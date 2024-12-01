Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2455245624572458 Додано: Нед 01 гру, 2024 11:44 Дуже правильна думка: навчіть телепнів жити.

Може стануть жити нормально, як українці.

Можливо дадуть більше грошей допомоги.



З вами солідарні всі члени Уряду Канади та всі губернатори провінцій Канади: вчора зібралися на екстрене засідання з приводу того, як навчити США та американців «правильно» жити.

Канадці теж «американці», але вважають, що ті американці «інші американці», живуть «неправильно» і треба навчити їх жити. akurt

Повідомлень: 10316 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3814 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2024 12:02 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Новини в царині освіти для молодих українців за кордоном Новини в царині освіти для молодих українців за кордоном

Один із наших студентів в Лаквілі (Італія), який за програмою подвійних дипломів завершив навчання влітку цього року, влаштувався в них асистентом в лабораторію, а тепер його взяли в аспірантуру під керівництвом одного із професорів. Найдивніше було коли професор написав листа мені, щоб я дав характеристику цьому студенту.

Дивно було в цьому 2 речі: чому студент, коли його попросили назвати 3 вчених з університету, назвав і мене і чому серед цих трьох професор написав тільки мені, а не писав зав. кафедрі, яка писала студенту характеристику при вступі на програму подвійних дипломів... Один із наших студентів в Лаквілі (Італія), який за програмою подвійних дипломів завершив навчання влітку цього року, влаштувався в них асистентом в лабораторію, а тепер його взяли в аспірантуру під керівництвом одного із професорів. Найдивніше було коли професор написав листа мені, щоб я дав характеристику цьому студенту.Дивно було в цьому 2 речі: чому студент, коли його попросили назвати 3 вчених з університету, назвав і мене і чому серед цих трьох професор написав тільки мені, а не писав зав. кафедрі, яка писала студенту характеристику при вступі на програму подвійних дипломів... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4237 З нами з: 29.07.22 Подякував: 740 раз. Подякували: 521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2024 13:33 Дівчина з Кривого Рогу. Працювала бухгалтером + знання англійської. Весною 2022 виїхала до Польщі, за пару місяців знайшла роботу фінансового контролера у міжнародній компанії. Вже й заміж встигла вийти за поляка.

Ще одна знайома - юрист, без знання іноземних мов. Хоче виїхати, але не наважується, бо не знає що тут робити.

Це щодо того, яка освіта буде універсальною та дозволить сходу працювати практично у будь-якій країні. Gastarbaiter Повідомлень: 3502 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2024 13:50

До речі, думаю ніхто не знає: в університетах Великої Британії є квоти на прийом на навчання українців. Я перепитав: безкоштовно.

Інформацію отримав від нашої людини, яка працює викладачем тут:

https://www.lincoln.ac.uk/

Говорив що іх університет приймає щорічно 5 студентів з українців. Кого то хвилює: вивчайте сайт там є розділ прийому.



Щодо позитивного досвіду пана Дюрі-бачі.

Знаю дуже цікавий досвід про навчання нашого студента в одному з університетів США.

Там діє те, що колись було в Україні: Студентське наукове товариство.

Наш студент туди записався та почав працювати в лабораторії під керівництвом професора - світила з електрики та сонячних батарей.

Той йому підказав корисну річ: на четвертому курсі, коли йде підготовка на бакалавра, візьми додатково на вчення ще декілька курсів, з переліку магістратури. Будеш менше байдикувати та танцювати з дівчатами, але потім подавай документи в магістратуру, ми то і зарахуємо ті дисципліни та деякі з четвертого курсу.

Він зекономив 1/2 роки навчання та гроші за таку підготовку (здається близько 40 000$).

Було дуже важко, але встиг захистити Магістерську роботу - не повірите - 31 серпня того року навчання. Здається, вже з 15 вересня почав працювати.

Так що такі випадки і бувають, і корисні, і по грошах ефективні. Суперові приклади!До речі, думаю ніхто не знає: в університетах Великої Британії є квоти на прийом на навчання українців. Я перепитав: безкоштовно.Інформацію отримав від нашої людини, яка працює викладачем тут:Говорив що іх університет приймає щорічно 5 студентів з українців. Кого то хвилює: вивчайте сайт там є розділ прийому.Щодо позитивного досвіду пана Дюрі-бачі.Знаю дуже цікавий досвід про навчання нашого студента в одному з університетів США.Там діє те, що колись було в Україні: Студентське наукове товариство.Наш студент туди записався та почав працювати в лабораторії під керівництвом професора - світила з електрики та сонячних батарей.Той йому підказав корисну річ: на четвертому курсі, коли йде підготовка на бакалавра, візьми додатково на вчення ще декілька курсів, з переліку магістратури. Будеш менше байдикувати та танцювати з дівчатами, але потім подавай документи в магістратуру, ми то і зарахуємо ті дисципліни та деякі з четвертого курсу.Він зекономив 1/2 роки навчання та гроші за таку підготовку (здається близько 40 000$).Було дуже важко, але встиг захистити Магістерську роботу - не повірите - 31 серпня того року навчання. Здається, вже з 15 вересня почав працювати.Так що такі випадки і бувають, і корисні, і по грошах ефективні. akurt

Повідомлень: 10316 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3814 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2455245624572458 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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