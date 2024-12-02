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#<1 ... 2458245924602461> Додано: Пон 02 гру, 2024 16:02 Faceless написав: Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були

$0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона?

Alphabet, NVIDIA - аналогічно.

Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують? $0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона?Alphabet, NVIDIA - аналогічно.Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують? Gastarbaiter Повідомлень: 3510 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 575 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:10 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були

$0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона?

Alphabet, NVIDIA - аналогічно.

Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують? $0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона?Alphabet, NVIDIA - аналогічно.Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують? Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив Faceless

Модератор Повідомлень: 35626 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8089 раз. Профіль 4 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:12 BIGor написав: akurt написав: В описаному методі життя все, що залишилося від купівлі харчів, відвідування ресторанів (в більшості своїй тільки бідні люди готують самі вдома) та сплати необхідних платежів, миттєво переправляється на купівлю акцій або на продовження участі у всіляких грошових фондах. В описаному методі життя все, що залишилося від купівлі харчів, відвідування ресторанів (в більшості своїй тільки бідні люди готують самі вдома) та сплати необхідних платежів, миттєво переправляєтьсяабо на продовження участі у всіляких грошових фондах.

Це працює тільки коли акції ростут. Коли будуть падати - що той чувак буде робити? Про оренду-дніще в США я вже вище скидував відео від блогера Мірошниченка. Це працює тільки коли акції ростут. Коли будуть падати - що той чувак буде робити? Про оренду-дніще в США я вже вище скидував відео від блогера Мірошниченка.



Пане BIGor! Super!

Правильна думка.

Зверніть увагу: я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій.

Пакетом може бути пул в 15-20 акцій РІЗНИХ ( ! ) КОМПАНІЙ.



Звісно, ринок акцій динамічний і змінюється щодня - одні акції "просіли", але інші "пішли в гору".

Звісно якість такого пакета залежить від РОЗУМУ людини, чим вона керується коли його формує.



Це окрема спеціальна тема - як люди формують пакет своїх акцій та як та чим думають.



Зверніть увагу: я написав, що сформований пакет акцій підтримують вкладенням в Cash - фонди.

Там прибуток може бути невеликий - орієнтовно 5% річних (по долару) але досить сталий та забезпечений.

Там людина керуються такою думкою:

- 50 000 або 100 000 доларів - реально не гроші;

- ці НЕ гроші можуть дати за рік сталий прибуток в 2 500...5 000 доларів.

- це - якщо хочете - "подушка безпеки" на той момент, коли прийде пора відпустки: де взяти гроші на 2-о тижневу відпустку на Гавайях.

Варіантів 2: продати якісь (!) з пулу в 15-20 акцій різних компаній, які неймовірно виросли в ціні та зебезпечили безкоштовний (фактично) відпочинок, або іх не чіпати, взяти ось ті 2 500...5000 доларів та протанцювати іх на західному узбережжі остова Мауї після відвідування єдиного на острові але дуже високого вулкана. Пане! Super!Правильна думка.Зверніть увагу: я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій.Пакетом може бути пул в 15-20 акцій РІЗНИХ () КОМПАНІЙ.Звісно, ринок акцій динамічний і змінюється щодня - одні акції "просіли", але інші "пішли в гору".Звісно якість такого пакета залежить від РОЗУМУ людини,Це окрема спеціальна тема - як люди формують пакет своїх акцій та як та чим думають.Зверніть увагу: я написав, що сформований пакет акцій підтримують вкладенням в Cash - фонди.Там прибуток може бути невеликий - орієнтовно 5% річних (по долару) але досить сталий та забезпечений.Там людина керуються такою думкою:- 50 000 або 100 000 доларів - реально не гроші;- ці НЕ гроші можуть дати за рік сталий прибуток в 2 500...5 000 доларів.- це - якщо хочете - "подушка безпеки" на той момент, коли прийде пора відпустки: де взяти гроші на 2-о тижневу відпустку на Гавайях.Варіантів 2: продати якісь (!) з пулу в 15-20 акційкомпаній, які неймовірно виросли в ціні та зебезпечили безкоштовний (фактично) відпочинок, або іх не чіпати, взяти ось ті 2 500...5000 доларів та протанцювати іх на західному узбережжі остова Мауї після відвідування єдиного на острові але дуже високого вулкана. Востаннє редагувалось akurt в Пон 02 гру, 2024 16:15, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10323 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3819 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:12 Re: Еміграція, заробітчанство Купите у меня что то красивое и с вензелями

И гордым профилем "Семёныча" на отдыхе в Кемере

С седой бородой и пронзительным взглядом в шариатское будущее растущих рынков говна и палок

Берите ещё, я вам скидку сделаю, и ещё нарисую! барабашов Повідомлень: 4575 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:15 Re: Еміграція, заробітчанство Я не маю ні часу ні бажання стежити за ринком акцій, тому довіряю більш розумним людям, які формуют ETF.

В Україні проблема одна: як потім законно завести гроші з фондового ринку і не заплатити податків більше, ніж отримав прибутку (податкова рахує ціни в гривні ). Дюрі-бачі

Повідомлень: 4252 З нами з: 29.07.22 Подякував: 742 раз. Подякували: 523 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:20 Faceless написав: Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив

Дядько Баффет має те, чого немають "пересічні": вміння вчасно вистрибнути. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Хоча, я вже нічому не дивуюся. Цікаво, який відсоток майбутніх пенсій американців фонди тримають саме в цих акціях? Дядько Баффет має те, чого немають "пересічні": вміння вчасно вистрибнути. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Хоча, я вже нічому не дивуюся. Цікаво, який відсоток майбутніх пенсій американців фонди тримають саме в цих акціях? Gastarbaiter Повідомлень: 3510 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 575 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий.

А от тут Ви помиляєтесь: всі уряди світу, починаючи із 1970-х, стрімко девальвують свої валюти, в т.ч. і долар, тому сумарно всі акції мусять постійно рости, бо грошей постійно стає більше.

Вони можуть локально, на кілька років здешевшати, але потім все рівно уряди увімкнуть друкарський верстат і вони дорожчають. А от тут Ви помиляєтесь: всі уряди світу, починаючи із 1970-х, стрімко девальвують свої валюти, в т.ч. і долар, тому сумарно всі акції мусять постійно рости, бо грошей постійно стає більше.Вони можуть локально, на кілька років здешевшати, але потім все рівно уряди увімкнуть друкарський верстат і вони дорожчають. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 02 гру, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4252 З нами з: 29.07.22 Подякував: 742 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:41 Дюрі-бачі написав: Я не маю ні часу ні бажання стежити за ринком акцій, тому довіряю більш розумним людям, які формуют ETF.

В Україні проблема одна: як потім законно завести гроші з фондового ринку і не заплатити податків більше, ніж отримав прибутку (податкова рахує ціни в гривні ). Я не маю ні часу ні бажання стежити за ринком акцій, тому довіряю більш розумним людям, які формуют ETF.В Україні проблема одна: як потім законно завести гроші з фондового ринку і не заплатити податків більше, ніж отримав прибутку (податкова рахує).

Розумні думки.

В США з цим НЕМАЄ проблеми.

Там є одна проблема: сплата податків на отриманий прибуток:

- податку немає, якщо ти НЕ продав акції. Тобто багатієш, жируєш та поглажуєш животик.

- податок мінімальний - умовно кажучі 10% - якщо тримав акції більше 1 року.

- податко максимальний, якщо купив-продав, купив продав. Тут можете заплатити державі і 35% від прибутку. Але давайте будемо чесними та справдлеливими: якщо держава забезпечила тобі можливість - економічними або політичними умовами - отримати прибуток в 1-5 -10 днів - то не гріх з державою і поділитися. Вірно ж?



Ще як можна НЕ платити податок:

- Акції "компанії 1" принесли прибуток на 20 000 доларів на сумі в 20 000 доларів (тобто вони "вистрелили" - неочікувано отримано прибуток в 20 000 доларів (!).

- акцій "компанії 2" принесли збиток на сумі в 100 000 доларів. Теж на суму в 20 000 доларів (тобто вони "просили". Теж неочікувано).



Акції "компанії 1" та акції "компанії 2" продаються в один день.

Тоді: плюс 20 000 - мінус 20 000 - дадуть сумарний прибуток нуль, з них платиться податків нуль.

Через місяць - треба витримати такий термін - акції "компанії 2" ("2!") відкупається НАЗАД - можливо по більше привабливій ціні (вони ж "просіли") - тут втішаються тим, що акцій "компанії 2" було (умовна цифра) 500, а стало (умовна цифра) 750.

Їх відкладають в "довгу скриню" - колись та вистрелять... Нехай полежать... Вони позитивно спрацювали: вони зекономили купу грошей в якості законно несплачених податків... Розумні думки.В США з цим НЕМАЄ проблеми.Там є одна проблема: сплата податків на отриманий прибуток:, якщо ти НЕ продав акції. Тобто багатієш, жируєш та поглажуєш животик.- податок мінімальний - умовно кажучі 10% - якщо тримав акції більше 1 року.- податко максимальний, якщо купив-продав, купив продав. Тут можете заплатити державі і 35% від прибутку. Але давайте будемо чесними та справдлеливими: якщо- економічними або політичними умовами - отримати прибуток в 1-5 -10 днів - то не гріх з державою і поділитися. Вірно ж?Ще як можна НЕ платити податок:- Акції "компанії 1" принесли прибуток на 20 000 доларів на сумі вдоларів (тобто вони "вистрелили" - неочікувано отримано прибуток в 20 000 доларів (!).- акцій "компанії 2" принесли збиток на сумі в 100 000 доларів. Теж на суму вдоларів (тобто вони "просили". Теж неочікувано).Акції "компанії 1" та акції "компанії 2" продаються в один день.Тоді: плюс 20 000 - мінус 20 000 - дадуть сумарний прибуток нуль, з них платиться податків нуль.Через місяць - треба витримати такий термін - акції "компанії 2" ("2!") відкупається НАЗАД - можливо по більше привабливій ціні (вони ж "просіли") - тут втішаються тим, що акцій "компанії 2" було (умовна цифра) 500, а стало (умовна цифра) 750.Їх відкладають в "довгу скриню" - колись та вистрелять... Нехай полежать... Вони позитивно спрацювали: вони зекономили купу грошей в якості законно несплачених податків... Востаннє редагувалось akurt в Пон 02 гру, 2024 16:50, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10323 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3819 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:48 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Там є одна проблема: сплата податків на триманий прибуток Там є одна проблема: сплата податків на триманий прибуток

та і в нас на отриманий прибуток, просто його рахують "по дибільному"

От куплю я сьогодні акцію, про яку писали вище по 240$ а через 10 років продам за 300$. Наче треба заплатити 23% податків з 60$ == 14$. А наша податкова порахує, що сьогодні купив за 10 тис. грн (при курсі 42), а продав за 90 тис. грн (при курсі 300). і платити треба 23% із 80 тис. грн. == 62$ та і в нас на отриманий прибуток, просто його рахують "по дибільному"От куплю я сьогодні акцію, про яку писали вище по 240$ а через 10 років продам за 300$. Наче треба заплатити 23% податків з 60$ == 14$. А наша податкова порахує, що сьогодні купив за 10 тис. грн (при курсі 42), а продав за 90 тис. грн (при курсі 300). і платити треба 23% із 80 тис. грн. == 62$ Дюрі-бачі

Повідомлень: 4252 З нами з: 29.07.22 Подякував: 742 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 16:51 Ну так ми ж багато разів говорили: інші світи, інший бік Земної кулі... akurt

Повідомлень: 10323 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3819 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2458245924602461> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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