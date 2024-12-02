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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2460246124622463
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 04:47

Re: Еміграція, заробітчанство

з приводу застарілих методів
Суд знову заблокував Ілону Маску рекордну виплату від ради директорів Tesla
Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...
Shaman
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