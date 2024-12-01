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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2455245624572458
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:44

Дуже правильна думка: навчіть телепнів жити.
Може стануть жити нормально, як українці.
Можливо дадуть більше грошей допомоги.

З вами солідарні всі члени Уряду Канади та всі губернатори провінцій Канади: вчора зібралися на екстрене засідання з приводу того, як навчити США та американців «правильно» жити.
Канадці теж «американці», але вважають, що ті американці «інші американці», живуть «неправильно» і треба навчити їх жити.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Новини в царині освіти для молодих українців за кордоном

Один із наших студентів в Лаквілі (Італія), який за програмою подвійних дипломів завершив навчання влітку цього року, влаштувався в них асистентом в лабораторію, а тепер його взяли в аспірантуру під керівництвом одного із професорів. Найдивніше було коли професор написав листа мені, щоб я дав характеристику цьому студенту.
Дивно було в цьому 2 речі: чому студент, коли його попросили назвати 3 вчених з університету, назвав і мене і чому серед цих трьох професор написав тільки мені, а не писав зав. кафедрі, яка писала студенту характеристику при вступі на програму подвійних дипломів...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:33

Дівчина з Кривого Рогу. Працювала бухгалтером + знання англійської. Весною 2022 виїхала до Польщі, за пару місяців знайшла роботу фінансового контролера у міжнародній компанії. Вже й заміж встигла вийти за поляка.
Ще одна знайома - юрист, без знання іноземних мов. Хоче виїхати, але не наважується, бо не знає що тут робити.
Це щодо того, яка освіта буде універсальною та дозволить сходу працювати практично у будь-якій країні.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:50

Суперові приклади!
До речі, думаю ніхто не знає: в університетах Великої Британії є квоти на прийом на навчання українців. Я перепитав: безкоштовно.
Інформацію отримав від нашої людини, яка працює викладачем тут:
https://www.lincoln.ac.uk/
Говорив що іх університет приймає щорічно 5 студентів з українців. Кого то хвилює: вивчайте сайт там є розділ прийому.

Щодо позитивного досвіду пана Дюрі-бачі.
Знаю дуже цікавий досвід про навчання нашого студента в одному з університетів США.
Там діє те, що колись було в Україні: Студентське наукове товариство.
Наш студент туди записався та почав працювати в лабораторії під керівництвом професора - світила з електрики та сонячних батарей.
Той йому підказав корисну річ: на четвертому курсі, коли йде підготовка на бакалавра, візьми додатково на вчення ще декілька курсів, з переліку магістратури. Будеш менше байдикувати та танцювати з дівчатами, але потім подавай документи в магістратуру, ми то і зарахуємо ті дисципліни та деякі з четвертого курсу.
Він зекономив 1/2 роки навчання та гроші за таку підготовку (здається близько 40 000$). Тобто підготовка в магістратурі зайняла 1 рік, а не 1,5 чи 2.
Було дуже важко, але встиг захистити Магістерську роботу - не повірите - 31 серпня того року навчання. Здається, вже з 15 вересня почав працювати.
Так що такі випадки і бувають, і корисні, і по грошах ефективні.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Наш студент туди записався та почав працювати в лабораторії під керівництвом професора - світила з електрики та сонячних батарей.

В цьому кейсі студент займається побудовою маршрутів польоту дронів на полі для "розумного землеробства"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Канадці теж «американці», але вважають, що ті американці «інші американці», живуть «неправильно» і треба навчити їх жити.

Недавно читав одного американця - так от він пише, що канадці - це бідні американці, тільки з цінами не нерухомість такими як в США :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:34

  Gastarbaiter написав:Дівчина з Кривого Рогу. Працювала бухгалтером + знання англійської. Весною 2022 виїхала до Польщі, за пару місяців знайшла роботу фінансового контролера у міжнародній компанії. Вже й заміж встигла вийти за поляка.
Ще одна знайома - юрист, без знання іноземних мов. Хоче виїхати, але не наважується, бо не знає що тут робити.
Це щодо того, яка освіта буде універсальною та дозволить сходу працювати практично у будь-якій країні.

Ну різні бухгалтери є, є такі що ведуть 5 ФОпів чи якусь ТОВку, є які працюють в якихось міжнародних компаніях - скоріше всього Ваш випадок - вимоги дуже різні. З позиції середнього бухгалтера на мою думку щось знайти одразу нормальне за кордоном - малореально.

Так і з програмуванням - хтось розробляв все життя на 1С, ну і без англ. йому буде складно знайти щось поза Україною.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 14:39

  Gastarbaiter написав:Дівчина з Кривого Рогу. Працювала бухгалтером + знання англійської. Весною 2022 виїхала до Польщі, за пару місяців знайшла роботу фінансового контролера у міжнародній компанії. Вже й заміж встигла вийти за поляка.
Ще одна знайома - юрист, без знання іноземних мов. Хоче виїхати, але не наважується, бо не знає що тут робити.
Це щодо того, яка освіта буде універсальною та дозволить сходу працювати практично у будь-якій країні.

тобто бухгалтера рулять? :D

чи це окремі випадки? бо далеко не кожен бухгалтер може працювати фінконтролером (чи в цьому прикладі це був головбух?).

й з приводу будь-яка країна - у випадку що я знаю, головного бухгалтера не беруть навіть буккіпером без місцевої "корочки"... це в Канаді

ви працювали в Big4? більшість знайомих звідти?
Shaman
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