Додано: Вів 26 лис, 2024 10:43
flyman написав: Українець номер 3 , всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"

https://fi202x.blogspot.com/2024/11/118-2024.html , всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"

Це ж виходить всього 115 Євро на місяць. Українець№3 може сміло ВЖЕ іти на пенсію і байдикувати все життя . Наприклад, якщо ще планується прожити 30 років, то необхідна сума: 115 * 12 * 30 = всього 41400 Євро. Я думаю, така сума в українця№3 точно є, як мінімум в оточених Києва кавалірках. А плюс в 65 ще додасться укр. пенсія, що перекриє можливу єврову інфляцію. То навіщо це українцю№3 стільки грошей? Який стимул продовжувати працювати?

The_Rebel
Повідомлень: 537
Додано: Вів 26 лис, 2024 10:46
BIGor написав: akurt написав: New's from Canada

Випадково натрапив - висновок - країна лівацтва, комунізму, ісламізму і вседозволеності.

https://montrealgazette.com/news/local- ... n-montreal

Випадково натрапив - висновок - країна лівацтва, комунізму, ісламізму і вседозволеності.

https://montrealgazette.com/news/local- ... n-montreal

Cars burned, windows smashed at pro-Palestinian, anti-NATO demonstration in Montreal

Може тому так активно останні роки індусів та українців приймали, щоб трохи розбавити ісламістів

The_Rebel
Повідомлень: 537

Додано: Вів 26 лис, 2024 11:06
Та то журналюги так пишуть.

Країна як країна - не гірша за інші.

За розвитком економіки та життям людей - краще за інші. Не даремно ж тільки громадян Індії заїхало за останні роки майже 1 500 000.

Я ж влітку минулого року був там 2 тижня - то ледь не найкращі 2 тижня за останні 2 роки.

Люди як люди.

Демонстрації всюди бувають.



Я он у Франції поїхав у справах: демонстранти-селяни перекрили дорогу. Прямо на перехресті з круговим рухом палять тюки із соломою та стоять трактори - перегородили дорогу. Вимагають скасувати якийсь там закон, який мали ухвалити на G20. Щось там про сільське господарство.

Правда - беззлобно. Я показую на свої українські номери авто серії «ВС» - типу я іноземець, мені ваша забастовка до української сраки, пропустіть праворуч.

Не пропустили, але дуже чемно розказали секрет, що треба проіхати 2 км в зворотньому напрямку та там повернути ліворуч - попадеш куди треба.

Граються…

Ще прикольно: позамазували фарбою «очі» радарів на трасах. Досить зручно.



Так що в Канаді люди як люди. Такі, як і раніше.

Навіть «квартирне питання» їх не зіпсувало…

akurt
Повідомлень: 10302

Додано: Вів 26 лис, 2024 11:13
BIGor навіть в маленькій Україні життя у Львові, Київі, Одесі і Донецьку кардинально відрізняється. Що вже казати про величезну Канаду чи Китай

Дюрі-бачі
Повідомлень: 4207

Додано: Вів 26 лис, 2024 11:17
Дюрі-бачі написав: навіть в маленькій Україні життя у Львові, Київі, Одесі і Донецьку кардинально відрізняється. Що вже казати про величезну Канаду чи Китай

Чиста правда!

От якби учасники форуму ще навчилися б жити, як вище написав пан flyman - за рецептом «Українець номер 3» - на 5000 гривень на місяць - то взагалі б горя не було.



Цифра в «5000» змусила поритися в памʼяті та знайти фразу, яку відомий знавець душі людини - Фрідрих Енгельс (до речі: син власника фабрики «Ermen & Engels») якось написав відомому алкашу Карлу Марксу, який у бажанні розбагатіти оженився на дочці одного барона:

«Якби я мав дохід у 5000 франків, я б нічого не робив, окрім роботи та розваг з жінками, поки не розірвався б…»

akurt
Повідомлень: 10302

Додано: Вів 26 лис, 2024 12:29
Re: Еміграція, заробітчанство
akurt написав: Та то журналюги так пишуть.

Відео з ісламістами які бьють молотками вікна в публічних місцях - теж журналісти зняли на Одеській кіностудії? Що взагалі не прикольно, те що канадська поліція сховалася при цьому...

BIGor
Повідомлень: 9619

Додано: Вів 26 лис, 2024 12:31
The_Rebel написав: BIGor написав: akurt написав: New's from Canada

Випадково натрапив - висновок - країна лівацтва, комунізму, ісламізму і вседозволеності.

https://montrealgazette.com/news/local- ... n-montreal

Cars burned, windows smashed at pro-Palestinian, anti-NATO demonstration in Montreal Випадково натрапив - висновок - країна лівацтва, комунізму, ісламізму і вседозволеності.

Може тому так активно останні роки індусів та українців приймали, щоб трохи розбавити ісламістів Може тому так активно останні роки індусів та українців приймали, щоб трохи розбавити ісламістів

Так, індуси точно недолюблюють ісламістів (привіт пакістанцям), напевно Трюдо вирішив трохи розбавити... Подивимся що з цього вийде.

BIGor
Повідомлень: 9619

Додано: Вів 26 лис, 2024 12:34
The_Rebel написав: flyman написав: Українець номер 3 , всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"

https://fi202x.blogspot.com/2024/11/118-2024.html , всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"

Це ж виходить всього 115 Євро на місяць. Це ж виходить всього 115 Євро на місяць.

Моя особиста думка: краще більше заробляти і більше витрачати, наприклад

заробляти 5000 дол. і витрачати 4500 дол.,

аніж

Моя особиста думка: краще більше заробляти і більше витрачати, наприклад
заробляти 5000 дол. і витрачати 4500 дол.,
аніж
заробляти 200 дол і витрачати 130 дол.

BIGor
Повідомлень: 9619

