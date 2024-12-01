Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я це - про Казахстан - помітив по Анталії: всі казахські чиновники потихеньку перевозять родини в Анталію, купують досить дорогі квартири (від 400 000$). Громадяни Казахстану регулярно та постійно в «TOP-10» інвесторів в турецьку нерухомість. Цікаво, що своїх дітей намагаються влаштувати в університети Туреччини, а не Казахстану. Так що хлопці там не зівають…
Казахи мудаки: знайомі повісили український прапор на фасаді університету ще у 2022 році, висів там майже 3 роки, а кілька днів тому приїхало КНБ, зірвало його і забрали на допит, де переконували, що "нацизм не пройде"...
А казахи це ж ніби тюркський народ. Тому напевно в Туреччині вони себе добре почувають, як і азери. Хоча по різних форумах/ютубах, то казахи і до українців дуже добре відносяться. Мається на увазі саме прості корінні казахи, а не їхня влада чи руські, які проживають в Казахстані
The_Rebel Там на днях стався другий крутий розворот: в 2022 різько закрили купу російськомовних шкіл і переписали історію з акцентом на "великих казахів, яких окупували москалі". А тепер оголосили, відкривають російськомовні школи і переписали історію про "братську сім'ю народів"
Дюрі-бачі написав:Одне маленьке питання: я думав тільки в Україні страхові компанії розводять на гроші. Але кум каже, що в Німеччині з цим ще гірше: в переважній більшості договорів пише, що страхова може розірвати договір в односторонньому порядку і повідомити про це паперовим листом за 30 днів до розірвання, при чому дата рахується з моменту відправки...
А дізнався він про це з історії колеги: той 7 років платив страховку на юридичну допомогу, але ні разу не скористався. Тепер на нього подали в суд, щось пов'язане із житлом. І страхова того ж дня, коли на нього подали - відправила листа про розірвання договору, відповідно адвокат безкоштовно допомагає тільки 20 днів, (10 йшов лист), хоча договір на рік, до липня 2025...
А ще при медичному страхуванні дуже багато хвороб, які не покриває страховка починаючи з певного віку. Зазвичай з того віку, коли ці хвороби з'являються.
Важко сказати за Німеччину. У Австрії тещі, 78 років, тимчасовий захист, зараз призначили фактично пожиттєву терапію, лікування раку. Виходячи з дозування та вартості ліків у Німеччині, це 200,000 євро на рік на 2 базові препарати, без адміністрування, щотижневих аналізів крові по 50+ показниках, томографій і лікарів, і лікувань побочки, і лікувань інших, дешевших хвороб
Схожа ситуація в Німеччині: лікують від раку подругу жінки - колись разом працювали. Виїхала в Німеччину. Повне медичне обстеження та лікування. Все безкоштовно. Пройшла вже два курси НЕ хіміотерапії - то було Україні зі змінним успіхом, а якоїсь аутоімунної терапії.
Новини в царині освіти для молодих українців за кордоном
Поки одні студенти вчать дуже корисну науку під назвою «Дискретна математика», інші готуються до Нового року. Цікава інформація з Варшавської політехніки, де навчається на другому курсі син приятелів. Університет організував для українських студентів зимову поїздку в гірськолижний центр в Італії. Поїздка з Варшави автобусом. Тривалість перебування в Італії: 1 тиждень. Ціна як для студентів: 3000 злотих або близько 30 000 гривень. В ціну входить харчування (HB) та Ski-pass (!). Теоретично це не так вже і дешево, але якщо врахувати, що цей студент вже працює за фахом та отримує близько 6000 злотих на місяць, то цілком нормально.
Наші студенти мають можливість прийняти безкоштовно участь в лекції одного з провідних професорів одного із самих відомих університетів світу: “University of California-Santa Cruz”. В он-лайн режимі. Тема лекції: «Sea Meets the Stars: How Artificial Intelligence is Accelerating the Scientific Pursuit».
Я особисто відвідував цей університет в серпні тому знаю, про що говорю. Лектор: J. Xavier Prochaska (aka Professor X) is a distinguished professor at the University of California, Santa Cruz. He earned his BA in physics at Princeton and his Ph.D at UC San Diego and has been an astronomer at UC Santa Cruz for over 20 years. Most recently, Prochaska has pivoted back to an early passion—oceanography. Funded by a prestigious Simons Pivot Fellowship, he has just returned from Scripps Institution of Oceanography in San Diego where he spent a year completing his transformation to oceanographer. Prochaska was introduced to artificial intelligence (AI) techniques in 2016 and has since applied AI to detect galaxies in the early universe and unravel the complex patterns of temperature on the sea surface.
Дата: December 4. Reception: 5:30 p.m. Lecture: 6–7 p.m. Будьте уважні: різниця у часі з Києвом 10 годин, тобто я пишу цей текст о 10:00 за Києвом, а в Сан Францисько ще тільки 00:00. Реєстрація: https://events.ucsc.edu/en/8c5uR8G7/the ... i/overview Модератор: Bryan Gaensler, Dean, Physical and Biological Sciences, UC Santa Cruz. Мова: англійська.
akurt написав:Схожа ситуація в Німеччині: лікують від раку подругу жінки - колись разом працювали. Виїхала в Німеччину. Повне медичне обстеження та лікування. Все безкоштовно. Пройшла вже два курси НЕ хіміотерапії - то було Україні зі змінним успіхом, а якоїсь аутоімунної терапії.
Насправді німці платять біля 50% податків від ЗП все життя, тому це аж ніяк не безкоштовно.