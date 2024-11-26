Додано: Вів 26 лис, 2024 11:06

Та то журналюги так пишуть.

Країна як країна - не гірша за інші.

За розвитком економіки та життям людей - краще за інші. Не даремно ж тільки громадян Індії заїхало за останні роки майже 1 500 000.

Я ж влітку минулого року був там 2 тижня - то ледь не найкращі 2 тижня за останні 2 роки.

Люди як люди.

Демонстрації всюди бувають.



Я он у Франції поїхав у справах: демонстранти-селяни перекрили дорогу. Прямо на перехресті з круговим рухом палять тюки із соломою та стоять трактори - перегородили дорогу. Вимагають скасувати якийсь там закон, який мали ухвалити на G20. Щось там про сільське господарство.

Правда - беззлобно. Я показую на свої українські номери авто серії «ВС» - типу я іноземець, мені ваша забастовка до української сраки, пропустіть праворуч.

Не пропустили, але дуже чемно розказали секрет, що треба проіхати 2 км в зворотньому напрямку та там повернути ліворуч - попадеш куди треба.

Граються…

Ще прикольно: позамазували фарбою «очі» радарів на трасах. Досить зручно.



Так що в Канаді люди як люди. Такі, як і раніше.

Навіть «квартирне питання» їх не зіпсувало…