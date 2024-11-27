Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2024 21:33
Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?)
Додано: Вів 26 лис, 2024 21:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Мою інформаційну бульбашку якось не зачепило. Дізнався від знайомої знайомої, в якої поліція конфіскувала 700Є як речовий доказ, бо вона там десь була в списку... І для мене це просто якась дикість коли поліція вламується в квартиру і конфіскує готівку за те, що ти скористався нелегальним обміном на пару тисяч Євро.
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:23
Але і з індусами треба бути обережним. Я вже говорив, як вони в айті швидко своїх просовують на жирні посади, потім Трюдо одного ранку проснеться, а більшість в уряді займають індуси) За прикладом далеко ходити не треба. Хто цікавиться шахами, то може бачив нещодавній турнір претендентів на матч за чемпіона світу? Там було 8 учасників: 2 американці, француз, азербайджанець, росіянин та 3 індуси. І що ви думаєте, індус зайняв перше місце завдяки тому, що двічі чорними обіграв своїх своїх одноплемінників, що на такому рівні є не дуже частим явищем. Підсумкові результати: індус 9 очків, росіянин і американець по 8,5. Одне радує, що росіянин не пройшов
Додано: Сер 27 лис, 2024 21:34
Еміграція українців по різних країнах колись призведе до цікавих оповідань про пригоди, успіхи та падіння...
Ледарям в еміграції не місце.
Наполегливим - відкрито багато доріг...
З минулої п’яниці в автосалоні КІА в місті Вінніпег НЕ працює наш хлопець, який переїхав в Канаду ще в листопаді 2022 року.
Цікаво, що за цей час НЕ було і трьох днів, щоби він не мав роботи. Роботящий реально.
Перший період з листопада 2022 по 3 січня 2023 року працював - як і багато наших - на доставці.
Другий період - з 3 січня 2023 - цілий рік працював на будівництві - в тому числі ві дуже суворих районах (відрядження) - навіть за Полярним колом.
Третій період - цілих 10 місяців - працював в автосалоні КІА.
Саме там він і ще один українець спіткнулися з наглою поведінкою двох індусів, які займали такі ж посади: ті помітно намагалися перекинути роботу саме на українців.
Це призвело до того, що наші українські хлопці виконували саму важку роботу - мити після сервісного обслуговування автівки та ще й переставляти колеса - за день треба було вимити до 15 автівок.
Цей мій приятель набрався сміливсті та в черговий візит власника автосалону - а в ного жінка українка - напросився на приватну бесіду з приводу обіцянки перевести його у відділ продажу авто.
Власник салону згадав свою обіцянку та пообіцяв вже із суботи поставити його як тренування до офіційного менеджера з продажів.
ЦЕ ДУЖЕ НЕ СПОДОБАЛОСЯ головному менеджеру салону - філіппінцю. В минулий четвер він сказав, що хлопцю переведення у відділ продажу НЕ СВІТИТЬ.
Тоді наш хлопець сказав, що він не бачить перспектив та з п’ятниці звільняється.
Бог любить сміливих та наполегливих: в п’ятницю ввечері він випадково зустрів іншого нашого українця - той запросив його на фірму, яка запропонувала "шабашку" - на вихідні заробив 500 доларів.
На понеділок - вівторок тех запропонували "шабашку" - за 5 годин - 150 доларів.
Бог любить сміливих та наполегливих: в середу Фірма з працевлаштування запропонувала стабільну роботу: водієм в фірму, яка займається виконанням замовлень на поставку шин автомобілів.
Тут трохи прибрехав. що має досвід водіння автівок з великим кузовом.
Перший день відпрацював на "RAM мікроавтобус" (чесно, я не знаю, що воно за звір такий).
Другий день вже пересадили самого за кермо на весь день але дали не новий мікроавтобус GMC.
Умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 07:30 до 16:00. Зарплатня 18,5 C$ а годину.
P.S. Вже так добре "вигавкався" англійською, що в розмові бува зупиняється і думає, як це сказати НЕ англійською...
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:15
Ага... будемо знати...
До речі: приїхав в Канаду БЕЗ водійського посвідчення: здав (теорію та практику) "на права" вже в Канаді. Перші 9 місяців мав водійське посвідчення з обмеженнями в керуванні.
Купив в кредит авто КІА Forte.
В планах підвищити рівень водійського посвідчення: бачить перспективу.
"Відкривають тому, хто стукає..."
|