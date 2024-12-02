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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2024 11:47
Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.
Я и сам уже почти перешел на эту модель за 2 года. Впринципе оно так и получается, лечение у тебя бесплатное, в случае потери работы пол года тебе платят 50% зп или минималку какую-то если зп была низкая, тоесть держать всегда под подушкой 10-20к на всякий случай особо необходимости нет. Лучше сразу все деньги закидывать на досрочное закрытие кредитов.
Вот сейчас заканчиваю закрывать кредит на машину чтобы чисто ипотека осталась. Остаток на счету каждый месяц стремится к 0 к концу месяца, но впринципе пофиг.
Кстати с этим покрытием 50% от зп наши придумали прикольную схему, кто на 100% на фрилансе работает и может перестать брать новые заказы в любой момент так и живут - 2 года фигачат без отпусков по 6-7к в месяц, потом закрывают все контракты и на пол года в отпуск. И им это время по 3к платят за "потерю" работы. А через пол года просто возвращаются на апворк, берут новые заказы и работают дальше. И так по кругу. Знаю чувака который за 7 лет уже 3 круга таких сделал - работает )
Но конечно для тех кто на 1й работе/клиенте так не проконает так как ты и правда должен не работать эти пол года. Если хоть 1 копейка тебе на счет упадет с подозрением на заработок, заберут все, еще и должен останешься.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 13:01
Шикарний текст вище: «Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.»
Тут люди не тільки не знають, «как в Америке», але і не знають «как в Европе», але сміливо та впевненно роздають поради як тим людям жити так, щоби опинитися там, де порадники.
Щодо цих фраз вище. Мабуть ваша тактика є вірною. Тому що ви в Європі і видно, що її продумали.
Щодо США міг би дати класну відповідь пан rjkz, але він - як і багато інших людей - вже зрозумів рівень дописувачів цього форуму і зовсім нічого не пише. Це його мудрий вибір.
Вставлю свої «5 копійок» я: в США нікому і в голову - навіть на підпитку - не прийде думка достроково гасити кредити будь-які: хоч на авто, хоч на нерухомість, хоч на iPhone.
Зараз Європою - по Італії - мандрує подружжя з наших українців. Іде років 10 живуть в США.
У чоловіка кредитний ліміт на картці - мені вихвалявся - я не жартую - 1 000 000$.
Місяць тому тільки закрили кредит на куплену 7 років автівку марки MINI Cooper Sport. І думки не було щось закривати достроково.
В описаному методі життя все, що залишилося від купівлі харчів, відвідування ресторанів (в більшості своїй тільки бідні люди готують самі вдома) та сплати необхідних платежів, миттєво переправляється на купівлю акцій або на продовження участі у всіляких грошових фондах.
Саме слово «миттєво» найкраще підходить.
Сама правильна тактика: кожну вільну тисячу доларів спрямовувати на поповнення свого пакета акцій. Пакет формують з 15-25 найменувань.
Щомісяця, побачивши «вільну» тисячу доларів, витрачають на купівлю - в залежності від ціни дня та ситуації на ринку акцій - на те, щоби докупити або 1, або 101 акцію в свій пакет.
Саме це в подальшому і є гарантією безбідного життя.
P.S. Ретельно прочитав Ваш текст вище. Приємно, що є розумні люди.
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