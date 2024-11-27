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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2453245424552456
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:33

  Дюрі-бачі написав:Тут з Іспанії отримав повідомлення про те, що накрили наш "конвертаційний" центр, де крипту міняли на готівкове євро, вилучили ~150 тис. готівки. А найгірше те, що провели обшуки ще ~50 клієнтів, вилучили ще готівку...

Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 21:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміл

Мою інформаційну бульбашку якось не зачепило. Дізнався від знайомої знайомої, в якої поліція конфіскувала 700Є як речовий доказ, бо вона там десь була в списку... І для мене це просто якась дикість коли поліція вламується в квартиру і конфіскує готівку за те, що ти скористався нелегальним обміном на пару тисяч Євро.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 23:23

  BIGor написав:Так, індуси точно недолюблюють ісламістів (привіт пакістанцям), напевно Трюдо вирішив трохи розбавити... Подивимся що з цього вийде.

Але і з індусами треба бути обережним. Я вже говорив, як вони в айті швидко своїх просовують на жирні посади, потім Трюдо одного ранку проснеться, а більшість в уряді займають індуси) За прикладом далеко ходити не треба. Хто цікавиться шахами, то може бачив нещодавній турнір претендентів на матч за чемпіона світу? Там було 8 учасників: 2 американці, француз, азербайджанець, росіянин та 3 індуси. І що ви думаєте, індус зайняв перше місце завдяки тому, що двічі чорними обіграв своїх своїх одноплемінників, що на такому рівні є не дуже частим явищем. Підсумкові результати: індус 9 очків, росіянин і американець по 8,5. Одне радує, що росіянин не пройшов :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:34

  The_Rebel написав:Але і з індусами треба бути обережним.

Еміграція українців по різних країнах колись призведе до цікавих оповідань про пригоди, успіхи та падіння...
Ледарям в еміграції не місце.
Наполегливим - відкрито багато доріг...

З минулої п’яниці в автосалоні КІА в місті Вінніпег НЕ працює наш хлопець, який переїхав в Канаду ще в листопаді 2022 року.
Цікаво, що за цей час НЕ було і трьох днів, щоби він не мав роботи. Роботящий реально.

Перший період з листопада 2022 по 3 січня 2023 року працював - як і багато наших - на доставці.
Другий період - з 3 січня 2023 - цілий рік працював на будівництві - в тому числі ві дуже суворих районах (відрядження) - навіть за Полярним колом.
Третій період - цілих 10 місяців - працював в автосалоні КІА.

Саме там він і ще один українець спіткнулися з наглою поведінкою двох індусів, які займали такі ж посади: ті помітно намагалися перекинути роботу саме на українців.
Це призвело до того, що наші українські хлопці виконували саму важку роботу - мити після сервісного обслуговування автівки та ще й переставляти колеса - за день треба було вимити до 15 автівок.
Цей мій приятель набрався сміливсті та в черговий візит власника автосалону - а в ного жінка українка - напросився на приватну бесіду з приводу обіцянки перевести його у відділ продажу авто.
Власник салону згадав свою обіцянку та пообіцяв вже із суботи поставити його як тренування до офіційного менеджера з продажів.

ЦЕ ДУЖЕ НЕ СПОДОБАЛОСЯ головному менеджеру салону - філіппінцю. В минулий четвер він сказав, що хлопцю переведення у відділ продажу НЕ СВІТИТЬ.
Тоді наш хлопець сказав, що він не бачить перспектив та з п’ятниці звільняється.

Бог любить сміливих та наполегливих: в п’ятницю ввечері він випадково зустрів іншого нашого українця - той запросив його на фірму, яка запропонувала "шабашку" - на вихідні заробив 500 доларів.
На понеділок - вівторок тех запропонували "шабашку" - за 5 годин - 150 доларів.

Бог любить сміливих та наполегливих: в середу Фірма з працевлаштування запропонувала стабільну роботу: водієм в фірму, яка займається виконанням замовлень на поставку шин автомобілів.
Тут трохи прибрехав. що має досвід водіння автівок з великим кузовом.
Перший день відпрацював на "RAM мікроавтобус" (чесно, я не знаю, що воно за звір такий).
Другий день вже пересадили самого за кермо на весь день але дали не новий мікроавтобус GMC.
Умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 07:30 до 16:00. Зарплатня 18,5 C$ а годину.

P.S. Вже так добре "вигавкався" англійською, що в розмові бува зупиняється і думає, як це сказати НЕ англійською...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Перший день відпрацював на "RAM мікроавтобус" (чесно, я не знаю, що воно за звір такий).

Ram Promaster - перелицованный Peugeot Boxer, он же Fiat Ducato.
Ram - торговая марка Fiat Chrysler Automobiles, специализируется, в основном, на пикапах, выделена из Dodge.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:15

Ага... будемо знати...
https://www.ramtrucks.com/ram-promaster.html
До речі: приїхав в Канаду БЕЗ водійського посвідчення: здав (теорію та практику) "на права" вже в Канаді. Перші 9 місяців мав водійське посвідчення з обмеженнями в керуванні.

Купив в кредит авто КІА Forte.
В планах підвищити рівень водійського посвідчення: бачить перспективу.
"Відкривають тому, хто стукає..."
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:26

  gonchik74 написав:
  The_Rebel написав:
  akurt написав:Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…
...
смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».
Він: Треба взяти рандеву.
...

Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть

Днями прикольне почули в Загребачка банка, хорватській філії креді агріколь. Мовляв давай свою українську прописку з завіреним перекладом, бо у вас там є підсанкійні регіони, вихідцям з яких ми не відкриваємо. Довго думали, що за фігня така. Напевно лугандон і Крим вони тепер сприймають як рашу, і тамтешнім не відкривають. Може хтось в курсі?)

так, це "заборонені", а от якщо з території РФ, то "ризиковані"
тільки питання, а хто під санкціями?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:31

  The_Rebel написав:
  flyman написав:Українець номер 3, всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"

Це ж виходить всього 115 Євро на місяць. Українець№3 може сміло ВЖЕ іти на пенсію і байдикувати все життя :D. Наприклад, якщо ще планується прожити 30 років, то необхідна сума: 115 * 12 * 30 = всього 41400 Євро. Я думаю, така сума в українця№3 точно є, як мінімум в оточених Києва кавалірках. А плюс в 65 ще додасться укр. пенсія, що перекриє можливу єврову інфляцію. То навіщо це українцю№3 стільки грошей? Який стимул продовжувати працювати? :D

ще плюс польська пенсія від складок до 3х філарів ЗУСа (та інвестиційно-пенсійної програми одного із працедавців), яка щорічно індексується, і думаю буде +- рівна українській за 35 чи скільки там тепер хочуть "страхового стажу".
Хз. Може тому що займаюсь +- тим, що цікаво і до чого маю хист?
flyman
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