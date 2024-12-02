Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2024 04:47
Re: Еміграція, заробітчанство
з приводу застарілих методів
Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|