті та знайти фразу, яку відомий знавець душі людини - Фрідрих Енгельс (до речі: син власника фабрики «Ermen & Engels») якось написав відомому алкашу Карлу Марксу, який у бажанні розбагатіти оженився на дочці одного барона: «Якби я мав дохід у 5000 франків, я б нічого не робив, окрім роботи та розваг з жінками, поки не розірвався б…»