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Shaman написав:Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...
Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему. Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення. А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати. Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00). Грудень 2024: Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними.
Shaman написав:Tesla це одна з компаній, питання про реальну вартість якої, актуальне. але вона хоч виробник. а от Facebook, Twitter чи TikTok...
Здається, в 2016 році ми з друзями обідали в кафе "Білий Лев" у Львові та розмовляли саме на цю тему. Лунали практично Ваші слова про те, що Microsoft практично нічого не виробляє. е не виробник. Тому купувати їх акції - то дурня. Неперспективне вкладення. А ось, наприклад, Boeing - то сила. То можна помацати. Ми вийшли з кафе - моє авто було припарковано біля театру ім. Заньковецької - друзі розкрили ноутбук та я сам бачив, як продали акції Microsoft по 60 доларів (їм повезло: їх ціна як раз стрибнула з 59,97 до 60,00). Грудень 2024: Ось так просто люди стають або дуже багатими, або дуже бідними.
А по скільки вони купили ті акції Майкрасофта, які вони продали по 60?!Можливо вони купили їх по пів бакса, ще коли Гейтс в того чувака MŚ Dos купляв за 100 баксів?
slonomag написав:Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.
Я и сам уже почти перешел на эту модель за 2 года. Впринципе оно так и получается, лечение у тебя бесплатное, в случае потери работы пол года тебе платят 50% зп или минималку какую-то если зп была низкая, тоесть держать всегда под подушкой 10-20к на всякий случай особо необходимости нет. Лучше сразу все деньги закидывать на досрочное закрытие кредитов.
Вот сейчас заканчиваю закрывать кредит на машину чтобы чисто ипотека осталась. Остаток на счету каждый месяц стремится к 0 к концу месяца, но впринципе пофиг.
Кстати с этим покрытием 50% от зп наши придумали прикольную схему, кто на 100% на фрилансе работает и может перестать брать новые заказы в любой момент так и живут - 2 года фигачат без отпусков по 6-7к в месяц, потом закрывают все контракты и на пол года в отпуск. И им это время по 3к платят за "потерю" работы. А через пол года просто возвращаются на апворк, берут новые заказы и работают дальше. И так по кругу. Знаю чувака который за 7 лет уже 3 круга таких сделал - работает )
Но конечно для тех кто на 1й работе/клиенте так не проконает так как ты и правда должен не работать эти пол года. Если хоть 1 копейка тебе на счет упадет с подозрением на заработок, заберут все, еще и должен останешься.