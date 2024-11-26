|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2024 21:33
Дюрі-бачі написав:
Тут з Іспанії отримав повідомлення про те, що накрили наш "конвертаційний" центр, де крипту міняли на готівкове євро, вилучили ~150 тис. готівки. А найгірше те, що провели обшуки ще ~50 клієнтів
, вилучили ще готівку...
Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 лис, 2024 21:47
gonchik74 написав:
Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміл
Мою інформаційну бульбашку якось не зачепило. Дізнався від знайомої знайомої, в якої поліція конфіскувала 700Є як речовий доказ, бо вона там десь була в списку... І для мене це просто якась дикість коли поліція вламується в квартиру і конфіскує готівку за те, що ти скористався нелегальним обміном на пару тисяч Євро.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4212
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 739 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|