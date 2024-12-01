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Дуже правильна думка: навчіть телепнів жити. Може стануть жити нормально, як українці. Можливо дадуть більше грошей допомоги.
З вами солідарні всі члени Уряду Канади та всі губернатори провінцій Канади: вчора зібралися на екстрене засідання з приводу того, як навчити США та американців «правильно» жити. Канадці теж «американці», але вважають, що ті американці «інші американці», живуть «неправильно» і треба навчити їх жити.
akurt написав:Новини в царині освіти для молодих українців за кордоном
Один із наших студентів в Лаквілі (Італія), який за програмою подвійних дипломів завершив навчання влітку цього року, влаштувався в них асистентом в лабораторію, а тепер його взяли в аспірантуру під керівництвом одного із професорів. Найдивніше було коли професор написав листа мені, щоб я дав характеристику цьому студенту. Дивно було в цьому 2 речі: чому студент, коли його попросили назвати 3 вчених з університету, назвав і мене і чому серед цих трьох професор написав тільки мені, а не писав зав. кафедрі, яка писала студенту характеристику при вступі на програму подвійних дипломів...
Дівчина з Кривого Рогу. Працювала бухгалтером + знання англійської. Весною 2022 виїхала до Польщі, за пару місяців знайшла роботу фінансового контролера у міжнародній компанії. Вже й заміж встигла вийти за поляка. Ще одна знайома - юрист, без знання іноземних мов. Хоче виїхати, але не наважується, бо не знає що тут робити. Це щодо того, яка освіта буде універсальною та дозволить сходу працювати практично у будь-якій країні.
Суперові приклади! До речі, думаю ніхто не знає: в університетах Великої Британії є квоти на прийом на навчання українців. Я перепитав: безкоштовно. Інформацію отримав від нашої людини, яка працює викладачем тут: https://www.lincoln.ac.uk/ Говорив що іх університет приймає щорічно 5 студентів з українців. Кого то хвилює: вивчайте сайт там є розділ прийому.
Щодо позитивного досвіду пана Дюрі-бачі. Знаю дуже цікавий досвід про навчання нашого студента в одному з університетів США. Там діє те, що колись було в Україні: Студентське наукове товариство. Наш студент туди записався та почав працювати в лабораторії під керівництвом професора - світила з електрики та сонячних батарей. Той йому підказав корисну річ: на четвертому курсі, коли йде підготовка на бакалавра, візьми додатково на вчення ще декілька курсів, з переліку магістратури. Будеш менше байдикувати та танцювати з дівчатами, але потім подавай документи в магістратуру, ми то і зарахуємо ті дисципліни та деякі з четвертого курсу. Він зекономив 1/2 роки навчання та гроші за таку підготовку (здається близько 40 000$). Було дуже важко, але встиг захистити Магістерську роботу - не повірите - 31 серпня того року навчання. Так що такі випадки і бувають, і корисні, і по грошах ефективні.