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#<1 ... 2456245724582459 Додано: Пон 02 гру, 2024 11:47 Re: Еміграція, заробітчанство Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.



Я и сам уже почти перешел на эту модель за 2 года. Впринципе оно так и получается, лечение у тебя бесплатное, в случае потери работы пол года тебе платят 50% зп или минималку какую-то если зп была низкая, тоесть держать всегда под подушкой 10-20к на всякий случай особо необходимости нет. Лучше сразу все деньги закидывать на досрочное закрытие кредитов.



Вот сейчас заканчиваю закрывать кредит на машину чтобы чисто ипотека осталась. Остаток на счету каждый месяц стремится к 0 к концу месяца, но впринципе пофиг.



Кстати с этим покрытием 50% от зп наши придумали прикольную схему, кто на 100% на фрилансе работает и может перестать брать новые заказы в любой момент так и живут - 2 года фигачат без отпусков по 6-7к в месяц, потом закрывают все контракты и на пол года в отпуск. И им это время по 3к платят за "потерю" работы. А через пол года просто возвращаются на апворк, берут новые заказы и работают дальше. И так по кругу. Знаю чувака который за 7 лет уже 3 круга таких сделал - работает )



Но конечно для тех кто на 1й работе/клиенте так не проконает так как ты и правда должен не работать эти пол года. Если хоть 1 копейка тебе на счет упадет с подозрением на заработок, заберут все, еще и должен останешься. slonomag Повідомлень: 570 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 140 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 13:01 Шикарний текст вище: «Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.»

Тут люди не тільки не знають, «как в Америке», але і не знають «как в Европе», але сміливо та впевненно роздають поради як тим людям жити так, щоби опинитися там, де порадники.



Щодо цих фраз вище. Мабуть ваша тактика є вірною. Тому що ви в Європі і видно, що її продумали.

Щодо США міг би дати класну відповідь пан rjkz, але він - як і багато інших людей - вже зрозумів рівень дописувачів цього форуму і зовсім нічого не пише. Це його мудрий вибір.



Вставлю свої «5 копійок» я: в США нікому і в голову - навіть на підпитку - не прийде думка достроково гасити кредити будь-які: хоч на авто, хоч на нерухомість, хоч на iPhone.



Зараз Європою - по Італії - мандрує подружжя з наших українців. В прокат взяли Audi Q5. Спілкуємося, бо я всього тиждень тому був в Мілані. Вже років 10 живуть в США.

У чоловіка кредитний ліміт на картці - мені вихвалявся - я не жартую - 1 000 000$.

Місяць тому тільки закрили кредит на куплену 7 років автівку марки MINI Cooper Sport. І думки не було щось закривати достроково.



В описаному методі життя все, що залишилося від купівлі харчів, відвідування ресторанів (в більшості своїй тільки бідні люди готують самі вдома) та сплати необхідних платежів, миттєво переправляється на купівлю акцій або на продовження участі у всіляких грошових фондах.

Саме слово «миттєво» найкраще підходить.



Сама правильна тактика: кожну вільну тисячу доларів спрямовувати на поповнення свого пакета акцій. Пакет формують з 15-25 найменувань.

Щомісяця, побачивши «вільну» тисячу доларів, витрачають на купівлю - в залежності від ціни дня та ситуації на ринку акцій - на те, щоби докупити або 1, або 101 акцію в свій пакет.

Саме це в подальшому і є гарантією безбідного життя.



P.S. Ретельно прочитав Ваш текст вище. Приємно, що є розумні люди. akurt

Повідомлень: 10319 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3817 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 13:52 akurt написав: Шикарний текст вище: «Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.»

Тут люди не тільки не знають, «как в Америке», але і не знають «как в Европе», але сміливо та впевненно роздають поради як тим людям жити так, щоби опинитися там, де порадники.



Щодо цих фраз вище. Мабуть ваша тактика є вірною. Тому що ви в Європі і видно, що її продумали.

Щодо США міг би дати класну відповідь пан rjkz, але він - як і багато інших людей - вже зрозумів рівень дописувачів цього форуму і зовсім нічого не пише. Це його мудрий вибір.



Вставлю свої «5 копійок» я: в США нікому і в голову - навіть на підпитку - не прийде думка достроково гасити кредити будь-які: хоч на авто, хоч на нерухомість, хоч на iPhone.



Зараз Європою - по Італії - мандрує подружжя з наших українців. Спілкуємося, бо я всього тиждень тому був в Мілані. Вже років 10 живуть в США.

У чоловіка кредитний ліміт на картці - мені вихвалявся - я не жартую - 1 000 000$.

Місяць тому тільки закрили кредит на куплену 7 років автівку марки MINI Cooper Sport. І думки не було щось закривати достроково.



В описаному методі життя все, що залишилося від купівлі харчів, відвідування ресторанів (в більшості своїй тільки бідні люди готують самі вдома) та сплати необхідних платежів, миттєво переправляється на купівлю акцій або на продовження участі у всіляких грошових фондах.

Саме слово «миттєво» найкраще підходить.



Сама правильна тактика: кожну вільну тисячу доларів спрямовувати на поповнення свого пакета акцій. Пакет формують з 15-25 найменувань.

Щомісяця, побачивши «вільну» тисячу доларів, витрачають на купівлю - в залежності від ціни дня та ситуації на ринку акцій - на те, щоби докупити або 1, або 101 акцію в свій пакет.

Саме це в подальшому і є гарантією безбідного життя.



P.S. Ретельно прочитав Ваш текст вище. Приємно, що є розумні люди. Шикарний текст вище: «Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.»Тут люди не тільки не знають, «как в Америке», але і не знають «как в Европе», але сміливо та впевненно роздають поради як тим людям жити так, щоби опинитися там, де порадники.Щодо цих фраз вище. Мабуть ваша тактика є вірною. Тому що ви в Європі і видно, що її продумали.Щодо США міг би дати класну відповідь пан rjkz, але він - як і багато інших людей - вже зрозумів рівень дописувачів цього форуму і зовсім нічого не пише. Це його мудрий вибір.Вставлю свої «5 копійок» я: в США нікому і в голову - навіть на підпитку - не прийде думка достроково гасити кредити будь-які: хоч на авто, хоч на нерухомість, хоч на iPhone.Зараз Європою - по Італії - мандрує подружжя з наших українців. Спілкуємося, бо я всього тиждень тому був в Мілані. Вже років 10 живуть в США.У чоловіка кредитний ліміт на картці - мені вихвалявся - я не жартую - 1 000 000$.Місяць тому тільки закрили кредит на куплену 7 років автівку марки MINI Cooper Sport. І думки не було щось закривати достроково.В описаному методі життя все, що залишилося від купівлі харчів, відвідування ресторанів (в більшості своїй тільки бідні люди готують самі вдома) та сплати необхідних платежів, миттєво переправляється на купівлю акцій або на продовження участі у всіляких грошових фондах.Саме слово «миттєво» найкраще підходить.Сама правильна тактика: кожну вільну тисячу доларів спрямовувати на поповнення свого пакета акцій. Пакет формують з 15-25 найменувань.Щомісяця, побачивши «вільну» тисячу доларів, витрачають на купівлю - в залежності від ціни дня та ситуації на ринку акцій - на те, щоби докупити або 1, або 101 акцію в свій пакет.Саме це в подальшому і є гарантією безбідного життя.P.S. Ретельно прочитав Ваш текст вище. Приємно, що є розумні люди.

яка файна країна. де вона знаходиться?



вийшов американець зі свого трейлеру - й відразу купив собі акцій. а як інакше? як продавці рожевих папірців свої 50% комісу отримають?



а брокерів як підтримати? в них теж іпотека, навчання дітей - як їм не допомогти заробити? чи в цій Америці всі мешканці профі й самі обирають ці 15-25 найменувань акцій? а чом би й ні, всім було зрозуміло ще рік тому, що Intel так впаде, а Nvidia так зросте - так й зробили. а в біток напевне взагалі ще в 2010 вклалися



akurt, з таким досвідом - у вас же вже великий пакет акцій? на скільки відсотків зростає щороку? сам себе витягує за пасма?

яка файна країна. де вона знаходиться?вийшов американець зі свого трейлеру - й відразу купив собі акцій. а як інакше? як продавці рожевих папірців свої 50% комісу отримають?а брокерів як підтримати? в них теж іпотека, навчання дітей - як їм не допомогти заробити? чи в цій Америці всі мешканці профі й самі обирають ці 15-25 найменувань акцій? а чом би й ні, всім було зрозуміло ще рік тому, що Intel так впаде, а Nvidia так зросте - так й зробили. а в біток напевне взагалі ще в 2010 вклалися, з таким досвідом - у вас же вже великий пакет акцій? на скільки відсотків зростає щороку? сам себе витягує за пасма? Востаннє редагувалось Shaman в Пон 02 гру, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 7483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1546 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 13:55 Re: Еміграція, заробітчанство Семёныч - вы лучше расскажите из каких источников банки платят в чуркестане по 52% годовых вкладчикам, как погашаются кредиты теми же заёмщиками, что брали их "впритык", не вместо бурума или кокореча ежедневного(можно пропустить и съэкономить), и главное как сфера материального производства поживает при таких же кредитах.

А то что у кого то на карточке лимит лям - так вы ж уже писали, что в силиконовой долине жуткий дефцЫт кадров и молодым 23х летним специалистам сразу дают 400куе в год и бесплатную Теслу ХУZ.

Надо ж кудысь напечатанную зелёную бумагу девать, ТЭЦы ж там позакрывали с топками, а барбекю лучше на вишнёвых дровишках жарить. барабашов Повідомлень: 4573 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 14:12 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: В описаному методі життя все, що залишилося від купівлі харчів, відвідування ресторанів (в більшості своїй тільки бідні люди готують самі вдома) та сплати необхідних платежів, миттєво переправляється на купівлю акцій або на продовження участі у всіляких грошових фондах. В описаному методі життя все, що залишилося від купівлі харчів, відвідування ресторанів (в більшості своїй тільки бідні люди готують самі вдома) та сплати необхідних платежів, миттєво переправляєтьсяабо на продовження участі у всіляких грошових фондах.



Це працює тільки коли акції ростут. Коли будуть падати - що той чувак буде робити? Про оренду-дніще в США я вже вище скидував відео від блогера Мірошниченка. Це працює тільки коли акції ростут. Коли будуть падати - що той чувак буде робити? Про оренду-дніще в США я вже вище скидував відео від блогера Мірошниченка. BIGor

Повідомлень: 9644 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1377 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 14:33 BIGor написав: Це працює тільки коли акції ростут. Коли будуть падати - що той чувак буде робити? Це працює тільки коли акції ростут. Коли будуть падати - що той чувак буде робити?

Ничего не будет делать!

Будет ждать, когда снова вырастут.

Не путайте инвестиции и спекуляцию.

Это спекулянта волнует каждое движение, а у инвестора как было 0 и хрен десятых процента в предприятии, так и остаётся. Ничего не будет делать!Будет ждать, когда снова вырастут.Не путайте инвестиции и спекуляцию.Это спекулянта волнует каждое движение, а у инвестора как было 0 и хрен десятых процента в предприятии, так и остаётся. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7604 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6396 раз. Подякували: 21336 раз. Профіль 129 81 37 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 14:35 Re: Еміграція, заробітчанство За акции не знаю. Это наверное все-таки больше американская фишка. Не слышал чтобы кто-то из испанцев с ними игрался. Разве что наши ИТшники активно на ИБ (interactive brokers) сидят, чето там покупают/продают. slonomag Повідомлень: 570 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 140 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2456245724582459 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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