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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2454245524562457
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:24

Я це - про Казахстан - помітив по Анталії: всі казахські чиновники потихеньку перевозять родини в Анталію, купують досить дорогі квартири (від 400 000$). Громадяни Казахстану регулярно та постійно в «TOP-10» інвесторів в турецьку нерухомість.
Цікаво, що своїх дітей намагаються влаштувати в університети Туреччини, а не Казахстану.
Так що хлопці там не зівають…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Казахи мудаки: знайомі повісили український прапор на фасаді університету ще у 2022 році, висів там майже 3 роки, а кілька днів тому приїхало КНБ, зірвало його і забрали на допит, де переконували, що "нацизм не пройде"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:50

А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери.
Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:05

The_Rebel Там на днях стався другий крутий розворот:
в 2022 різько закрили купу російськомовних шкіл і переписали історію з акцентом на "великих казахів, яких окупували москалі".
А тепер оголосили, відкривають російськомовні школи і переписали історію про "братську сім'ю народів"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:39

  The_Rebel написав:А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери.
Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані

В принципі в Туреччині вони поводять себе як розумні освічені культурні люди (крім дітей - ті на диво невиховані. Можливо це тому, що представники тих батьків, у яких "пальці віялом").
Не "висовуються". Я з декількома спілкувався - до українців відносяться з повагою - але не більше. Про війну щось десь якось чули. Але "не точно".
Але я пояснюю це тим, що діють за прислів"ям "Тихою є ніч в Казахстані, але гроші від Токаєва варто переховати..."
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:41

Для відома шановного панства.
Злодії не сплять.
В Туреччині, з повідомлень преси:
"Банківський сектор стривожений фальшивими банкнотами в 50 і 100 доларів. Деякі банки, які деякий час попереджали філії про «фальшиві долари», але залишили рішення про купівлю та продаж ініціативі філій, опублікували вчора нове оголошення, в якому заявили, що купівлю «50 доларів і 100 доларів стародруком» (Приімтка: "білі" купюри будь-якого року випуску) тимчасово зупинено. Згідно з інформацією, отриманою з банківських джерел, у листі, надісланому до відділень з головних офісів, було зазначено, що «з метою мінімізації ризиків для банку та клієнтів купівлю/прийом 50-доларових та "стародрукованих" 100-доларових купюр тимчасово призупинено, доки не буде завершено оновлення машин для підрахунку грошей».
У статті вказувалося, що фальшиві гроші можуть проходити через рахункові машини у відділеннях, і зазначалося, що додаткова інформація буде надана «після того, як в машинах будуть зроблені необхідні оновлення».
https://www.sozcu.com.tr/sahte-dolar-pi ... te-p108385
Вчора в мене в одному з банків Туреччини НЕ взяли з пачки в 10 000 доларів половину купюр - "білі".
Неважливо якого року випуску. Просто повернули мені назад всі "білі", навіть не роздивляючись.
Я їх відніс в державний банк - там на мій подив взяли.
Сьогодні в другому відділенні того ж банку попросив видати 8 000 доларів "синіми" купюрами (касир перепитала: "новими"? - Так, "новими").
Ледве нашкребли 61 купюру...
akurt
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