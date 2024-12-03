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#<1 ... 2460246124622463 Додано: Вів 03 гру, 2024 12:55 slonomag написав: Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.



Я и сам уже почти перешел на эту модель за 2 года. Впринципе оно так и получается, лечение у тебя бесплатное, в случае потери работы пол года тебе платят 50% зп или минималку какую-то если зп была низкая, тоесть держать всегда под подушкой 10-20к на всякий случай особо необходимости нет. Лучше сразу все деньги закидывать на досрочное закрытие кредитов.



Вот сейчас заканчиваю закрывать кредит на машину чтобы чисто ипотека осталась. Остаток на счету каждый месяц стремится к 0 к концу месяца, но впринципе пофиг.



Кстати с этим покрытием 50% от зп наши придумали прикольную схему, кто на 100% на фрилансе работает и может перестать брать новые заказы в любой момент так и живут - 2 года фигачат без отпусков по 6-7к в месяц, потом закрывают все контракты и на пол года в отпуск. И им это время по 3к платят за "потерю" работы. А через пол года просто возвращаются на апворк, берут новые заказы и работают дальше. И так по кругу. Знаю чувака который за 7 лет уже 3 круга таких сделал - работает )



Но конечно для тех кто на 1й работе/клиенте так не проконает так как ты и правда должен не работать эти пол года. Если хоть 1 копейка тебе на счет упадет с подозрением на заработок, заберут все, еще и должен останешься. Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.Я и сам уже почти перешел на эту модель за 2 года. Впринципе оно так и получается, лечение у тебя бесплатное, в случае потери работы пол года тебе платят 50% зп или минималку какую-то если зп была низкая, тоесть держать всегда под подушкой 10-20к на всякий случай особо необходимости нет. Лучше сразу все деньги закидывать на досрочное закрытие кредитов.Вот сейчас заканчиваю закрывать кредит на машину чтобы чисто ипотека осталась. Остаток на счету каждый месяц стремится к 0 к концу месяца, но впринципе пофиг.Кстати с этим покрытием 50% от зп наши придумали прикольную схему, кто на 100% на фрилансе работает и может перестать брать новые заказы в любой момент так и живут - 2 года фигачат без отпусков по 6-7к в месяц, потом закрывают все контракты и на пол года в отпуск. И им это время по 3к платят за "потерю" работы. А через пол года просто возвращаются на апворк, берут новые заказы и работают дальше. И так по кругу. Знаю чувака который за 7 лет уже 3 круга таких сделал - работает )Но конечно для тех кто на 1й работе/клиенте так не проконает так как ты и правда должен не работать эти пол года. Если хоть 1 копейка тебе на счет упадет с подозрением на заработок, заберут все, еще и должен останешься.

можна просто одним словом написати: "чилять" можна просто одним словом написати: "чилять" flyman

Повідомлень: 37447 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 14:54 flyman написав: чилять чилять

То Ви та ваші російські друзяки такий сленг мають.

Пан ihorkyiv слідкує за мовою та Вас буде лаяти. То Ви та ваші російські друзяки такий сленг мають.Панслідкує за мовою та Вас буде лаяти. akurt

Повідомлень: 10328 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3822 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 20:17 BIGor написав: Подивився це відео - що можна сказати - США це повне шлачелово





Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба. Подивився це відео - що можна сказати -Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба.



достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.



і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом ) достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом ) adeges Повідомлень: 4568 З нами з: 14.03.06 Подякував: 429 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 20:50 adeges написав: BIGor написав: Подивився це відео - що можна сказати - США це повне шлачелово





Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба. Подивився це відео - що можна сказати -Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба.



достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.



і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом ) достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом )



он воно як виходить. чувак, який при кожній зарплаті закриває кредит, який виник з часу попередньої зарплати, яка теж пішла на попередній кредит і так постійно, то це відповідальна людина. а той, хто спроможний заробити достатньо і жити за свої, чи хоча б відповідально витрачати, той виходить мутний тип. якась повна ...я.

а по моєму, все простіше. банку, людина, яка спроможна жити за свої, просто не цікава. на ній ніяк не заробиш. банк хоче заробити на кредиті, на транзакціях і т.д. так само хоче заробити торгова мережа, продавши вам щось, що вам скоріше всього на.. не потрібне. а людина яка щось має, вміє рахувати гроші, як і вміє їх витрачати з розумом. але виявляється, що вона мутна якась от і намагаються в будь який спосіб примусити бути як всі, що банк (і всі інші) має не заробити, якщо ви щось там маєте і вмієте рахувати і витрачати?

до речі, в україні теж прикладають чимало зусиль, щоб було щось подібне. он воно як виходить. чувак, який при кожній зарплаті закриває кредит, який виник з часу попередньої зарплати, яка теж пішла на попередній кредит і так постійно, то целюдина. а той, хто спроможний заробити достатньо і жити за свої, чи хоча б відповідально витрачати, той виходитьтип. якась повна ...я.а по моєму, все простіше. банку, людина, яка спроможна жити за свої, просто не цікава. на ній ніяк не заробиш. банк хоче заробити на кредиті, на транзакціях і т.д. так само хоче заробити торгова мережа, продавши вам щось, що вам скоріше всього на.. не потрібне. а людина яка щось має, вміє рахувати гроші, як і вміє їх витрачати з розумом. але виявляється, що вона мутна якасьот і намагаються в будь який спосіб примусити бути як всі, що банк (і всі інші) має не заробити, якщо ви щось там маєте і вмієте рахувати і витрачати?до речі, в україні теж прикладають чимало зусиль, щоб було щось подібне. wild.tomcat Повідомлень: 1574 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 275 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 22:09 Цитата: « звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом )»

Нарешті на гілці (боюсь сказати «на форумі») зʼявилися адекватні думки та адекватні дописувачі.

А то все голопопі безквартирні повчають американців як їм жити.

Пан wild.tomcat - Вам також респект і «уважуха».

Яку тільки дурню та маячню тут не писали горе-фахівці: і курди їм кращі за українців, і Туреччина «не така», і мусульмани не так читають Біблію, а тепер моляться щоби мусульмани штурмували Дамаск. І можливо тільки це врятує Україну…

І так гадали на кавовій глушині, і так: а вгадати події в Південній Кореї - кеби якось і не вистачило.

Да, цікаві часи.

Ну і люди цікаві… Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 гру, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10328 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3822 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 22:15 Re: Еміграція, заробітчанство wild.tomcat написав: adeges написав: BIGor написав: Подивився це відео - що можна сказати - США це повне шлачелово





Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба. Подивився це відео - що можна сказати -Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба.



достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.



і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом ) достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом )



он воно як виходить. чувак, який при кожній зарплаті закриває кредит, який виник з часу попередньої зарплати, яка теж пішла на попередній кредит і так постійно, то це відповідальна людина. а той, хто спроможний заробити достатньо і жити за свої, чи хоча б відповідально витрачати, той виходить мутний тип. якась повна ...я.

а по моєму, все простіше. банку, людина, яка спроможна жити за свої, просто не цікава. на ній ніяк не заробиш. банк хоче заробити на кредиті, на транзакціях і т.д. так само хоче заробити торгова мережа, продавши вам щось, що вам скоріше всього на.. не потрібне. а людина яка щось має, вміє рахувати гроші, як і вміє їх витрачати з розумом. але виявляється, що вона мутна якась от і намагаються в будь який спосіб примусити бути як всі, що банк (і всі інші) має не заробити, якщо ви щось там маєте і вмієте рахувати і витрачати?

до речі, в україні теж прикладають чимало зусиль, щоб було щось подібне. он воно як виходить. чувак, який при кожній зарплаті закриває кредит, який виник з часу попередньої зарплати, яка теж пішла на попередній кредит і так постійно, то целюдина. а той, хто спроможний заробити достатньо і жити за свої, чи хоча б відповідально витрачати, той виходитьтип. якась повна ...я.а по моєму, все простіше. банку, людина, яка спроможна жити за свої, просто не цікава. на ній ніяк не заробиш. банк хоче заробити на кредиті, на транзакціях і т.д. так само хоче заробити торгова мережа, продавши вам щось, що вам скоріше всього на.. не потрібне. а людина яка щось має, вміє рахувати гроші, як і вміє їх витрачати з розумом. але виявляється, що вона мутна якасьот і намагаються в будь який спосіб примусити бути як всі, що банк (і всі інші) має не заробити, якщо ви щось там маєте і вмієте рахувати і витрачати?до речі, в україні теж прикладають чимало зусиль, щоб було щось подібне. В Україні для покращення кредитного рейтингу теж треба робити приблизно так само, щоправда у нас якийсь дурнуватий алгоритм.

І поки що той рейтинг в Україні мало на що впливає, хіба що ліміти щедріше наливають, але хтозна, може рано чи пізно орендодавці почнуть запитувати чи в банках і страхових буде чітка залежність вартості послуг від рейтингу В Україні для покращення кредитного рейтингу теж треба робити приблизно так само, щоправда у нас якийсь дурнуватий алгоритм.І поки що той рейтинг в Україні мало на що впливає, хіба що ліміти щедріше наливають, але хтозна, може рано чи пізно орендодавці почнуть запитувати чи в банках і страхових буде чітка залежність вартості послуг від рейтингу Faceless

Модератор Повідомлень: 35653 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8090 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2024 22:22 Маєте рацію: ідея та алгоритм зовсім інші. Банк запитує кредитний рейтинг просто для того, щоби подивитися, чи не сидить людина по самі вуха в боргах.

За кордоном то зовсім інше, то цифра, яка будь-кому да першим запитом дає інформацію про людину: порядна, чи не порядна, можна довіряти чи не можна довіряти, сумлінно відноситься до обовʼязків чи ні.

В Україні орендодавець те намагається вгадати, вдивляючись на взуття орендаря, на його авто, в розмові намагається зʼясувати, працює чи ні.

А все простіше: запит кредитного рейтингу - питання на мільйон доларів вирішено! akurt

Повідомлень: 10328 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3822 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2460246124622463 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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