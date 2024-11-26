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flyman написав:Українець номер 3, всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"
Це ж виходить всього 115 Євро на місяць. Українець№3 може сміло ВЖЕ іти на пенсію і байдикувати все життя . Наприклад, якщо ще планується прожити 30 років, то необхідна сума: 115 * 12 * 30 = всього 41400 Євро. Я думаю, така сума в українця№3 точно є, як мінімум в оточених Києва кавалірках. А плюс в 65 ще додасться укр. пенсія, що перекриє можливу єврову інфляцію. То навіщо це українцю№3 стільки грошей? Який стимул продовжувати працювати?
Та то журналюги так пишуть. Країна як країна - не гірша за інші. За розвитком економіки та життям людей - краще за інші. Не даремно ж тільки громадян Індії заїхало за останні роки майже 1 500 000. Я ж влітку минулого року був там 2 тижня - то ледь не найкращі 2 тижня за останні 2 роки. Люди як люди. Демонстрації всюди бувають.
Я он у Франції поїхав у справах: демонстранти-селяни перекрили дорогу. Прямо на перехресті з круговим рухом палять тюки із соломою та стоять трактори - перегородили дорогу. Вимагають скасувати якийсь там закон, який мали ухвалити на G20. Щось там про сільське господарство. Правда - беззлобно. Я показую на свої українські номери авто серії «ВС» - типу я іноземець, мені ваша забастовка до української сраки, пропустіть праворуч. Не пропустили, але дуже чемно розказали секрет, що треба проіхати 2 км в зворотньому напрямку та там повернути ліворуч - попадеш куди треба. Граються… Ще прикольно: позамазували фарбою «очі» радарів на трасах. Досить зручно.
Так що в Канаді люди як люди. Такі, як і раніше. Навіть «квартирне питання» їх не зіпсувало…
Відео з ісламістами які бьють молотками вікна в публічних місцях - теж журналісти зняли на Одеській кіностудії? Що взагалі не прикольно, те що канадська поліція сховалася при цьому...
Та сама історія з "корінними" - бомжі, наркомани, бандити індіанського походження, що може просто посеред міста на газоні поставити палатку і засрати все навколо, грабують перехожих, і поліція навіть не зреагує, бо в них комплекс вини перед корінними.
Тут з Іспанії отримав повідомлення про те, що накрили наш "конвертаційний" центр, де крипту міняли на готівкове євро, вилучили ~150 тис. готівки. А найгірше те, що провели обшуки ще ~50 клієнтів, вилучили ще готівку...