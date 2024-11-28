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Я це - про Казахстан - помітив по Анталії: всі казахські чиновники потихеньку перевозять родини в Анталію, купують досить дорогі квартири (від 400 000$). Громадяни Казахстану регулярно та постійно в «TOP-10» інвесторів в турецьку нерухомість. Цікаво, що своїх дітей намагаються влаштувати в університети Туреччини, а не Казахстану. Так що хлопці там не зівають…
Казахи мудаки: знайомі повісили український прапор на фасаді університету ще у 2022 році, висів там майже 3 роки, а кілька днів тому приїхало КНБ, зірвало його і забрали на допит, де переконували, що "нацизм не пройде"...
А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери. Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані
The_Rebel Там на днях стався другий крутий розворот: в 2022 різько закрили купу російськомовних шкіл і переписали історію з акцентом на "великих казахів, яких окупували москалі". А тепер оголосили, відкривають російськомовні школи і переписали історію про "братську сім'ю народів"
The_Rebel написав:А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери. Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані
В принципі в Туреччині вони поводять себе як розумні освічені культурні люди (крім дітей - ті на диво невиховані. Можливо це тому, що представники тих батьків, у яких "пальці віялом"). Не "висовуються". Я з декількома спілкувався - до українців відносяться з повагою - але не більше. Про війну щось десь якось чули. Але "не точно". Але я пояснюю це тим, що діють за прислів"ям "Тихою є ніч в Казахстані, але гроші від Токаєва варто переховати..."
Для відома шановного панства. Злодії не сплять. В Туреччині, з повідомлень преси: "Банківський сектор стривожений фальшивими банкнотами в 50 і 100 доларів. Деякі банки, які деякий час попереджали філії про «фальшиві долари», але залишили рішення про купівлю та продаж ініціативі філій, опублікували вчора нове оголошення, в якому заявили, що купівлю «50 доларів і 100 доларів стародруком» (Приімтка: "білі" купюри будь-якого року випуску) тимчасово зупинено. Згідно з інформацією, отриманою з банківських джерел, у листі, надісланому до відділень з головних офісів, було зазначено, що «з метою мінімізації ризиків для банку та клієнтів купівлю/прийом 50-доларових та "стародрукованих" 100-доларових купюр тимчасово призупинено, доки не буде завершено оновлення машин для підрахунку грошей». У статті вказувалося, що фальшиві гроші можуть проходити через рахункові машини у відділеннях, і зазначалося, що додаткова інформація буде надана «після того, як в машинах будуть зроблені необхідні оновлення». https://www.sozcu.com.tr/sahte-dolar-pi ... te-p108385 Вчора в мене в одному з банків Туреччини НЕ взяли з пачки в 10 000 доларів половину купюр - "білі". Неважливо якого року випуску. Просто повернули мені назад всі "білі", навіть не роздивляючись. Я їх відніс в державний банк - там на мій подив взяли. Сьогодні в другому відділенні того ж банку попросив видати 8 000 доларів "синіми" купюрами (касир перепитала: "новими"? - Так, "новими"). Ледве нашкребли 61 купюру...