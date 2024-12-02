Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это правда: прикольный чувак. Начинал как специалист по американским биткам, стиль изложения по поводу гнилого железа, дешевой шпаклевки и мечты перекупа хоть что-то заработать уникальный. Что-то подобное я слышал, когда однажды взялся по доброте подвозить двух теток на озеро Синевир. Те чудачки на заднем сиденье такого морозили, что можно было понять не более 10%. Какой то особый местный говор: то-ли лемки, то ли еще что-то вымирающее.
Faceless написав:Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були
$0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона? Alphabet, NVIDIA - аналогічно. Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують?
Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив
але це й є ознака, що ринок акцій трохи поламався.
а саме - класична схема інвестицій - купуєш акції, отримуєш дивіденди. оцінка доходності така ж, як й в депозитах. так, якщо купив щось, що потім шалено розвилося, як той же Microsoft - отримуєш додатковий дохід. але зараз є дві відмінності - по-перше дійсно нереальна кількість грошей - за останні 15-20 років їх же кількість навітьне подвоїлась, а стала ще більше - такого всі попередні роки просто не було.
й друга - всі очікують, що топові компанії типу Amazon чи Тесла будуть розвиватися таким темпами й далі.
але цього просто не буде - всі компанії рано чи пізно виходять на плато раз. приклад Intel наводжу не просто так - гадаю більшість інвесторів, як власне й брокерів, не передбачало такого провалу.
чи окупиться взагалі Facebook чи Twitter з telegram - питання взагалі відкрите. Маск мені здається взагалі знищує Twitter своїм керуванням - но це ІМХО.
тому зараз надійних інструментів економічної оцінки, куди інвестувати, - немає. це все інтуїція й тренди. а у більшості цього немає. тому ці інвестиції не набагато надійніші, як й інвестувати в чорне чи червоне.
Захід не просто так переймається зменшенням кількості працюючих. коли населення почне гроші не вкладати, а виймати з пенсійної системи, можемо побачити багато цікавого...
Gastarbaiter написав:[quote="5794698:Faceless"]Еппл платить діви. Он 25 листопада останній раз були
$0.25 на акцію, за яку треба заплатити $240? Окупність "інвестиції" 240 років? Не вражає. І це ж не якийсь стартап, а компанія з багаторічною історією та мільярдами покупців. Що має статися, щоб дохідність акцій Еппл була хоча б 2-3% річних? Відкриття Епплстора на Альфі Центавра? Плата за кожне розблокування Айфона? Alphabet, NVIDIA - аналогічно. Amazon, Netflix, Tesla взагалі нічого не платять. А що там ще ці мамкіни інвестори купують?
Основна дохідність з росту ціни самих акцій. Дядько Баффет знав що робив
але це й є ознака, що ринок акцій трохи поламався.
а саме - класична схема інвестицій - купуєш акції, отримуєш дивіденди. оцінка доходності така ж, як й в депозитах. так, якщо купив щось, що потім шалено розвилося, як той же Microsoft - отримуєш додатковий дохід. але зараз є дві відмінності - по-перше дійсно нереальна кількість грошей - за останні 15-20 років їх же кількість навітьне подвоїлась, а стала ще більше - такого всі попередні роки просто не було.
й друга - всі очікують, що топові компанії типу Amazon чи Тесла будуть розвиватися таким темпами й далі.
але цього просто не буде - всі компанії рано чи пізно виходять на плато раз. приклад Intel наводжу не просто так - гадаю більшість інвесторів, як власне й брокерів, не передбачало такого провалу.
чи окупиться взагалі Facebook чи Twitter з telegram - питання взагалі відкрите. Маск мені здається взагалі знищує Twitter своїм керуванням - но це ІМХО.
тому зараз надійних інструментів економічної оцінки, куди інвестувати, - немає. це все інтуїція й тренди. а у більшості цього немає. тому ці інвестиції не набагато надійніші, як й інвестувати в чорне чи червоне.
Захід не просто так переймається зменшенням кількості працюючих. коли населення почне гроші не вкладати, а виймати з пенсійної системи, можемо побачити багато цікавого...[/quote]Ця "класична" схема застаріла і давно. Ви звісно можете це вважати що поламалася, але реальність є реальність
akurt написав:я написав, що люди формують ПАКЕТ акцій.
в Украине пакет акций когда ты покупаешь в АТБ пакет акционных товаров.
Это совершенно верно для такого специалиста как Ося барабашов. Он тут иногда шляется.
Та ладно Во-первых я не Ося и не Веня и даже не Зельма Моисеевна А во-вторых я в Варусе и ЛяСильпе всё по акции покупаю, ну иногда приходится и воровать ПыСы, Семёныч Шо там с финансированием 53х процентных вкладов для пересичного Османа и Мехмета за счёт манны МеккоМединовской и какой курс лиры мы увидим летом 25го года вместе с ценами на прелести из говна без палок на побережьи Антальи???