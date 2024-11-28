Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2454245524562457 Додано: Чет 28 лис, 2024 13:24 Я це - про Казахстан - помітив по Анталії: всі казахські чиновники потихеньку перевозять родини в Анталію, купують досить дорогі квартири (від 400 000$). Громадяни Казахстану регулярно та постійно в «TOP-10» інвесторів в турецьку нерухомість.

Цікаво, що своїх дітей намагаються влаштувати в університети Туреччини, а не Казахстану.

Так що хлопці там не зівають… akurt

Повідомлень: 10311 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3813 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 18:22 Re: Еміграція, заробітчанство Казахи мудаки: знайомі повісили український прапор на фасаді університету ще у 2022 році, висів там майже 3 роки, а кілька днів тому приїхало КНБ, зірвало його і забрали на допит, де переконували, що "нацизм не пройде"... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4227 З нами з: 29.07.22 Подякував: 740 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 18:50 А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери.

Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані The_Rebel

Повідомлень: 546 З нами з: 01.06.19 Подякував: 42 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 19:05 The_Rebel Там на днях стався другий крутий розворот:

в 2022 різько закрили купу російськомовних шкіл і переписали історію з акцентом на "великих казахів, яких окупували москалі".

А тепер оголосили, відкривають російськомовні школи і переписали історію про "братську сім'ю народів" Дюрі-бачі

Повідомлень: 4227 З нами з: 29.07.22 Подякував: 740 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 20:39 The_Rebel написав: А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери.

Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери.Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані

В принципі в Туреччині вони поводять себе як розумні освічені культурні люди (крім дітей - ті на диво невиховані. Можливо це тому, що представники тих батьків, у яких "пальці віялом").

Не "висовуються". Я з декількома спілкувався - до українців відносяться з повагою - але не більше. Про війну щось десь якось чули. Але "не точно".

Але я пояснюю це тим, що діють за прислів"ям "Тихою є ніч в Казахстані, але гроші від Токаєва варто переховати..." В принципі в Туреччині вони поводять себе як розумні освічені культурні люди (крім дітей - ті на диво невиховані. Можливо це тому, що представники тих батьків, у яких "пальці віялом").Не "висовуються". Я з декількома спілкувався - до українців відносяться з повагою - але не більше. Про війну щось десь якось чули. Але "не точно".Але я пояснюю це тим, що діють за прислів"ям "Тихою є ніч в Казахстані, але гроші від Токаєва варто переховати..." akurt

Повідомлень: 10311 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3813 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2024 20:41

Злодії не сплять.

В Туреччині, з повідомлень преси:

"Банківський сектор стривожений фальшивими банкнотами в 50 і 100 доларів. Деякі банки, які деякий час попереджали філії про «фальшиві долари», але залишили рішення про купівлю та продаж ініціативі філій, опублікували вчора нове оголошення, в якому заявили, що купівлю «50 доларів і 100 доларів стародруком» (Приімтка: "білі" купюри будь-якого року випуску) тимчасово зупинено. Згідно з інформацією, отриманою з банківських джерел, у листі, надісланому до відділень з головних офісів, було зазначено, що «з метою мінімізації ризиків для банку та клієнтів купівлю/прийом 50-доларових та "стародрукованих" 100-доларових купюр тимчасово призупинено, доки не буде завершено оновлення машин для підрахунку грошей ».

У статті вказувалося, що фальшиві гроші можуть проходити через рахункові машини у відділеннях, і зазначалося, що додаткова інформація буде надана «після того, як в машинах будуть зроблені необхідні оновлення».

https://www.sozcu.com.tr/sahte-dolar-pi ... te-p108385

Вчора в мене в одному з банків Туреччини НЕ взяли з пачки в 10 000 доларів половину купюр - "білі".

Неважливо якого року випуску. Просто повернули мені назад всі "білі", навіть не роздивляючись.

Я їх відніс в державний банк - там на мій подив взяли.

Сьогодні в другому відділенні того ж банку попросив видати 8 000 доларів "синіми" купюрами (касир перепитала: "новими"? - Так, "новими").

Ледве нашкребли 61 купюру... Для відома шановного панства.Злодії не сплять.В Туреччині, з повідомлень преси:"Банківський сектор стривожений фальшивими банкнотами в 50 і 100 доларів. Деякі банки, які деякий час попереджали філії про «фальшиві долари», але залишили рішення про купівлю та продаж ініціативі філій, опублікували вчора нове оголошення, в якому заявили, що купівлю «50 доларів і 100 доларів стародруком» (Приімтка: "білі" купюри будь-якого року випуску)Згідно з інформацією, отриманою з банківських джерел, у листі, надісланому до відділень з головних офісів, було зазначено, що «з метою мінімізації ризиків для банку та клієнтів купівлю/прийом 50-доларових та "стародрукованих" 100-доларових купюр тимчасово призупинено, доки не буде завершено».У статті вказувалося, щоВчора в мене в одному з банків Туреччини НЕ взяли з пачки в 10 000 доларів половину купюр - "білі".Неважливо якого року випуску. Просто повернули мені назад всі "білі", навіть не роздивляючись.Я їх відніс в державний банк - там на мій подив взяли.Сьогодні в другому відділенні того ж банку попросив видати 8 000 доларів "синіми" купюрами (касир перепитала: "новими"? - Так, "новими").Ледве нашкребли 61 купюру... akurt

Повідомлень: 10311 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3813 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2454245524562457 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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