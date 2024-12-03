Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...
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Додано: Вів 03 гру, 2024 04:47
Re: Еміграція, заробітчанство
з приводу застарілих методів
Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...
Додано: Вів 03 гру, 2024 10:00
Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему.
Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення.
А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати.
Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00).
Грудень 2024:
Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними.
Додано: Вів 03 гру, 2024 10:25
А по скільки вони купили ті акції Майкрасофта, які вони продали по 60?!Можливо вони купили їх по пів бакса, ще коли Гейтс в того чувака MŚ Dos купляв за 100 баксів?
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