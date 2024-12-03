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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2460246124622463
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 04:47

Re: Еміграція, заробітчанство

з приводу застарілих методів
Суд знову заблокував Ілону Маску рекордну виплату від ради директорів Tesla
Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 10:00

  Shaman написав:Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...

Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему.
Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення.
А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати.
Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00).
Грудень 2024:
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Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 10:25

  akurt написав:
  Shaman написав:Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...

Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему.
Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення.
А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати.
Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00).
Грудень 2024:
Зображення
Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними.

А по скільки вони купили ті акції Майкрасофта, які вони продали по 60?!Можливо вони купили їх по пів бакса, ще коли Гейтс в того чувака MŚ Dos купляв за 100 баксів?
Bolt
 
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