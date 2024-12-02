Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2459246024612462 Додано: Пон 02 гру, 2024 20:00 Re: Еміграція, заробітчанство Wirująświatła написав: Какое гражданство получит ребенок родившийся в самолете?

https://www.youtube.com/shorts/WFOPYVYl ... ture=share Какое гражданство получит ребенок родившийся в самолете? Залежить від приналежності літака, десь чув таке Залежить від приналежності літака, десь чув таке Faceless

Модератор Повідомлень: 35641 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8089 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 20:02 akurt барабашов мой большой друг и один из самых интересных людей на форуме (по стилю изложения). передавайте ему привет. барабашов мой большой други один из самых интересных людей на форуме (по стилю изложения). передавайте ему привет. Wirująświatła

Повідомлень: 26030 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2417 раз. Подякували: 3395 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 20:15 Это правда: прикольный чувак. Начинал как специалист по американским биткам, стиль изложения по поводу гнилого железа, дешевой шпаклевки и мечты перекупа хоть что-то заработать уникальный. Что-то подобное я слышал, когда однажды взялся по доброте подвозить двух теток на озеро Синевир. Те чудачки на заднем сиденье такого морозили, что можно было понять не более 10%. Какой то особый местный говор: то-ли лемки, то ли еще что-то вымирающее. akurt

Повідомлень: 10325 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3821 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 22:44 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були

$0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона?

Alphabet, NVIDIA - аналогічно.

Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують? $0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона?Alphabet, NVIDIA - аналогічно.Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують? Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив

але це й є ознака, що ринок акцій трохи поламався.



а саме - класична схема інвестицій - купуєш акції, отримуєш дивіденди. оцінка доходності така ж, як й в депозитах. так, якщо купив щось, що потім шалено розвилося, як той же Microsoft - отримуєш додатковий дохід. але зараз є дві відмінності - по-перше дійсно нереальна кількість грошей - за останні 15-20 років їх же кількість навітьне подвоїлась, а стала ще більше - такого всі попередні роки просто не було.



й друга - всі очікують, що топові компанії типу Amazon чи Тесла будуть розвиватися таким темпами й далі.



але цього просто не буде - всі компанії рано чи пізно виходять на плато раз. приклад Intel наводжу не просто так - гадаю більшість інвесторів, як власне й брокерів, не передбачало такого провалу.



чи окупиться взагалі Facebook чи Twitter з telegram - питання взагалі відкрите. Маск мені здається взагалі знищує Twitter своїм керуванням - но це ІМХО.



тому зараз надійних інструментів економічної оцінки, куди інвестувати, - немає. це все інтуїція й тренди. а у більшості цього немає. тому ці інвестиції не набагато надійніші, як й інвестувати в чорне чи червоне.



Захід не просто так переймається зменшенням кількості працюючих. коли населення почне гроші не вкладати, а виймати з пенсійної системи, можемо побачити багато цікавого... але це й є ознака, що ринок акцій трохи поламався.а саме - класична схема інвестицій - купуєш акції, отримуєш дивіденди. оцінка доходності така ж, як й в депозитах. так, якщо купив щось, що потім шалено розвилося, як той же Microsoft - отримуєш додатковий дохід. але зараз є дві відмінності - по-перше дійсно нереальна кількість грошей - за останні 15-20 років їх же кількість навітьне подвоїлась, а стала ще більше - такого всі попередні роки просто не було.й друга - всі очікують, що топові компанії типу Amazon чи Тесла будуть розвиватися таким темпами й далі.але цього просто не буде - всі компанії рано чи пізно виходять на плато раз. приклад Intel наводжу не просто так - гадаю більшість інвесторів, як власне й брокерів, не передбачало такого провалу.чи окупиться взагалі Facebook чи Twitter з telegram - питання взагалі відкрите. Маск мені здається взагалі знищує Twitter своїм керуванням - но це ІМХО.тому зараз надійних інструментів економічної оцінки, куди інвестувати, - немає. це все інтуїція й тренди. а у більшості цього немає. тому ці інвестиції не набагато надійніші, як й інвестувати в чорне чи червоне.Захід не просто так переймається зменшенням кількості працюючих. коли населення почне гроші не вкладати, а виймати з пенсійної системи, можемо побачити багато цікавого... Shaman

Повідомлень: 7484 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1546 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2024 23:51 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: [quote="5794698:Faceless"]Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були

$0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона?

Alphabet, NVIDIA - аналогічно.

Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують? $0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона?Alphabet, NVIDIA - аналогічно.Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують? Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив

але це й є ознака, що ринок акцій трохи поламався.



а саме - класична схема інвестицій - купуєш акції, отримуєш дивіденди. оцінка доходності така ж, як й в депозитах. так, якщо купив щось, що потім шалено розвилося, як той же Microsoft - отримуєш додатковий дохід. але зараз є дві відмінності - по-перше дійсно нереальна кількість грошей - за останні 15-20 років їх же кількість навітьне подвоїлась, а стала ще більше - такого всі попередні роки просто не було.



й друга - всі очікують, що топові компанії типу Amazon чи Тесла будуть розвиватися таким темпами й далі.



але цього просто не буде - всі компанії рано чи пізно виходять на плато раз. приклад Intel наводжу не просто так - гадаю більшість інвесторів, як власне й брокерів, не передбачало такого провалу.



чи окупиться взагалі Facebook чи Twitter з telegram - питання взагалі відкрите. Маск мені здається взагалі знищує Twitter своїм керуванням - но це ІМХО.



тому зараз надійних інструментів економічної оцінки, куди інвестувати, - немає. це все інтуїція й тренди. а у більшості цього немає. тому ці інвестиції не набагато надійніші, як й інвестувати в чорне чи червоне.



Захід не просто так переймається зменшенням кількості працюючих. коли населення почне гроші не вкладати, а виймати з пенсійної системи, можемо побачити багато цікавого...[/quote]Ця "класична" схема застаріла і давно. Ви звісно можете це вважати що поламалася, але реальність є реальність але це й є ознака, що ринок акцій трохи поламався.а саме - класична схема інвестицій - купуєш акції, отримуєш дивіденди. оцінка доходності така ж, як й в депозитах. так, якщо купив щось, що потім шалено розвилося, як той же Microsoft - отримуєш додатковий дохід. але зараз є дві відмінності - по-перше дійсно нереальна кількість грошей - за останні 15-20 років їх же кількість навітьне подвоїлась, а стала ще більше - такого всі попередні роки просто не було.й друга - всі очікують, що топові компанії типу Amazon чи Тесла будуть розвиватися таким темпами й далі.але цього просто не буде - всі компанії рано чи пізно виходять на плато раз. приклад Intel наводжу не просто так - гадаю більшість інвесторів, як власне й брокерів, не передбачало такого провалу.чи окупиться взагалі Facebook чи Twitter з telegram - питання взагалі відкрите. Маск мені здається взагалі знищує Twitter своїм керуванням - но це ІМХО.тому зараз надійних інструментів економічної оцінки, куди інвестувати, - немає. це все інтуїція й тренди. а у більшості цього немає. тому ці інвестиції не набагато надійніші, як й інвестувати в чорне чи червоне.Захід не просто так переймається зменшенням кількості працюючих. коли населення почне гроші не вкладати, а виймати з пенсійної системи, можемо побачити багато цікавого...[/quote]Ця "класична" схема застаріла і давно. Ви звісно можете це вважати що поламалася, але реальність є реальність Faceless

Модератор Повідомлень: 35641 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8089 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 00:49 Faceless написав: Ця "класична" схема застаріла і давно. Ви звісно можете це вважати що поламалася, але реальність є реальність Ця "класична" схема застаріла і давно. Ви звісно можете це вважати що поламалася, але реальність є реальність

Класична схема застаріла з появою брокерського застосунку у смартфоні. Класична схема застаріла з появою брокерського застосунку у смартфоні. Gastarbaiter Повідомлень: 3511 З нами з: 26.02.18 Подякував: 691 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 01:59 akurt написав: Wirująświatła написав: akurt написав: я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій. я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій. в Украине пакет акций когда ты покупаешь в АТБ пакет акционных товаров. в Украине пакет акций когда ты покупаешь в АТБ пакет акционных товаров.

Это совершенно верно для такого специалиста как Ося барабашов. Он тут иногда шляется. Это совершенно верно для такого специалиста как Ося барабашов. Он тут иногда шляется.

Та ладно

Во-первых я не Ося и не Веня и даже не Зельма Моисеевна

А во-вторых я в Варусе и ЛяСильпе всё по акции покупаю, ну иногда приходится и воровать

ПыСы, Семёныч

Шо там с финансированием 53х процентных вкладов для пересичного Османа и Мехмета за счёт манны МеккоМединовской и какой курс лиры мы увидим летом 25го года вместе с ценами на прелести из говна без палок на побережьи Антальи??? Та ладноВо-первых я не Ося и не Веня и даже не Зельма МоисеевнаА во-вторых я в Варусе и ЛяСильпе всё по акции покупаю, ну иногда приходится и вороватьПыСы, СемёнычШо там с финансированием 53х процентных вкладов для пересичного Османа и Мехмета за счёт манны МеккоМединовской и какой курс лиры мы увидим летом 25го года вместе с ценами на прелести из говна без палок на побережьи Антальи??? барабашов Повідомлень: 4576 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2459246024612462 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор