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slonomag написав:Не знаю как в Америке, но в Европе как-то вообще другое отношение к деньгам. Никто не откладывает деньги на форс мажоры типа болезней/потери работы. Зп получил, кредиты закрыл, остальное можно тратить в 0. Ну если не копишь на что-то большое типа нового дома.
Я и сам уже почти перешел на эту модель за 2 года. Впринципе оно так и получается, лечение у тебя бесплатное, в случае потери работы пол года тебе платят 50% зп или минималку какую-то если зп была низкая, тоесть держать всегда под подушкой 10-20к на всякий случай особо необходимости нет. Лучше сразу все деньги закидывать на досрочное закрытие кредитов.
Вот сейчас заканчиваю закрывать кредит на машину чтобы чисто ипотека осталась. Остаток на счету каждый месяц стремится к 0 к концу месяца, но впринципе пофиг.
Кстати с этим покрытием 50% от зп наши придумали прикольную схему, кто на 100% на фрилансе работает и может перестать брать новые заказы в любой момент так и живут - 2 года фигачат без отпусков по 6-7к в месяц, потом закрывают все контракты и на пол года в отпуск. И им это время по 3к платят за "потерю" работы. А через пол года просто возвращаются на апворк, берут новые заказы и работают дальше. И так по кругу. Знаю чувака который за 7 лет уже 3 круга таких сделал - работает )
Но конечно для тех кто на 1й работе/клиенте так не проконает так как ты и правда должен не работать эти пол года. Если хоть 1 копейка тебе на счет упадет с подозрением на заработок, заберут все, еще и должен останешься.
BIGor написав:Подивився це відео - що можна сказати - США це повне шлачелово
Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба.
достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.
і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом )
BIGor написав:Подивився це відео - що можна сказати - США це повне шлачелово
Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба.
достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.
і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом )
он воно як виходить. чувак, який при кожній зарплаті закриває кредит, який виник з часу попередньої зарплати, яка теж пішла на попередній кредит і так постійно, то це відповідальна людина. а той, хто спроможний заробити достатньо і жити за свої, чи хоча б відповідально витрачати, той виходить мутний тип. якась повна ...я. а по моєму, все простіше. банку, людина, яка спроможна жити за свої, просто не цікава. на ній ніяк не заробиш. банк хоче заробити на кредиті, на транзакціях і т.д. так само хоче заробити торгова мережа, продавши вам щось, що вам скоріше всього на.. не потрібне. а людина яка щось має, вміє рахувати гроші, як і вміє їх витрачати з розумом. але виявляється, що вона мутна якась от і намагаються в будь який спосіб примусити бути як всі, що банк (і всі інші) має не заробити, якщо ви щось там маєте і вмієте рахувати і витрачати? до речі, в україні теж прикладають чимало зусиль, щоб було щось подібне.
BIGor написав:Подивився це відео - що можна сказати - США це повне шлачелово
Я, наприклад, в житті ніколи кредитками не користувався, а тут треба постійно брати кредити і потім погашати щоб набивати собі кредит-скор, хоча навіть якщо воно тобі нафіг не треба.
достатньо 3 долари в місяць брати на кредитну картку, щоб упала на баланс, потім погасити. різниця між 3 доларами і 0 доларів - десь 30 пунктів FICO score. Так працює алгоритм. Тобто коли ти береш 3 долари і гасиш - ти відповідальна людина. Коли не береш нічого - то ти сумнівний перець. і краще десь 3-4 картки. Так можна за років 5-7 дійти до 800, за 15 до 820, не більше. Далі тільки кредити. Хоча б один на авто.
і звикайте у США користуватись кредитками. вони дають багато переваг. за законом і за фактом )
он воно як виходить. чувак, який при кожній зарплаті закриває кредит, який виник з часу попередньої зарплати, яка теж пішла на попередній кредит і так постійно, то це відповідальна людина. а той, хто спроможний заробити достатньо і жити за свої, чи хоча б відповідально витрачати, той виходить мутний тип. якась повна ...я. а по моєму, все простіше. банку, людина, яка спроможна жити за свої, просто не цікава. на ній ніяк не заробиш. банк хоче заробити на кредиті, на транзакціях і т.д. так само хоче заробити торгова мережа, продавши вам щось, що вам скоріше всього на.. не потрібне. а людина яка щось має, вміє рахувати гроші, як і вміє їх витрачати з розумом. але виявляється, що вона мутна якась от і намагаються в будь який спосіб примусити бути як всі, що банк (і всі інші) має не заробити, якщо ви щось там маєте і вмієте рахувати і витрачати? до речі, в україні теж прикладають чимало зусиль, щоб було щось подібне.
В Україні для покращення кредитного рейтингу теж треба робити приблизно так само, щоправда у нас якийсь дурнуватий алгоритм. І поки що той рейтинг в Україні мало на що впливає, хіба що ліміти щедріше наливають, але хтозна, може рано чи пізно орендодавці почнуть запитувати чи в банках і страхових буде чітка залежність вартості послуг від рейтингу
Маєте рацію: ідея та алгоритм зовсім інші. Банк запитує кредитний рейтинг просто для того, щоби подивитися, чи не сидить людина по самі вуха в боргах. За кордоном то зовсім інше, то цифра, яка будь-кому да першим запитом дає інформацію про людину: порядна, чи не порядна, можна довіряти чи не можна довіряти, сумлінно відноситься до обовʼязків чи ні. В Україні орендодавець те намагається вгадати, вдивляючись на взуття орендаря, на його авто, в розмові намагається зʼясувати, працює чи ні. А все простіше: запит кредитного рейтингу - питання на мільйон доларів вирішено!
akurt написав:Банк запитує кредитний рейтинг просто для того, щоби подивитися, чи не сидить людина по самі вуха в боргах. За кордоном то зовсім інше, то цифра, яка будь-кому да першим запитом дає інформацію про людину: порядна, чи не порядна, можна довіряти чи не можна довіряти, сумлінно відноситься до обовʼязків чи ні.
Ну в США точно тупорила система, маєш бути такий як всі, ну і десять кредиток/кредитів, покірно башляти банкам комісії (бо треба робити як всі) бо так сказали. За це Ви отримаєте ну дуже тупорилий (сюди поставити будь-що) процес по оренді житла.
Це все нагадало
Хто знає - той зрозуміє.
ПС, я не противник кредитів взагалі, я противник кредитів заради кредитів. "Щоби було" чи "так роблять всі і ти роби" - це все неправильно.
Нічого дивного з закредитованості в країнах з розвиненою економікою не має. Давайте змоделюємо умовну ситуацію з приближеними до реальності цифрами: - нерухомість коштує 100 000 долларів; - вартість нерухомості дорівнює середній зарплаті за 10 років (120 місяців); - відповідно середня зарплата буде 833 доллара; - дохід домогосподарства дозволяє заощаджувати/інвестувати місячну середню зарплату; - інфляція складає 4%; - дохідність депозиту (після оподаткування) складає 2%; - інвестиційна дохідність (чиста орендна ставка) складає 5%.
(грубо кажучи змодельовано економічну ситуацію в Центральній Європі, але пропорції в інших країнах приблизно схожі)
Щоб «наскирдувати» на власне житло треба мати 10 років заощаджень (в середньому по Європі за Євростатом), тож при 4% інфляції та 2% депозитній ставці ВЖЕ на 20% ці заощадження знеціняться. І якщо враховувати недоотриманий інвестиційний прибуток (чи сплату за аренду житла що винаймає родина - кому як), то ця цифра зросте до 70% (десять років по 5% + десять років інфляції по 4% - компенсація по депозиту десять років по 2%). І це якщо ціни будуть стабільні.
А кредит 4%, і це не 40%, а менше, бо кредит буде нараховуватись на залишок заборгованості, а не на всю суму всі десять років. Але навіть при кредиті в 40% на десять років - в цьому є профіт все-рівно. І навіть в кредиті з ефективною ставкою 7-8% профіт теж буде, в порівнянням зі скирдуванням грошей в банку…
В більш розвинених економіках так само, хіба що не факт що навіть 2% банк дасть дохідність.
Так, ця модель призвела до падіння ринку нерухомості в США в 2008 році, але і зараз вона актуальна. Дуже багато грошей «на руках» в розвинених країнах, яких просто нікуди інвестувати, тим більше коли це посилюється стимуляціями урядів та ФРС додатковою емісією. Немає сенсу робити заощадження, бо економіка вже досягла межі і не росте (Німеччина вже років 8 певно), тож підприємства не стоять в чергах за кредитами, тож ставки по депозитам близькі до 0%. Тому і крипта і перегрітий фондовий ринок, як утіль для надлишкових грошей. Тому і є сенс в кредитуванні, а не в заощадженнях.