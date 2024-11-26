Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2024 21:33
Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?)
Додано: Вів 26 лис, 2024 21:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Мою інформаційну бульбашку якось не зачепило. Дізнався від знайомої знайомої, в якої поліція конфіскувала 700Є як речовий доказ, бо вона там десь була в списку... І для мене це просто якась дикість коли поліція вламується в квартиру і конфіскує готівку за те, що ти скористався нелегальним обміном на пару тисяч Євро.
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:23
Але і з індусами треба бути обережним. Я вже говорив, як вони в айті швидко своїх просовують на жирні посади, потім Трюдо одного ранку проснеться, а більшість в уряді займають індуси) За прикладом далеко ходити не треба. Хто цікавиться шахами, то може бачив нещодавній турнір претендентів на матч за чемпіона світу? Там було 8 учасників: 2 американці, француз, азербайджанець, росіянин та 3 індуси. І що ви думаєте, індус зайняв перше місце завдяки тому, що двічі чорними обіграв своїх своїх одноплемінників, що на такому рівні є не дуже частим явищем. Підсумкові результати: індус 9 очків, росіянин і американець по 8,5. Одне радує, що росіянин не пройшов
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|