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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2453245424552456
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:33

  Дюрі-бачі написав:Тут з Іспанії отримав повідомлення про те, що накрили наш "конвертаційний" центр, де крипту міняли на готівкове євро, вилучили ~150 тис. готівки. А найгірше те, що провели обшуки ще ~50 клієнтів, вилучили ще готівку...

Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміл

Мою інформаційну бульбашку якось не зачепило. Дізнався від знайомої знайомої, в якої поліція конфіскувала 700Є як речовий доказ, бо вона там десь була в списку... І для мене це просто якась дикість коли поліція вламується в квартиру і конфіскує готівку за те, що ти скористався нелегальним обміном на пару тисяч Євро.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2453245424552456
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