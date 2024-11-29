|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лис, 2024 13:24
Я це - про Казахстан - помітив по Анталії: всі казахські чиновники потихеньку перевозять родини в Анталію, купують досить дорогі квартири (від 400 000$). Громадяни Казахстану регулярно та постійно в «TOP-10» інвесторів в турецьку нерухомість.
Цікаво, що своїх дітей намагаються влаштувати в університети Туреччини, а не Казахстану.
Так що хлопці там не зівають…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10309
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3813 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 28 лис, 2024 18:22
Казахи мудаки: знайомі повісили український прапор на фасаді університету ще у 2022 році, висів там майже 3 роки, а кілька днів тому приїхало КНБ, зірвало його і забрали на допит, де переконували, що "нацизм не пройде"...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4227
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 28 лис, 2024 18:50
А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери.
Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 28 лис, 2024 19:05
The_Rebel Там на днях стався другий крутий розворот:
в 2022 різько закрили купу російськомовних шкіл і переписали історію з акцентом на "великих казахів, яких окупували москалі".
А тепер оголосили, відкривають російськомовні школи і переписали історію про "братську сім'ю народів"
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4227
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:57
В Польщі теж не дуже люблять вишиванки в школах, наприклад.
Ну ви і їх зрозумійте. В них своя культура.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3977
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|