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#<1 ... 2459246024612462> Додано: Пон 02 гру, 2024 16:59 Дюрі-бачі написав: А от тут Ви помиляєтесь: всі уряди світу, починаючи із 1970-х, стрімко девальвують свої валюти, в т.ч. і долар, тому сумарно всі акції мусять постійно рости, бо грошей постійно стає більше.

Вони можуть локально, на кілька років здешевшати, але потім все рівно уряди увімкнуть друкарський верстат і вони дорожчають. А от тут Ви помиляєтесь: всі уряди світу, починаючи із 1970-х, стрімко девальвують свої валюти, в т.ч. і долар, тому сумарно всі акції мусять постійно рости, бо грошей постійно стає більше.Вони можуть локально, на кілька років здешевшати, але потім все рівно уряди увімкнуть друкарський верстат і вони дорожчають.

Акції Еппл за 10 років зросли у 8 разів. Впевнений, що долар за цей період у 8 разів не девальвував.

Я ж кажу: уся надія умовного Джона Сміта, в якого після оплати рахунків залишилася вільна тисяча доларів і він тицяє кнопку BUY у брокерському застосунку, тримається на тому, що за рік-два-п'ять хтось інший теж буде тицяти цю кнопку, бо йому теж залишилося щось з зарплати і треба ж кудись ці гроші впакувати. Ні на вартості активів компанії, ні на прибутковості бізнесу, ні на виплаті дивідендів. Тільки на впевненості, що завжди знайдеться бажаючий купити дорожче. Через низький поріг входу та доступність торгівлі на біржі навіть для кожного індійського бомжа завдяки технологіям, ця карусель буде обертатися доволі довго. Але не безкінечно. Акції Еппл за 10 років зросли у 8 разів. Впевнений, що долар за цей період у 8 разів не девальвував.Я ж кажу: уся надія умовного Джона Сміта, в якого після оплати рахунків залишилася вільна тисяча доларів і він тицяє кнопку BUY у брокерському застосунку, тримається на тому, що за рік-два-п'ять хтось інший теж буде тицяти цю кнопку, бо йому теж залишилося щось з зарплати і треба ж кудись ці гроші впакувати. Ні на вартості активів компанії, ні на прибутковості бізнесу, ні на виплаті дивідендів. Тільки на впевненості, що завжди знайдеться бажаючий купити дорожче. Через низький поріг входу та доступність торгівлі на біржі навіть для кожного індійського бомжа завдяки технологіям, ця карусель буде обертатися доволі довго. Але не безкінечно. Gastarbaiter Повідомлень: 3510 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 17:04 Дюрі-бачі написав: та і в нас на отриманий прибуток, просто його рахують "по дибільному"

От куплю я сьогодні акцію, про яку писали вище по 240$ а через 10 років продам за 300$. Наче треба заплатити 23% податків з 60$ == 14$. А наша податкова порахує, що сьогодні купив за 10 тис. грн (при курсі 42), а продав за 90 тис. грн (при курсі 300). і платити треба 23% із 80 тис. грн. == 62$ та і в нас на отриманий прибуток, просто його рахують "по дибільному"От куплю я сьогодні акцію, про яку писали вище по 240$ а через 10 років продам за 300$. Наче треба заплатити 23% податків з 60$ == 14$. А наша податкова порахує, що сьогодні купив за 10 тис. грн (при курсі 42), а продав за 90 тис. грн (при курсі 300). і платити треба 23% із 80 тис. грн. == 62$

Що Вас у цьому дивує? Якщо податковий резидент США купить-продасть акції британської компанії на лондонській біржі, то його прибуток теж будуть рахувати через курс долара до фунта. І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валюті. Те, що місцева валюта має тенденцію що кілька років дешевшати у кілька разів до основних світових валют - то вже локальна специфіка Що Вас у цьому дивує? Якщо податковий резидент США купить-продасть акції британської компанії на лондонській біржі, то його прибуток теж будуть рахувати через курс долара до фунта. І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валюті. Те, що місцева валюта має тенденцію що кілька років дешевшати у кілька разів до основних світових валют - то вже локальна специфіка Gastarbaiter Повідомлень: 3510 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 18:51 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив

Дядько Баффет має те, чого немають "пересічні": вміння вчасно вистрибнути. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Хоча, я вже нічому не дивуюся. Цікаво, який відсоток майбутніх пенсій американців фонди тримають саме в цих акціях? Дядько Баффет має те, чого немають "пересічні": вміння вчасно вистрибнути. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Хоча, я вже нічому не дивуюся. Цікаво, який відсоток майбутніх пенсій американців фонди тримають саме в цих акціях? Ну така інституція, як фонд Баффета, не може взяти і одномоментно вистрибнути- завеликі. Вони планують на роки і з року в рік плавно коригують свій портфель. Структура +/- відкрита, тому можна просто слідувати. Звісно, якщо не вважаєте, що зможете краще самостійно Ну така інституція, як фонд Баффета, не може взяти і одномоментно вистрибнути- завеликі. Вони планують на роки і з року в рік плавно коригують свій портфель. Структура +/- відкрита, тому можна просто слідувати. Звісно, якщо не вважаєте, що зможете краще самостійно Faceless

Модератор Повідомлень: 35638 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8089 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 19:07 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валют І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валют

В багатьох країнах рахують прибуток в тій валюті в якій актив, а потім вже сам прибуток переведуть в місцеву. В багатьох країнах рахують прибуток в тій валюті в якій актив, а потім вже сам прибуток переведуть в місцеву. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4254 З нами з: 29.07.22 Подякував: 742 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 19:14 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив

Дядько Баффет має те, чого немають "пересічні": вміння вчасно вистрибнути. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Хоча, я вже нічому не дивуюся. Цікаво, який відсоток майбутніх пенсій американців фонди тримають саме в цих акціях? Дядько Баффет має те, чого немають "пересічні": вміння вчасно вистрибнути. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Хоча, я вже нічому не дивуюся. Цікаво, який відсоток майбутніх пенсій американців фонди тримають саме в цих акціях? Ну така інституція, як фонд Баффета, не може взяти і одномоментно вистрибнути- завеликі. Вони планують на роки і з року в рік плавно коригують свій портфель. Структура +/- відкрита, тому можна просто слідувати. Звісно, якщо не вважаєте, що зможете краще самостійно Ну така інституція, як фонд Баффета, не може взяти і одномоментно вистрибнути- завеликі. Вони планують на роки і з року в рік плавно коригують свій портфель. Структура +/- відкрита, тому можна просто слідувати. Звісно, якщо не вважаєте, що зможете краще самостійно

Зараз на хаях вистрибує ще й як!

https://epravda.com.ua/news/2024/08/5/717596/

Баффет скоротив майже на 50% кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway: з 790 млн акцій до 400 млн акцій, які оцінюються у 84,2 млрд дол. Зараз на хаях вистрибує ще й як!Баффет скоротив майже на 50% кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway: з 790 млн акцій до 400 млн акцій, які оцінюються у 84,2 млрд дол. BIGor

Повідомлень: 9646 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1379 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 19:18 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валют І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валют

В багатьох країнах рахують прибуток в тій валюті в якій актив, а потім вже сам прибуток переведуть в місцеву. В багатьох країнах рахують прибуток в тій валюті в якій актив, а потім вже сам прибуток переведуть в місцеву.

А якщо я маю акції компанії США, і продаю їх, я маю заплатити податок в США і в країні резиденства? Тобто два податки? А якщо я маю акції компанії США, і продаю їх, я маю заплатити податок в США і в країні резиденства? Тобто два податки? BIGor

Повідомлень: 9646 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1379 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 19:23 akurt написав: я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій. я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій. в Украине пакет акций когда ты покупаешь в АТБ пакет акционных товаров. в Украине пакет акций когда ты покупаешь в АТБ пакет акционных товаров. Wirująświatła

Повідомлень: 26021 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2417 раз. Подякували: 3395 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 19:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валют І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валют

В багатьох країнах рахують прибуток в тій валюті в якій актив, а потім вже сам прибуток переведуть в місцеву. В багатьох країнах рахують прибуток в тій валюті в якій актив, а потім вже сам прибуток переведуть в місцеву.

А якщо я маю акції компанії США, і продаю їх, я маю заплатити податок в США і в країні резиденства? Тобто два податки? А якщо я маю акції компанії США, і продаю їх, я маю заплатити податок в США і в країні резиденства? Тобто два податки? Треба подавати спеціальну форму в податкову США на перерахунок Треба подавати спеціальну форму в податкову США на перерахунок Faceless

Модератор Повідомлень: 35638 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8089 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 19:57

https://www.youtube.com/shorts/WFOPYVYl ... ture=share Какое гражданство получит ребенок родившийся в самолете? Wirująświatła

Повідомлень: 26021 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2417 раз. Подякували: 3395 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 19:59 Wirująświatła написав: akurt написав: я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій. я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій. в Украине пакет акций когда ты покупаешь в АТБ пакет акционных товаров. в Украине пакет акций когда ты покупаешь в АТБ пакет акционных товаров.

Это совершенно верно для такого специалиста как Ося барабашов. Он тут иногда шляется. Это совершенно верно для такого специалиста как Ося барабашов. Он тут иногда шляется. akurt

Повідомлень: 10325 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3821 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2459246024612462> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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