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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2459246024612462
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Wirująświatła написав:Какое гражданство получит ребенок родившийся в самолете?
https://www.youtube.com/shorts/WFOPYVYl ... ture=share
Залежить від приналежності літака, десь чув таке
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:02

akurt барабашов мой большой друг :D и один из самых интересных людей на форуме (по стилю изложения). передавайте ему привет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 20:15

Это правда: прикольный чувак. Начинал как специалист по американским биткам, стиль изложения по поводу гнилья, шпаклевки и мечты перекупа хоть что-то заработать уникальный. Что-то подобное я слышал, когда однажды взялся по доброте подвозить двух теток на озеро Синевир. Те чудилы на заднем сиденье такого морозили, что можно было понять не более 10%. Какой то особый местный говор: то-ли лемки, то ли еще что-то вымирающее.
Привет передать не смогу: я в синагогу не хожу.
akurt
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  #<1 ... 2459246024612462
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