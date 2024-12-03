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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2460246124622463 Додано: Вів 03 гру, 2024 04:47 Re: Еміграція, заробітчанство

Суд знову заблокував Ілону Маску рекордну виплату від ради директорів Tesla

Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok... з приводу застарілих методівTesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok... Shaman

Повідомлень: 7487 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1546 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 10:00 Shaman написав: Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok... Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...

Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему.

Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення.

А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати.

Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00).

Грудень 2024:



Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними. Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему.Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення.А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати.Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00).Грудень 2024:Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними. akurt

Повідомлень: 10326 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3821 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 10:25 akurt написав: Shaman написав: Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok... Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...

Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему.

Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення.

А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати.

Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00).

Грудень 2024:



Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними. Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему.Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення.А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати.Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00).Грудень 2024:Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними.

А по скільки вони купили ті акції Майкрасофта, які вони продали по 60?!Можливо вони купили їх по пів бакса, ще коли Гейтс в того чувака MŚ Dos купляв за 100 баксів? А по скільки вони купили ті акції Майкрасофта, які вони продали по 60?!Можливо вони купили їх по пів бакса, ще коли Гейтс в того чувака MŚ Dos купляв за 100 баксів? Bolt Повідомлень: 3234 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2460246124622463 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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