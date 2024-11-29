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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2454245524562457
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:24

Я це - про Казахстан - помітив по Анталії: всі казахські чиновники потихеньку перевозять родини в Анталію, купують досить дорогі квартири (від 400 000$). Громадяни Казахстану регулярно та постійно в «TOP-10» інвесторів в турецьку нерухомість.
Цікаво, що своїх дітей намагаються влаштувати в університети Туреччини, а не Казахстану.
Так що хлопці там не зівають…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Казахи мудаки: знайомі повісили український прапор на фасаді університету ще у 2022 році, висів там майже 3 роки, а кілька днів тому приїхало КНБ, зірвало його і забрали на допит, де переконували, що "нацизм не пройде"...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 18:50

А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери.
Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:05

The_Rebel Там на днях стався другий крутий розворот:
в 2022 різько закрили купу російськомовних шкіл і переписали історію з акцентом на "великих казахів, яких окупували москалі".
А тепер оголосили, відкривають російськомовні школи і переписали історію про "братську сім'ю народів"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:57

Re: Еміграція, заробітчанство

В Польщі теж не дуже люблять вишиванки в школах, наприклад.
Ну ви і їх зрозумійте. В них своя культура.
Бетон
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  #<1 ... 2454245524562457
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