Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2453245424552456 Додано: Вів 26 лис, 2024 21:33 Дюрі-бачі написав: Тут з Іспанії отримав повідомлення про те, що накрили наш "конвертаційний" центр, де крипту міняли на готівкове євро, вилучили ~150 тис. готівки. А найгірше те, що провели обшуки ще ~50 клієнтів , вилучили ще готівку... Тут з Іспанії отримав повідомлення про те, що накрили наш "конвертаційний" центр, де крипту міняли на готівкове євро, вилучили ~150 тис. готівки. А найгірше те, що провели обшуки ще ~50, вилучили ще готівку...

Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?) Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміло. Чи «повідомлення» то класичний паперовий в конверті?) gonchik74

Повідомлень: 901 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2024 21:47 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміл Так це в соцмережах ще на минулому тижні відгриміл

Мою інформаційну бульбашку якось не зачепило. Дізнався від знайомої знайомої, в якої поліція конфіскувала 700Є як речовий доказ, бо вона там десь була в списку... І для мене це просто якась дикість коли поліція вламується в квартиру і конфіскує готівку за те, що ти скористався нелегальним обміном на пару тисяч Євро. Мою інформаційну бульбашку якось не зачепило. Дізнався від знайомої знайомої, в якої поліція конфіскувала 700Є як речовий доказ, бо вона там десь була в списку... І для мене це просто якась дикість коли поліція вламується в квартиру і конфіскує готівку за те, що ти скористався нелегальним обміном на пару тисяч Євро. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4217 З нами з: 29.07.22 Подякував: 739 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2024 23:23 BIGor написав: Так, індуси точно недолюблюють ісламістів (привіт пакістанцям), напевно Трюдо вирішив трохи розбавити... Подивимся що з цього вийде. Так, індуси точно недолюблюють ісламістів (привіт пакістанцям), напевно Трюдо вирішив трохи розбавити... Подивимся що з цього вийде.

Але і з індусами треба бути обережним. Я вже говорив, як вони в айті швидко своїх просовують на жирні посади, потім Трюдо одного ранку проснеться, а більшість в уряді займають індуси) За прикладом далеко ходити не треба. Хто цікавиться шахами, то може бачив нещодавній турнір претендентів на матч за чемпіона світу? Там було 8 учасників: 2 американці, француз, азербайджанець, росіянин та 3 індуси. І що ви думаєте, індус зайняв перше місце завдяки тому, що двічі чорними обіграв своїх своїх одноплемінників, що на такому рівні є не дуже частим явищем. Підсумкові результати: індус 9 очків, росіянин і американець по 8,5. Одне радує, що росіянин не пройшов Але і з індусами треба бути обережним. Я вже говорив, як вони в айті швидко своїх просовують на жирні посади, потім Трюдо одного ранку проснеться, а більшість в уряді займають індуси) За прикладом далеко ходити не треба. Хто цікавиться шахами, то може бачив нещодавній турнір претендентів на матч за чемпіона світу? Там було 8 учасників: 2 американці, француз, азербайджанець, росіянин та 3 індуси. І що ви думаєте, індус зайняв перше місце завдяки тому, що двічі чорними обіграв своїх своїх одноплемінників, що на такому рівні є не дуже частим явищем. Підсумкові результати: індус 9 очків, росіянин і американець по 8,5. Одне радує, що росіянин не пройшов The_Rebel

Повідомлень: 539 З нами з: 01.06.19 Подякував: 42 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2024 21:34 The_Rebel написав: Але і з індусами треба бути обережним. Але і з індусами треба бути обережним.

Еміграція українців по різних країнах колись призведе до цікавих оповідань про пригоди, успіхи та падіння...

Ледарям в еміграції не місце.

Наполегливим - відкрито багато доріг...



З минулої п’яниці в автосалоні КІА в місті Вінніпег НЕ працює наш хлопець, який переїхав в Канаду ще в листопаді 2022 року.

Цікаво, що за цей час НЕ було і трьох днів, щоби він не мав роботи. Роботящий реально.



Перший період з листопада 2022 по 3 січня 2023 року працював - як і багато наших - на доставці.

Другий період - з 3 січня 2023 - цілий рік працював на будівництві - в тому числі ві дуже суворих районах (відрядження) - навіть за Полярним колом.

Третій період - цілих 10 місяців - працював в автосалоні КІА.



Саме там він і ще один українець спіткнулися з наглою поведінкою двох індусів, які займали такі ж посади: ті помітно намагалися перекинути роботу саме на українців.

Це призвело до того, що наші українські хлопці виконували саму важку роботу - мити після сервісного обслуговування автівки та ще й переставляти колеса - за день треба було вимити до 15 автівок.

Цей мій приятель набрався сміливсті та в черговий візит власника автосалону - а в ного жінка українка - напросився на приватну бесіду з приводу обіцянки перевести його у відділ продажу авто.

Власник салону згадав свою обіцянку та пообіцяв вже із суботи поставити його як тренування до офіційного менеджера з продажів.



ЦЕ ДУЖЕ НЕ СПОДОБАЛОСЯ головному менеджеру салону - філіппінцю. В минулий четвер він сказав, що хлопцю переведення у відділ продажу НЕ СВІТИТЬ.

Тоді наш хлопець сказав, що він не бачить перспектив та з п’ятниці звільняється.



Бог любить сміливих та наполегливих: в п’ятницю ввечері він випадково зустрів іншого нашого українця - той запросив його на фірму, яка запропонувала "шабашку" - на вихідні заробив 500 доларів.

На понеділок - вівторок тех запропонували "шабашку" - за 5 годин - 150 доларів.



Бог любить сміливих та наполегливих: в середу Фірма з працевлаштування запропонувала стабільну роботу: водієм в фірму, яка займається виконанням замовлень на поставку шин автомобілів.

Тут трохи прибрехав. що має досвід водіння автівок з великим кузовом.

Перший день відпрацював на "RAM мікроавтобус" (чесно, я не знаю, що воно за звір такий).

Другий день вже пересадили самого за кермо на весь день але дали не новий мікроавтобус GMC.

Умови роботи: 5-ти денний робочий тиждень з 07:30 до 16:00. Зарплатня 18,5 C$ а годину.



P.S. Вже так добре "вигавкався" англійською, що в розмові бува зупиняється і думає, як це сказати НЕ англійською... Еміграція українців по різних країнах колись призведе до цікавих оповідань про пригоди, успіхи та падіння...Ледарям в еміграції не місце.Наполегливим - відкрито багато доріг...З минулої п’яниці в автосалоні КІА в місті Вінніпег НЕ працює наш хлопець, який переїхав в Канаду ще в листопаді 2022 року.Цікаво, що за цей час НЕ було і трьох днів, щоби він не мав роботи.Перший період з листопада 2022 по 3 січня 2023 року працював - як і багато наших - на доставці.Другий період - з 3 січня 2023 - цілий рік працював на будівництві - в тому числі ві дуже суворих районах (відрядження) - навіть за Полярним колом.Третій період - цілих 10 місяців - працював в автосалоні КІА.Саме там він і ще один українець спіткнулися з наглою поведінкою, які займали такі ж посади: ті помітно намагалися перекинути роботу саме на українців.Це призвело до того, що наші українські хлопці виконували саму важку роботу - мити після сервісного обслуговування автівки та ще й переставляти колеса - за день треба було вимити до 15 автівок.Цей мій приятель набрався сміливсті та в черговий візит власника автосалону - а в ного жінка українка - напросився на приватну бесіду з приводу обіцянки перевести його у відділ продажу авто.Власник салону згадав свою обіцянку та пообіцяв вже із суботи поставити його як тренування до офіційного менеджера з продажів.ЦЕ ДУЖЕ НЕ СПОДОБАЛОСЯ головному менеджеру салону -В минулий четвер він сказав, що хлопцю переведення у відділ продажу НЕ СВІТИТЬ.Тоді наш хлопець сказав, що він не бачить перспектив та з п’ятниці звільняється.в п’ятницю ввечері він випадково зустрів іншого нашого українця - той запросив його на фірму, яка запропонувала "шабашку" - на вихідні заробив 500 доларів.На понеділок - вівторок тех запропонували "шабашку" - за 5 годин - 150 доларів.в середу Фірма з працевлаштування запропонувала стабільну роботу: водієм в фірму, яка займається виконанням замовлень на поставку шин автомобілів.Тут трохи прибрехав. що має досвід водіння автівок з великим кузовом.Перший день відпрацював на "RAM мікроавтобус" (чесно, я не знаю, що воно за звір такий).Другий день вже пересадили самого за кермо на весь день але дали не новий мікроавтобус GMC.5-ти денний робочий тиждень з 07:30 до 16:00. Зарплатня 18,5 C$ а годину.Вже так добре "вигавкався" англійською, що в розмові бува зупиняється і думає, як це сказати НЕ англійською... akurt

Повідомлень: 10308 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3813 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2024 22:00 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Перший день відпрацював на "RAM мікроавтобус" (чесно, я не знаю, що воно за звір такий). Перший день відпрацював на "RAM мікроавтобус" (чесно, я не знаю, що воно за звір такий).

Ram Promaster - перелицованный Peugeot Boxer, он же Fiat Ducato.

Ram - торговая марка Fiat Chrysler Automobiles, специализируется, в основном, на пикапах, выделена из Dodge. Ram Promaster - перелицованный Peugeot Boxer, он же Fiat Ducato.Ram - торговая марка Fiat Chrysler Automobiles, специализируется, в основном, на пикапах, выделена из Dodge. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7600 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6396 раз. Подякували: 21333 раз. Профіль 129 81 37 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лис, 2024 22:15

https://www.ramtrucks.com/ram-promaster.html

До речі: приїхав в Канаду БЕЗ водійського посвідчення: здав (теорію та практику) "на права" вже в Канаді. Перші 9 місяців мав водійське посвідчення з обмеженнями в керуванні.



Купив в кредит авто КІА Forte.

В планах підвищити рівень водійського посвідчення: бачить перспективу.

"Відкривають тому, хто стукає..." Ага... будемо знати...До речі: приїхав в Канаду БЕЗ водійського посвідчення: здав (теорію та практику) "на права" вже в Канаді. Перші 9 місяців мав водійське посвідчення з обмеженнями в керуванні.Купив в кредит авто КІА Forte.В планах підвищити рівень водійського посвідчення: бачить перспективу."Відкривають тому, хто стукає..." akurt

Повідомлень: 10308 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3813 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 00:26 gonchik74 написав: The_Rebel написав: akurt написав: Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…

...

смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».

Він: Треба взяти рандеву.

...

Ну раз про банки за кордоном - то і мої «5 копійок»…...смикаю двері відділення. Зачинено. Бачу що в середині є працівник. А більше нікого немає. Він натискає кнопку - двері відкриваються. Увійшов і говорю: «Я хочу відкрити рахунок».Він: Треба взяти рандеву....

Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть Ех, не по слухам знаю, що таке сервіс в європейських банках. В Україні за клієнтами, що хочуть відкрити рахунок (або якийсь інший банківський продукт, але все рівно з рахунку більшість починається), то банківські працівники ще будуть ганятися. А у них клієнт сам до них іде - ну бери, приголуб, відкрий рахунок, впарь ще якісь перехресні послуги і так по зернятку план на місяць виконається. Так ні, не потрібно це нікому. Я колись в Англії так по банках ходив, всюди максимум що могли це назначити апойтмент. А на ньому говорили, що не можуть нічим допомогти. То знайшовся не дуже популярний банк Галіфакс, де працювала якраз мігрантка (як не дивно, по кольору шкіри десь з Сирії чи Афганістану, але адекватна), то вона зжалилася і розказала як у моїй ситуації можна відкрити рахунок. Бо іншим я вже сам пропонував варіанти, типу "можна на адресу друга, щоб лист прийшов?". "Ні". І все. А як насправді можна, то не кажуть

Днями прикольне почули в Загребачка банка, хорватській філії креді агріколь. Мовляв давай свою українську прописку з завіреним перекладом, бо у вас там є підсанкійні регіони, вихідцям з яких ми не відкриваємо. Довго думали, що за фігня така. Напевно лугандон і Крим вони тепер сприймають як рашу, і тамтешнім не відкривають. Може хтось в курсі?) Днями прикольне почули в Загребачка банка, хорватській філії креді агріколь. Мовляв давай свою українську прописку з завіреним перекладом, бо у вас там є підсанкійні регіони, вихідцям з яких ми не відкриваємо. Довго думали, що за фігня така. Напевно лугандон і Крим вони тепер сприймають як рашу, і тамтешнім не відкривають. Може хтось в курсі?)

так, це "заборонені", а от якщо з території РФ, то "ризиковані"

тільки питання, а хто під санкціями? так, це "заборонені", а от якщо з території РФ, то "ризиковані"тільки питання, а хто під санкціями? flyman

Повідомлень: 37375 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 00:31 The_Rebel написав: flyman написав: Українець номер 3 , всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"

, всього витрати на місяць: 5003 грн. (Пять тисяч Три гривні) "на життя"

Це ж виходить всього 115 Євро на місяць. Українець№3 може сміло ВЖЕ іти на пенсію і байдикувати все життя . Наприклад, якщо ще планується прожити 30 років, то необхідна сума: 115 * 12 * 30 = всього 41400 Євро. Я думаю, така сума в українця№3 точно є, як мінімум в оточених Києва кавалірках. А плюс в 65 ще додасться укр. пенсія, що перекриє можливу єврову інфляцію. То навіщо це українцю№3 стільки грошей? Який стимул продовжувати працювати? Це ж виходить всього 115 Євро на місяць. Українець№3 може сміло ВЖЕ іти на пенсію і байдикувати все життя. Наприклад, якщо ще планується прожити 30 років, то необхідна сума: 115 * 12 * 30 = всього 41400 Євро. Я думаю, така сума в українця№3 точно є, як мінімум в оточених Києва кавалірках. А плюс в 65 ще додасться укр. пенсія, що перекриє можливу єврову інфляцію. То навіщо це українцю№3 стільки грошей? Який стимул продовжувати працювати?

ще плюс польська пенсія від складок до 3х філарів ЗУСа (та інвестиційно-пенсійної програми одного із працедавців), яка щорічно індексується, і думаю буде +- рівна українській за 35 чи скільки там тепер хочуть "страхового стажу".

Хз. Може тому що:

ще плюс польська пенсія від складок до 3х філарів ЗУСа (та інвестиційно-пенсійної програми одного із працедавців), яка щорічно індексується, і думаю буде +- рівна українській за 35 чи скільки там тепер хочуть "страхового стажу".Хз. Може тому що: flyman

Повідомлень: 37375 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 12:10 Чудове російське відео для російської бідноти та проросійських українських довбнів.

Чудова путінська пропаганда на Українському фінансовому форумі. akurt

Повідомлень: 10308 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3813 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2453245424552456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор