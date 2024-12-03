slonomag написав:Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.
Я и сам уже почти перешел на эту модель за 2 года. Впринципе оно так и получается, лечение у тебя бесплатное, в случае потери работы пол года тебе платят 50% зп или минималку какую-то если зп была низкая, тоесть держать всегда под подушкой 10-20к на всякий случай особо необходимости нет. Лучше сразу все деньги закидывать на досрочное закрытие кредитов.
Вот сейчас заканчиваю закрывать кредит на машину чтобы чисто ипотека осталась. Остаток на счету каждый месяц стремится к 0 к концу месяца, но впринципе пофиг.
Кстати с этим покрытием 50% от зп наши придумали прикольную схему, кто на 100% на фрилансе работает и может перестать брать новые заказы в любой момент так и живут - 2 года фигачат без отпусков по 6-7к в месяц, потом закрывают все контракты и на пол года в отпуск. И им это время по 3к платят за "потерю" работы. А через пол года просто возвращаются на апворк, берут новые заказы и работают дальше. И так по кругу. Знаю чувака который за 7 лет уже 3 круга таких сделал - работает )
Но конечно для тех кто на 1й работе/клиенте так не проконает так как ты и правда должен не работать эти пол года. Если хоть 1 копейка тебе на счет упадет с подозрением на заработок, заберут все, еще и должен останешься.
можна просто одним словом написати: "чилять"