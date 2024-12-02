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Дюрі-бачі написав:А от тут Ви помиляєтесь: всі уряди світу, починаючи із 1970-х, стрімко девальвують свої валюти, в т.ч. і долар, тому сумарно всі акції мусять постійно рости, бо грошей постійно стає більше. Вони можуть локально, на кілька років здешевшати, але потім все рівно уряди увімкнуть друкарський верстат і вони дорожчають.
Акції Еппл за 10 років зросли у 8 разів. Впевнений, що долар за цей період у 8 разів не девальвував. Я ж кажу: уся надія умовного Джона Сміта, в якого після оплати рахунків залишилася вільна тисяча доларів і він тицяє кнопку BUY у брокерському застосунку, тримається на тому, що за рік-два-п'ять хтось інший теж буде тицяти цю кнопку, бо йому теж залишилося щось з зарплати і треба ж кудись ці гроші впакувати. Ні на вартості активів компанії, ні на прибутковості бізнесу, ні на виплаті дивідендів. Тільки на впевненості, що завжди знайдеться бажаючий купити дорожче. Через низький поріг входу та доступність торгівлі на біржі навіть для кожного індійського бомжа завдяки технологіям, ця карусель буде обертатися доволі довго. Але не безкінечно.
Дюрі-бачі написав:та і в нас на отриманий прибуток, просто його рахують "по дибільному" От куплю я сьогодні акцію, про яку писали вище по 240$ а через 10 років продам за 300$. Наче треба заплатити 23% податків з 60$ == 14$. А наша податкова порахує, що сьогодні купив за 10 тис. грн (при курсі 42), а продав за 90 тис. грн (при курсі 300). і платити треба 23% із 80 тис. грн. == 62$
Що Вас у цьому дивує? Якщо податковий резидент США купить-продасть акції британської компанії на лондонській біржі, то його прибуток теж будуть рахувати через курс долара до фунта. І в кожній країні прибуток рахується у місцевій валюті. Те, що місцева валюта має тенденцію що кілька років дешевшати у кілька разів до основних світових валют - то вже локальна специфіка
Faceless написав:Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив
Дядько Баффет має те, чого немають "пересічні": вміння вчасно вистрибнути. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Хоча, я вже нічому не дивуюся. Цікаво, який відсоток майбутніх пенсій американців фонди тримають саме в цих акціях?
Ну така інституція, як фонд Баффета, не може взяти і одномоментно вистрибнути- завеликі. Вони планують на роки і з року в рік плавно коригують свій портфель. Структура +/- відкрита, тому можна просто слідувати. Звісно, якщо не вважаєте, що зможете краще самостійно
Faceless написав:Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив
Дядько Баффет має те, чого немають "пересічні": вміння вчасно вистрибнути. Безкінечний ріст без реальних підстав неможливий. Хоча, я вже нічому не дивуюся. Цікаво, який відсоток майбутніх пенсій американців фонди тримають саме в цих акціях?
Ну така інституція, як фонд Баффета, не може взяти і одномоментно вистрибнути- завеликі. Вони планують на роки і з року в рік плавно коригують свій портфель. Структура +/- відкрита, тому можна просто слідувати. Звісно, якщо не вважаєте, що зможете краще самостійно
Зараз на хаях вистрибує ще й як! https://epravda.com.ua/news/2024/08/5/717596/ Баффет скоротив майже на 50% кількість акцій Apple у портфелі Berkshire Hathaway: з 790 млн акцій до 400 млн акцій, які оцінюються у 84,2 млрд дол.